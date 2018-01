Ojeté Mitsubishi Outlander II: Nejspolehlivější Peugeot/Citroën. Ale s naftovými problémy

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Asijské značky přivezly do Evropy jako první automobily třídy SUV nebo chcete-li crossovery. Chytře při tom využily toho, že v zámoří či v Asii se taková auta nabízela již dříve. Cesta přes oceán na starý kontinent však nebyla zase tak přímočará, jak se původně zdálo. Co je dobré pro Američany, nemusí vyhovovat Evropanům. Kromě Toyoty s RAV-4 či Mazdy s CX-7 o tom ví své také Mitsubishi s Outlanderem. Jeho první vydání z roku 2001 sice na poměry SUV jezdilo skoro sportovně, vykazovalo vynikající spolehlivost a i zajímavě, byť trochu asijsky vypadalo, avšak z pohledu evropského kupujícího mělo jednu zásadní chybu. Pod přední kapotou byste marně hledali vznětový motor. A Evropané v takovém autě opravdu moc nechtějí sice spolehlivou a vitální 2.4 MIVEC, která ovšem běžně jezdila za 10 litrů na 100 km.

Něco dáme my, něco dají oni

U druhé generace modelu se výrobce zaměřil na to, aby se auto maximálně přiblížilo vkusu Evropanů. Třeba vzhled již není tolik ovlivněn asijskými či americkými požadavky. Tím hlavním je ale zcela nová technika. V té době navíc i evropské automobilky pocítily potřebu mít v nabídce vůz třídy SUV. Zatímco třeba Opelu k Antaře pomohlo někdejší partnerství s GM, Renaultu ke Koleosu zase Nissan spolu se Samsungem, neměla skupina PSA tehdy zahrnující značky Peugeot a Citroën s kým se tak jednoduše párovat. A najednou přišlo Mitsubishi a nabídlo pomocnou ruku. Skupině PSA poskytlo hotový crossover, výměnou za motor PSA 2.2 HDi (DW12) pod kapotou původně japonského vozu.

Ale pozor, to ještě není konec příběhu. Japonci si chtěli dieselovou technologii u svého SUV pojistit a tak využili také nabídku skupiny VW, která jim dodala motor 2.0 TDI 16V se sdruženými vysokotlakými vstřikovači PD. Původně byl dvoulitr TDI u Mitsubishi označovaný jako 2.0 DI-D vyhrazen pro dodnes vyráběný poslední lancer, ovšem řízením osudu se dostal i pod kapotu outlanderu.

Francouzské deriváty Peugeot 4007 Citroën C-Crosser byly představeny s ročním zpožděním (na evropský trh ale dorazily auta současně) za outlanderem, přičemž v jejich případě se nabídka vznětové motorizace přirozeně omezovala pouze na vlastní výše zmíněný agregát 2.2 HDi. Motor 2.0 DI-D tak pod kapotou sourozeneckých „francouzů“ nenajdete.

Částicový filtr slabinou

Motor 2.0 DI-D se 16 ventily se ve vozech skupiny VW netěší příliš dobré pověsti. V tomto případě ale hodně záleží na verzi motoru. Pro Mitsubishi byly k dispozici agregáty označené BWC a BSY. Aby to bylo o něco jednodušší, tak do outlanderu se dostala výhradně druhá jmenované verze, tedy BSY. Její hlavní odlišností od BWC (nabízené na některých trzích v lanceru) je přítomnost částicového filtru. Že si se vstřikováním „čerpadlo-tryska“ moc nerozumí, ví dnes už i malé dítě. Při výměně zaneseného částicového filtru počítejte s částkou 16.274 korun, přičemž se jedná o neoriginální díl od společnosti Bosal. Na necelých 10.000 korun pak vyjde stejný díl od Starline.

Pokud se však s filtrem naučíte žít, případně jste ochotni do něj jednou investovat výše uvedené finanční prostředky, zjistíte, že motor 2.0 DI-D není zase tak špatný, jak se říká. Tedy v případě, že jste ochotní akceptovat jeho hrubší chod. Mitsubishi se totiž zcela prozíravě vyhnulo při nákupu motoru 2.0 TDI variantě s kazetou s vyvažovacími hřídeli, jejichž pohon až do modifikace způsoboval ztrátu tlaku oleje a následné zadření motoru. Dále jsou použity solenoidové vstřikovače PD, nikoliv vyspělejší a vrtošivé piezo (PPD) od Siemensu, dobře známé třeba z Passatu B6. Tedy v obojím případě technika, která sice motoru přinesla výrazné zvýšení kultivovanosti a tedy nižší hlučnost, ale zároveň si za to vybrala krutou daň v podobě problémů.

V souvislosti s motory 2.0 TDI 16V a tedy 2.0 DI-D se často zmiňují uvolněné vstřikovače v hlavě válců. Tato závada se skutečně stává a bohužel mnohdy je třeba vyměnit celou hlavu tak za čtyřicet tisíc korun. Dle zkušeností servisů Mitsubishi se to však u outlanderu neděje zdaleka tak často jako u VW. Možná je to i proto, že motor 2.0 DI-D není tolik rozšířen. Navíc v outlanderu existoval jen do roku 2010.

Raději řadit než platit

Alternativou k motoru 2.0 DI-D byl čtyřválec 2.2 DI-D z produkce skupiny PSA. Jde o motor označený DW12. Na rozdíl od motoru 2.0 DI-D se tento nabízel po celou dobu produkce a samozřejmě také v odvozených modelech PSA – tedy C-Crosser a 4007. Do roku 2010 plnil normu Euro 4 a měl označení 4HN. Od uvedeného data výše pak splňoval Euro 5, přičemž tato verze se ukrývá pod označením 4HK. Výkon 115 kW byl v obou případech stejný. Verze 4HN existovala výhradně ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou, od roku 2010 nabízená verze 4HK mohla mít alternativně také samočinnou šestistupňovou převodovku SST s dvojicí soustředných spojek.

Jedná se o zařízení dodávané firmou Getrag. Od stejného dodavatele mají dvouspojku také Ford (Powershift) či Renault (EDC), avšak SST se od těchto skříní údajně poměrně výrazně liší. Převodovka SST rychle řadí a nabízí komfort jízdy s automatem, avšak ve srovnání s manuální převodovkou je její provoz dražší. Každých 100.000 ujetých kilometrů totiž vyžaduje výměnu oleje DIA QUEEN SSTF-I. Mění se značných 7,6 litrů a spolu s čističem to celé vyjde na 8.800 korun.

Aby vám nafta nezamrzla

Motor 2.2 DI-D (DW12) je z hlediska jízdních dojmů rozhodně tišší a kultivovanější než 2.0 DI-D od VW. Otázkou je, zda je také prostý problémů. Bohužel nikoliv... Stejně jako u dvoulitru je i tady vždy použit částicový filtr, ovšem ve verzi specifické pro PSA, tedy s aditivy. Konkrétně EOLYS, které vyžaduje pravidelné doplňování po ujetí 120.000 km. U Mitsubishi chtějí za náplň značných 7.080 korun včetně DPH. To se pak nabízí otázka, jestli je lepší koupě nového částicového filtru u 2.0 DI-D, nebo pravidelné investice do aditiva.

Na rozdíl od PSA nenabízí Mitsubishi profesionálně repasovaný částicový filtr. Vzhledem k tomu, že je stejný jako u francouzských derivátů, lze jej zakoupit v dealerské síti PSA, a sice za 19.802 korun včetně daně. Ani tento výdaj vás za předpokladu, že si auto necháte dlouho, jednou nemine, neboť aditiva filtr zanášejí, takže jeho životnost je tady vlastně v principu omezená.

Motor 2.2 DI-D z produkce PSA dokáže potrápit také palivovým čističem, který je z výroby příliš jemný. Z toho důvodu se mnozí setkali s jeho zalepením při použití zimní nafty. Příčinou je nízký takzvaný bod zákalu, při němž dochází k počátku vylučování parafínu, který vložku čističe zalepuje. Předejít tomu lze vyšší teplotou. Mitsubishi proto svým zákazníkům nabízelo v rámci příslušenství dodatečnou montáž elektrického vyhřívání tělesa filtru, čímž se uvedenému problému předešlo.

Obecně vzato ale platí Outlander II a jeho deriváty za spolehlivá auta. Když se zeptáte mechaniků, opravujících vozy skupiny PSA, který je nejméně problematický Peugeot či Citroën, většina z nich odpoví 4007 a C-Crosser. Samozřejmě s léty se to mění, avšak třeba z hlediska odolnosti podvozku jsou tato auta v zásadě bezproblémová. A to platí také v případě, že zvolíte zážehový motor 2,4 16V MIVEC. Na něj však na trhu narazíte opravdu sporadicky, na rozdíl od dieselů je ale netrápí draze řešitelné závady, které se s léty zákonitě vyskytují.

Co naopak musíme trochu kritizovat, je ochrana proti korozi, která je plně v režii Mitsubishi a tudíž na horší úrovni, než na jakou jsou obecně zvyklí majitelé peugeotů a citroënů. Ty ovšem patří v této oblasti ke špičce mezi všemi výrobci automobilů.

Jak šel čas

Představení vozu. V USA zážehové motory 2.4 16V a 3.0 V6, v Japonsku také 2.0 16V. Pohon všech kol s možností volby jízdních režimů.

Uvedení vozu v Evropě. Výroba v Holandsku v závodě NedCar. Zážehový motor 2.4 16V MIVEC a dále vznětový 2.0 DI-D od VW a 2.2 DI-D od PSA. Současně uvedení vozů Peugeot 4007 a Citroën C-Crosser. Oba k dispozici pouze s větším vlastním dieselem a dále motorem 2.4 16V MIVEC. Šestistupňová manuální převodovka, motor 2.4 16V MIVEC s pětistupňovou manuální skříní, alternativně pak s variátorem INVECS-III.

Motor 2.0 DI-D končí. Uveden nový vznětový motor 2.2 DI-D MIVEC označen 4N14 z produkce Mitsubishi-Motors s výkonem 130 kW. Nabízen výhradně s manuální šestirychlostní skříní a pouze v Outlanderu. Motor 2.2 DI-D nově alternativně také se samočinnou dvouspojkovou převodovkou SST, a to jak v Mitsubishi, tak i v modelech PSA.

Ukončení produkce vozu. Představen nástupce. Spolu s ním končí spolupráce s PSA v rámci tohoto modelu. Třetí generace Outlanderu tedy již bez alternativy v podobě vozů PSA.