Suzuki Vitara 2019: Omlazený zlaťák s novou technikou sází na turbomotory

Jsou to téměř čtyři roky, co se nám čtvrtá generace Suzuki Vitara ukázala na pařížském výstavišti. Nyní je tedy ideální čas na omlazovací proceduru. Změny exteriéru jsou spíše klasickou „nutností“ faceliftu: upravená maska chladiče, jiné nárazníky, nová koncová světla a dvě nové barvy přidané do palety laků. A zlatá, ve které se nám auto představuje, nevypadá vůbec špatně!

Přepracování se dočkal i přístrojový štít s barevným palubním počítačem. Auto navíc dostalo měkčené plasty uvnitř interiéru a společnost hovoří o nových (blíže nespecifikovaných) technologiích, se kterými se seznámíme později.

Nejdůležitější změny se ovšem odehrály v útrobách. Atmosférickou šestnáctistovku totiž nahrazují dvě přeplňované zážehové jednotky – litr s výkonem 81 kW a čtrnáctistovka (103 kW). Litrový BoosterJet jsem nedávno testoval v modelu S-Cross a svým fungováním mě mile překvapil. Informace o dieselu zatím zůstávají pod pokličkou. Zákazníci budou mít znovu možnost sáhnout po pohonu všech kol.

Výčet změn finišuje obohacený balíček bezpečnostních asistentů. Čítá nouzové brzdění, rozpoznávání značek, hlídání jízdního pruhu či slepých úhlů. K prvním zákazníkům by auto mohlo dorazit ještě letos. Zmínka o premiéře na pařížském autosalonu zatím nepadla, ale hádáme, že by se tu auto mohlo objevit po boku nové generace maličkého SUV Jimny