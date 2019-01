Chevrolet odhaluje první Lego Silverado v životní velikosti!  

Lego má ve své nabídce pěknou řadu stavebnic inspirovaných skutečnými vozy od poměrně jednoduchých jen vzdáleně připomínajících svůj vzor až po detailně propracované modely, z nichž lze zmínit například Aston Martin DB5 nebo Bugatti Chiron

Vedle těchto stavebnic, které si lze pořídit domů, se pak Lego v rámci spolupráce s automobilkami podílí i na vzniku modelů vozů ve skutečné velikosti. Ten poslední reprezentuje značku Chevrolet.

Zároveň navazuje na Batmobile, který byl výsledkem spolupráce mezi automobilovou značkou Chevrolet a společnostmi Lego a Warner Bros. Pictures v souvislosti s filmem The Lego Batman Movie.

Pick-up Lego Silverado podobně jako Batmobile vznikl v souvislosti s novým filmem a tím je The Lego Movie 2: The Second Part, jehož premiéra je naplánována na 8. února letošního roku.

Na konstrukci a samotném sestavení modelu pick-upu Chevrolet Silverado v měřítku 1:1 pracovalo osmnáct speciálně vyškolených konstruktéru Lego Master více než 2000 hodin. Na stavbu modelu s funkčními světlomety bylo použito celkem 334.544 kostek stavebnice Lego.

