Nissan Qashqai 1.2 DIG-T vs. Škoda Karoq 1.0 TSI – Agenti písmene Q

Seznam kapitol Dojem, cena a výbavy Prostor a pohodlí Motory, jízda Závěr

Postavili jsme proti sobě základní benzinové verze a zjišťovali, který z modelů lépe vyhoví nejen v městském provozu, ale i za jeho branami.

Když v roce 2006 přijela první generace qashqaie, mnozí se na její příchod dívali s nelibostí a považovali ji za slabou náplast za populární almeru . Nemluvě o prapodivném jméně, které v té době neuměl nikdo ani napsat ani vyslovit. Nyní jsme o 12 let dále a písmeno Q zažilo velkou renesanci. Na almeru si dnes vzpomene málokdo a úspěšný tah mezi crossovery potvrzuje i druhá generace, jež z britského závodu sjíždí od roku 2014.

Oproti tomu koncern VW se na módu SUV díval zpočátku nedůvěřivě a své manko začal dohánět až citelně později. Škodovka sice přišla s yetim v roce 2009, ale mezi kompaktními vozy patřil k nejmenším a pro mnoho potenciálních zákazníků měl příliš malý kufr. Teprve nyní začala skutečná ofenziva kompaktních SUV. Seat ukázal ateku , Škodovka nedávno karoq a Volkswagen nyní vstupuje na trh s t-rokem . Podaří se jim dohnat generační náskok konkurence?

Konzervativec jinak

Nissan Qashqai prošel nedávno faceliftem, který ho designově přiblížil k nové micře , jež přinesla ostřejší, klínovitý design. S barokními tvary qashqaie se to sice zdálo neslučitelné, Nissan však vkusně implementoval do přední masky alespoň výraznější „véčkový“ motiv, který prostupuje až do nárazníku a zdůrazňuje jej ještě výraznější chromovaná linka než dříve.

Jinak se vzhled téměř nezměnil, oblinami a svaly slaví druhá generace úspěchy stejně jako předchůdce. Nezdá se, že by se zájemcům začaly okoukávat. Ač se kritikům může zdát vzhled qashqaie jako prvoplánový a málo nadčasový, z pohledu Nissanu se jedná o osvědčený, konzervativní přístup a čas mu v tomto dává za pravdu.

Drobné výstřelky

Naopak Škodovka se snaží svůj tradičně decentní přístup obohatit o nové prvky. Přední část se inspiruje kodiaqem, využívá motiv rozdělených světel s vysoko umístěnými mlhovkami. Ty jsou však odlišně tvarované a na vnějších stranách lícují s hlavními světlomety. Rozpustilosti se tvůrci dopustili vzadu, kde do pátých dveří z koncových světel vstupuje pouze „ocásek“ místo tradičního trojúhelníčku. Celkově působí design kompaktnějším dojmem než větší kodiaq a zároveň nápadněji než sesterský Seat Ateca. Zda bude toto střídmé pojetí s ozvláštňujícími prvky správným receptem na lovení zákazníků i mimo konzervativní klientelu, ukáže až čas.

V duchu tradic

Interiéry představují u obou vozů klasické pojetí, na které jsou zákazníci zvyklí. Žádné novoty, žádné výstřelky. I zde sází nissan na výraznější tvary a doplňky než škodovka. Ventilační mřížky obepínají mohutné rámečky a středový panel kryje černý plast, který se však velmi brzy upatlá. Qashqai po modernizaci dostal volant s tenčím středem z micry.

Princip ovládání palubního počítače a tempomatu zůstal stejný, jen kolébkové ovladače byly nahrazeny klasickými tlačítky. Navigace zůstává nadále pětipalcová, zachovává si i otočné ovladače a tlačítka na bocích. Ta jsou však bohužel hodně titěrná, což spolu s ne zrovna citlivou reakcí displeje nepřispívá ke komfortní obsluze. Ovládání klimatizace je naopak maximálně přehledné a jednoduché. Odkládacích míst najdete dostatek, samotné schránky jsou však menší, což platí i o těch ve dveřích. Velká láhev se sem vejde jen s obtížemi.

V karoqu jsou podobně jako v kodiaqu ventilační otvory umístěné vertikálně. Navigace je na horním okraji palubní desky a řidič ji má na očích lépe než v qashqaii. Ovládání ventilace je naproti tomu nízko, díky intuitivnímu řešení tlačítek to však příliš nevadí. Před řadicí pákou je stejně jako v qashqai jen malý prostor, kam se vejde nejvýše mobil. Ostatní schránky však pojmou o poznání více. Líbí se nám zejména ta na vrchu palubní desky (podobně řešenou využívala druhá generace octavie). Mají ji však pouze verze bez příplatkového audiosystému Canton, kde ji nahrazuje reproduktor.

Schránky ve dveřích jsou hodně velké. Kvalita materiálů je u obou vozů bez připomínek. Plasty jsou v horních částech palubních desek měkčené a stejně tak přední výplně dveří. V případě qashqaie kvitujeme, že nyní i u něj mají všechna okna automatické dojezdy. U škodovky je to v této kategorii samozřejmost.

Výbava rozhoduje

V kategorii kompaktních SUV není tolik konkurentů s podobně výkonnými zážehovými motory, jak by se mohlo zdát. Suverénně nejlevnější je DaciaDuster 1.2 TCe 92 kW za 333.900 Kč, jedná se však o první generaci, neboť v době uzávěrky ještě nebyly ceny té nové známy. Nissan Qashqai je o více než sto tisíc dražší. V nejlevnějším stupni Visia si toho však k základní výbavě příliš nepřikoupíte. Spokojit se musíte s manuální klimatizací, absencí mlhovek nebo vyhřívaných sedadel. Zato ani zde nechybějí všechna elektricky ovládaná okna nebo tempomat. Přesto je mnohem lepší volbou akční verze Czech Line, která nabízí za 499.000 Kč navigaci, 17“ litá kola, dvouzónovou klimatizaci, dešťový senzor a podobně. Nevýhodou u Nissanu je menší možnost konfigurace řady prvků, je tak nutné dokupovat pouze v rámci paketů a některé jsou dostupné jen k vyšším specifikacím. Například diodové světlomety si lze objednat až k výbavě N-Connecta (542.700 Kč) spolu se střešním oknem za 27.000 Kč.

Škoda Karoq oproti původním proklamacím nepřišla při spuštění výroby se základním stupněm Active (dostupný bude až během letošního roku), ale pouze s „prostřední“ specifikací Ambition a vrcholnou Style. Tomu odpovídá i vyšší základní cena 529.900 Kč, za tu však dostanete velmi dobře vybavený vůz (16“ litá kola, dvouzónová klimatizace, mlhovky, tempomat, zadní parkovací senzory, vyhřívání předních sedadel, zadní parkovací senzory, dešťový a světelný senzor, elektrické ovládání oken vpředu i vzadu), který si lze za dostupné peníze dovybavit dle libosti – diodové světlomety (15.000 Kč), bezklíčkové startování (10.300 Kč), navigace (11.100 Kč). Při porovnávání srovnatelných výbav už škodovka vychází výrazně lépe. Horší známka odráží fakt nemožnosti pořídit i levný karoq s chudší výbavou. Výhodou škodovky je naopak levnější servis, za což známku vylepšujeme na konečných 3,50.