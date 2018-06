Bruiser Conversions 6x6 je šestikolový Jeep Wrangler pick-up s osmiválcem GM  

Novodobou vlnu nadšení pro šestikolová terénní vozidla spustil před lety Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 , v jehož stopách se vydala celá řada výrobců a úpravců a na trhu se díky tomu objevil šestikolový britský Land Rover Defender Range Rover , severoamerický Ford F-150 , jihočeské Bureko a mezi nejnovější příspěvky patří čínský Beijing Auto BJ80 6x6

Do stále se rozrůstající rodiny šestikolových terénních strojů svou kreací přispěla i severoamerická společnost Bruiser Conversions, jejíž specializací jsou úpravy vozů Jeep Wrangler generací TJ z let 1996 až 2006, JK z let 2006 až 2018 i nejnovější JL. Tato firma nabízí kompletní přestavby podvozků i karoserií a výměny pohonných jednotek za motory, které v nabídce značky Jeep nefigurují.

Šestikolový Jeep Wrangler, který byl poprvé veřejnosti představen během loňské podzimní SEMA Show v Las Vegas, naprosto dokonale dokumentuje schopnosti specialistů společnosti Bruiser Conversions.

Základem pro přestavbu se stal Jeep Wrangler generace JK, u nějž byla prodloužena zadní část rámu, aby mohla být instalovaná třetí náprava. Původní nápravy i jejich odpružení nahrazují nové komponenty, které spolu s použitými koly a pneumatikami Mickey Thompson výrazně zvyšují světlou výšku vozu a zlepšují jeho schopnosti při jízdě v náročném terénu.

Pod kapotu pak zamířil vidlicový osmiválec LS3 z produkce koncernu General Motors, který má z objemu 6,2 litru poskytovat nejvyšší výkon 353 kW (480 k). V případě pohonné jednotky Bruiser Conversions připomíná, že vlastně záleží jen na přání majitele vozů a není problém instalovat i některý z osmiválců Hemi nebo turbodiesel značky Cummins.

Karoserie původem z modelu Wrangler Unlimited se podobně jako rám vozu dočkala prodloužení ve své zadní části a výsledkem je čtyřdveřový pick-up, který si ovšem zachoval možnost jednoduché demontáže dveří i střechy.