Audi A8 50 TDI quattro vs. Lexus LS 500h – Drtivé vítězství pro…

Když jsme vybírali nejlepší auta minulého roku, vítěze jsem věděl hned – na první místo jsem bez rozmýšlení dal Lexus LC 500. Neuvěřitelně vyvážené supersportovní gran tourismo s famózním atmosférickým osmiválcem, které se vzepřelo snad všemu, co se na nás v posledních letech z automobilové branže valí. Nádherný kus vypiplané techniky, co zvládne ve smyku na milimetr přesně vodit i děcko.

A minulé LS jsem velebil pro ne takřka, ale opravdu dokonale komfortní podvozek, který ani na velkých kolech nedával absolutně žádné rány. V perfektně odhlučněném interiéru jsem si pak pustil audio Mark Levinson a k nirváně mi chybělo snad jenom pár centimetrů nad hlavou a přehlednější infotainment.

Na nové LS bych si tedy vsadil, že to bude parádní auto. A že se nejnovější sedmička, faceliftovaný Mercedes třídy S a dnešní soupeř, zbrusu nová Audi A8, budou muset lexusu minimálně trochu bát. Vždyť platforma se shoduje s božským LC 500 a předchůdce byl skvělý!

Poprvé jsem zpozorněl, když mi Honza Mička líčil dojmy z hybridní verze kupé LC – prý se s atmosférickým osmiválcem nedá srovnat a že soustava zdaleka nefunguje tak, jak by si představoval. A našeho srovnávacího testu se měla zúčastnit právě hybridní verze LS 500h.

Asi už začínáte chápat, že tím drtivým vítězem se na konci testu stane Audi A8. Ještě teď jsem překvapený, jak obrovský byl mezi oběma vozy rozdíl, v neprospěch lexusu. Až jsem si říkal, že se na LS musela vrhnout nějaká speciální divize lexusu, která měla za úkol úchvatný základ z LC tak nějak… Přetvořit, řekněme. Tak se pojďme po našich tradičních kapitolách a známku po známce podívat, kde nové Audi A8 excelovalo a lexus naopak… Ztrácel, řekněme.

Lexus začíná výš

Japonská značka nabízí na prémiové zvyklosti tradičně bohatší výbavu, což ostatně dokazuje i naše tabulka. Že by ale základní cenovku testovaných modelů A8 50 TDI 210 kW a LS 500h 220 kW Elegance měl dělit skoro půl milion, to si po prostudování ceníků úplně nemyslím.

Jenom pro připomenutí – jestli přemýšlíte o tom, co znamená číslo 50 v označení vznětové motorizace Audi A8, tak můžete hloubání v klidu zanechat. Neznamená to vůbec nic. Respektive, jde o vyjádření „výkonového rozpětí“, o nic konkrétního však padesátka opřená není. Prý to celé vzniklo tak, že majitelům motorizace 3.0 TDI vadilo, že z označení nelze odvodit přítomnost nejvýkonnější verze (třílitr se dodával v různých verzích). Teď už budou chlapci díky čísílkům vědět, kdo ho má nejvýkonnějšího.

Pořizovací náklady Audi A8 Lexus LS 500h ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 2.449.900 Kč (50 TDI/210 kW quattro) 2.900.000 Kč (LS 500h/220 kW Elegance) STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY LED světlomety [Kč] S S Střešní okno [Kč] 46.700 S Litá kola [Kč] S (osmnáctiplacová) S (dvacetipalcová) Kožené čalounění [Kč] S S Elektricky nastavitelné přední sedačky [Kč] S S Vyhřívané přední sedačky [Kč] S S Odvětrávané přední sedačky [Kč] 46.400 (včetně masážní funkce) S Dovírání bočních dveří [Kč] 19.700 S Elektricky nastavitelný volant [Kč] S S Automatická klimatizace [Kč] S (dvouzónová) S (čtyřzónová) Navigace [Kč] S S Zadní parkovací kamera [Kč] S S Metalíza [Kč] 31.900 40.000 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 66.618/36.262 80.853/14.869 Přední/zadní nárazník [Kč] 14.663/16.225 35.911/16.717 Přední blatník [Kč] 11.408 7516 Čelní sklo [Kč] 24.273 20.418 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 5579 + 1027 4653 + 2120 Hodinová sazba v servisu [Kč] 1467 2600 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 27.559 82.640 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 4 (do 120.000 km)/3/12 3/3/12

Odpusťte mi dětinský vtip, ale tahle argumentace mi přijde prostě úplně mimo. Nechci říct, že bych Audi nevěřil, ale představa zákazníka, který si stěžuje, že na zadku jeho A8 není poznat nejvýkonnější verze třílitru TDI, mě nepřestává udivovat.

Zpátky k relevantnějším otázkám. Stejně jako je u Lexusu zvykem bohatá výbava, musíte se smířit s tím, že příplatky a individualizace existují jen ve velmi omezené míře. Chcete lepší audio? Nebo přední sedačky s masážní funkcí? Máme, ale musíte postoupit o jeden výbavový stupeň, konkrétně na úroveň Prestige, která už ale stojí 3.300.000 Kč. A bezbřehý luxus s elektrickými bočními clonami, elektricky nastavitelnými zadními sedačkami a masážní funkcí nebo DVD přehrávačem vzadu přijde ve specifikaci Superior už na 3.800.000 Kč. Tak vysoko se nedostala ani testovaná A8, a to byla dovybavena prvky za víc než milion. Třeba elektrické zadní sedačky a displeje infotainmentu pro cestující druhé řady naše audina nenabídla, ale že bych uvnitř nabyl dojmu, že by se v testovaných verzích měl lexus vzdálit čtyřem kruhům skoro o čtyři sta tisíc… Spíš bych řekl, že to mělo být naopak. K tomu se dostanu za chvilku.