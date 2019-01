Ford má sedm nových patentů. Prý pomůžou zachránit sportovní modely

Jak dále zlepšit jízdní vlastnosti už tak dynamicky impozantních sportovních modelů „modrého oválu“, naznačuje sedm nových patentů. V zásadě se nejedná o žádnou revoluci. Spíše o zlepšení již známých technických řešení, která mají zlepšovat aerodynamiku karoserie a optimalizovat proudění vzduchu okolo jedoucího vozidlo nebo aktivní chlazení brzd. Zatím se ale jedná jen o patenty, takže o jejich využití v sériové výrobě dosud nebylo rozhodnuto.

Kapota s aktivními vstupy vzduchu

Otvory v kapotě slouží u výkonných aut například ke chlazení výfukových svodů. Jak vozidlo jede, vzduch v místě přetlaku (v blízkosti přechodu čelního skla do kapoty) proudí do motorového prostoru, který ochlazuje. U Fordu toto již léta používané řešení dále vylepšili tím, že do systému průduchů vložili aktivně ovládané klapky. Při nastartování studeného motoru při nízkých teplotách se uzavřou, aby se motor rychleji ohřál. Zároveň vám bude auto také rychleji topit. Naopak při jízdě za vysokých okolních teplot se klapky otevřou a umožní chlazení motorového prostoru.

Aktivní chlazení předních brzd

Zahřívání brzd při extrémně dynamické jízdě je již tradičně limitujícím faktorem, který se projeví zejména při jízdě na okruhu, kde i průměrný řidič jede zpravidla ostřeji, než by jel na běžné silnici. Zajistit chlazení brzd je tak mimořádně důležité. V novém patentu se počítá s aktivními chladicími kanály, kdy chladicí vzduch bude vstupovat v předním nárazníku. Celé to má spočívat v závislosti na rychlosti vozidla. Při vysoké rychlosti vzduch brzdy ochlazuje vcelku uspokojivě. Jenže jak se rychlost při brzdění snižuje, klesá také rychlost proudícího vzduchu nejen k brzdám.

Aktivní chladicí kanály by měly toto eliminovat, a sice na základě změny průřezu, díky němuž se zvýší rychlost proudícího vzduchu k brzdám. Jedná se o využití fyzikální podstaty proudění kapalin v uzavřeném prostoru, což popisuje rovnice kontinuity. Ta říká, že se zmenšujícím se průřezem se rychlost proudění kapaliny zvyšuje a naopak.

Pokročilá výztuha v motorovém prostoru

Výztuha spojující horní uložení pružících jednotek v motorovém prostoru je zcela běžnou součástí příslušenství sportovně laděných aut. Zvyšuje tuhost karoserie v místě uchycení nápravy a tím i jízdní vlastnosti.

Výztuha dle patentu Fordu bude nově dvoudílná. Pevnou zadní část posunou konstruktéři více dozadu, tedy až na dělící přepážku mezi motorovým prostorem a kabinou. Tato část bude pevná. Naproti tomu přední část výztuhy má být řešena tak, že bude možné měnit její úhel vůči pevné části, čímž se změní také prostor mezi oběma díly výztuhy. A sice v závislosti na použitém motoru a jeho příslušenství. Smyslem je vytvořit například místo pro kompresor mechanického přeplňování, který se často nachází nahoře na motoru.

Kapota motoru s chladícími otvory a odvodem dešťové vody

Jednou z funkcí kapoty motoru je jeho ochrana před průnikem dešťové vody k hnacímu agregátu. Pokud jsou v kapotě otvory pro odvod tepla z motorového prostoru, musí být navrženy tak, aby se zabránilo průniku vody třeba na zapalovací svíčky či jejich cívky.

Jak ještě lépe zamezit průniku dešťové vody otvory v kapotě na části motoru, řeší další z patentů Fordu. Ten počítá s ochranou agregátu před stékající dešťovou vodou v podobě sběrné „nádoby“, umístěné pod průduchy v kapotě.

Proměnné proudění vzduchu pod vozidlem

Zejména u rychlých automobilů je tvar spodní části vozidla velice důležitý pro zachování požadovaných jízdních vlastností zejména při vysokých rychlostech. Nové patentované řešení Fordu počítá s dodatečným „štítem“, který zlepší nejen aerodynamiku vozidla, ale zároveň zvýší také ochranu podvozku.

Hlavním smyslem je ale zvýšit brzdný účinek. Zmíněný štít je stavitelný, přičemž při brzdění se nastaví do polohy, aby vytvářel co největší odpor, a tedy vozidlo generovalo velkou aerodynamickou přítlačnou sílu. Naopak při běžné jízdě se štít zasune, čímž se zmenší aerodynamický odpor vozidla, což ve výsledku přinese zvýšení hospodárnosti provozu.

Přední spoiler reagující na pohyby karoserie

Spoiler pod předním nárazníkem, lidově nazývaný lízátko, používají rychlá auta už desítky let. V čem tedy spočívá patentovaná inovace Fordu? Spoiler v podání „modrého oválu“ je navržen tak, aby dokázal plnit svůj účel i za předpokladu podélných pohybů karoserie a tedy zlepšoval přilnavost předních kol třeba při akceleraci v zatáčce.

Přední spoiler bez reakce na pohyby karoserie

Alternativou k výše zmíněnému spoileru má být verze bez úpravy zlepšující přítlak i při podélných pohybech karoserie. Jedná se tudíž pouze o modifikaci stávajícího řešení. Od výše zmíněného lepšího typu se liší svým tvarem.