Volvo XC60 D4 Geartronic – Můžeme mít SUV rádi?

Těžko si vzpomenout na test, který by nezačínal pojednáním o rostoucí popularitě SUV segmentu a minimálně diskutabilním objektivním přínosu této kategorie. Kdo přece opravdu využije terénnější schopnosti (taky vlastně diskutabilní, čím dál víc SUV/crossoverů jsou volitelně/výhradně předokolky)? A do výšky vytažená karoserie kromě částečně lepšího výhledu další praktické výhody taky nepřináší, takže co s těmi SUV? Když nikdo ještě nevymyslel nic úžasnějšího než klasický kombík.

Občas se ale objeví auto, tedy SUV, které mě nahlodá. S mojí slabostí pro Audi SQ7 jsem se vám svěřil už několikrát, něco jako platonická láska proběhlo i v případě teď už staršího Porsche Cayenne GTS. A roční soužití se Seatem Ateca bylo v podstatě bezvýhradně pohodové.

A i když Volvo s aktuální XC90 nejdřív trošku zaškobrtlo a první kousky dodala s minimálně diskutabilním komfortem odpružení a (od)hlučněním nových čtyřválců, švédská SUV si hlavně v prvních generacích vydobyla pověst poctivých a jak jinak než bezpečných strojů.

Takže hlodat by mohla i nová XC60, nádherné auto, u něhož bude navíc absence větších motorů vadit míň než u XC90. A podle viceprezidenta Volva, pana Björna Annwalla, by mělo jít o auto pro řidiče. U Volva trošku překvapivé prohlášení, s novou XC60 jsem navíc už krátce jezdil ve Španělsku a takhle po těch několika kilometrech bych si dovolil s Björnem nesouhlasit. Jinak ale převažovalo nadšení, tak snad mi vydrží i tady u nás.

Střízlivější

Novinářská auta bývají skoro výhradně v nejvyšších výbavách a s tolika příplatky, že se často reálně prodávaným modelům pomalu ani nepodobají. Doteď si pamatuju zkušenost s kombíkovým focusem, kterého jsme si půjčili do srovnávacího testu od dealera, a postrádal tedy obvyklou „novinářskou péči“. Ford nižší střední třídy jsem nepoznával, vybrakovaná přístrojová deska měla asi dvě tlačítka a potah sedaček připomínal tesil.

I Volvo vždy disponovalo typicky pressovou flotilou, kde se cenovky testovaných kousků ani neblížily základním položkám z ceníku. O to větší překvapení na mě při přebíraná vozu čekalo – na parkovišti u autosalonu v Průhonicích se totiž rozblikala zvláštně obyčejná XC60. Ne že by vypadala úplně jinak než vymazlené kousky z barcelonské prezentace, ale co třeba ta kola? To jsou snad šestnáctky, ne? Ani náhodou, tady jde vidět, jak už jsem těmi novinářskými verzemi zdeformovaný. Ve skutečnosti totiž jde o nijak podměrečné osmnáctky, jenom s vyšším profilem, které se ale v porovnání se „španělskými“ dvacítkami na nové XC60 skoro ztrácejí.

Možná je tedy konkrétní testovaný kus o něco méně vizuálně atraktivní, ale pozor! Opravdu jenom „o něco méně“, což je vlastně velký úspěch! Vzhledem k tomu, že se jedná o základní výbavu Momentum (pro testovaný motor D4), z vnějšku vyšperkovanou pouze o metalízu a pár chromovaných doplňků, zmíněné lité osmnáctky jsou už standardem. Pokud jste někdo viděl třeba takový Mercedes GLE bez všech těch AMG paketů, zkrátka tak, jak ho Stuttgart stvořil pro výchozí položku v ceníku, budete švédský standard velebit. A nesmírně čistý a přitom dokonale atraktivní design, to je u nejnovějších modelů Volvo takový milý zvyk.

Klacek jako inspirace

Na produktové prezentaci k nové XC60 jsme byli oblaženi příběhem, kdy šéfdesigner Thomas Ingenlath (do roku 2005 šéfoval designu u Škodovky) našel při procházce po pláži kus dřeva a natolik se mu zalíbil, že si klacek přinesl do práce a jeho texturu napodobil. Pro potřebu interiérové dekorace, samozřejmě. I kdyby šlo o marketingový výtvor, při barcelonských jízdních dojmech prezentované XC60 patřily k tomu nejúžasnějšímu, co jsem kdy v oblasti automobilových vnitřků viděl. A co jsem cítil, čeho se dotýkal. Nejsem tedy největším fanouškem volváckého infotainmentu, ani tak pro jeho přehlednost, jako spíš kvůli tomu, že se obrovský tablet sdružující drtivou většinu funkcí chtě nechtě příšerně upatlá. A to je pak se vší tou krásou okolo hrozně velký kontrast.

Uvnitř je už příplatků víc, až na digitální přístrojový štít však jde spíš o funkční doplňky, které pocit z interiéru vzhledově nepovyšují. Znovu tedy můžeme mluvit o plus minus základu. A i když je i tato XC60 Momentum uvnitř velmi příjemná, trošičku zklamaný jsem byl. Interiér totiž může být naprosto famózní, nedostižný, útulný a luxusní tak, že i ten nejdražší švédský nábytek vedle Volva vypadá, jakoby ho kompletovali z klacků nalezených na pláži. To jsem si hezky zapřeháněl, XC60 však uvnitř opravdu umí dokonale okouzlit. Naše Momentum bylo „jenom“ moc pěkné.

To ale zatím Volvo XC60 hrálo spíš na city, kvůli hezkému ksichtíku přece nevezmeme SUV na milost… Solidně prostorný a praktický interiér je už však objektivní vlastnost, díky níž by XC60 bodovat mohla. A skutečně bojuje, na vrchol hitparády to však úplně nebude. Menší SUV sice stejně jako XC90 stojí na platformě SPA, proti většímu SUV je však rozvor zkrácen o 119 mm (na konečných 2865). Ani délka necelých 4,7 metru není vzhledem ke konkurenci přemrštěná, uvnitř je tak místa sice ve všech směrech dostatek, v porovnání s nejbližší konkurencí (Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC) však nakonec XC60 předvádí takový slušný standard, řekněme. A to si pomáhá třeba i subtilní konstrukci předních sedaček - podívejte se na fotky, jak jsou opěradla úzká. Na kvalitu sezení to ale nemá nejmenší vliv, a ten obyčejný textilní potah vypadá vlastně skvěle!

Zavazadelník v základu poskytne tabulkově nijak zázračných 505 litrů, tvar je však hezky skladný a pod podlahou jsem našel dojezdovou rezervu. Sice příplatkovou (+2700 Kč), ale byla tam! Roletka taky sama vyjíždí nahoru s elektricky ovládanými pátými dveřmi… O moc víc toho ke štěstí nepotřebuju!