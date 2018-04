Vyzkoušeli jsme nejsilnější Volkswagen Amarok: Jak si poradil s ománskou pouští?

Je osm ráno. Stojím na předměstí Maskatu, hlavního města sultanátu Omán. Na teploměru je už 28 stupňů. A přede mnou stojí osm zbrusu nových amaroků. V jednom z nich budu tři dny projíždět zdejšími cestami a necestami. Na první pohled na nich není nic zvláštního. Vetší facelift proběhl před rokem a půl. Nyní se změny odehrály pod kapotou. První amaroky měly jako maximální nabídku dvojitě přeplňované naftové dvoulitry. Pak přišel třílitrový vidlicový šestiválec, původem od Audi. Dnes už si amarok s jiným motorem ani nemůžete objednat.

U nás byly dosud k mání verze s maximálním výkonem 120, 150 a 165 kW. A teď potlesk! Nyní si můžete pořídit verzi s výkonem 190 kW (257 koní). O 30 Nm vzrostl i maximální točivý moment. Ten dnes dosahuje 580 Nm v rozmezí 1400 až 3000 min. A to už je nějaká síla.

Video

Nejen muži mají stále nutkání se nějak navzájem poměřovat. Platí to i o automobilkách (většinou je řídí chlapi). Podle zkušených je čerstvá nejsilnější verze amaroku odpovědí koncernu Volkswagen na „opovážlivost“ Mercedesu. Ten před časem představil převlečený Nissan Navara a nazval ho X-Class . Hned do něj zabudoval vlastní šestiválec o výkonu 190 kW. Ta opovážlivost! „Tenhle punč platím já!“ řekli si u Volkswagenu a výkon svého šestiválce dorovnali také na 190 kW. A přidali ještě krátkodobé zvýšení maxima až na 200 kW. To když dáte plný plyn a na chvíli se zvýší plnicí tlak. Tak, a kdo ho má teď většího?

Kdysi se na Arabský poloostrov létalo na předváděčky rychlých aut. Dobré počasí, kvalitní silnice a žádné radary. To už dnes neplatí. Omán je doslova prošpikován stovkami radarů a za překročení maximálky (na dálnici 120 km/h) hrozí drakonické tresty. Za telefonování za volantem pak údajně můžete skončit na tři týdny ve vězení. Ale amarok, to není o absolutní rychlosti. Je to obr, který je uvnitř normálním osobním vozem, chová se tak i na silnici, ale v terénu se z něj stává pracant. A Volkswagen dobře věděl, proč nás vytáhl 5000 km od domova.

Pokud jste v mládí milovali geologii, pak je pro vás Omán jako stvořený. Většinou žádná zeleň, jen kamení. Nebo taky písek. Kam se podíváte, jen žlutá, hnědá a okr. A občas nějaká oáza. Abych nezapomněl, taky ještě hory. Hned první den se od moře šplháme po kamenitých serpentinách až do výšky 1800 metrů v pohoří Al Hadžar. Právě tady se ukazuje, že nejsilnější verze je pro tak velké auto jako stvořená. Ze začátku totiž jedu ve slabším amaroku, navíc s manuálním řazením. Pečliví němečtí organizátoři nás vedou v koloně. Jak známo, její rychlost se vždy řídí podle toho nejpomalejšího. Tím jsou novináři z Tchaj-wanu přímo přede mnou. Sedí v nejsilnější verzi s automatem a ničí mi nervy. Podivně se plouží, nelogicky zpomalují a zase zrychlují, já za nimi kvedlám pákou, přehazuju z dvojky na jedničku, lechtám plyn a nadávám! Pak si měníme auta a přechod do nejsvalnatější verze je doslova kulturním šokem. Tam, kde jsem se musel se slabším motorem před prudším stoupáním rozjíždět, nyní jedu s rezervou. Auto funguje jako nejkvalitnější švýcarské hodinky a dřina se mění v zábavu. I v nejprudším stoupání auto reaguje na milimetrový pohyb plynového pedálu. Neexistuje situace, v níž by se dostalo do úzkých. Skoro 600 Nm je k nezaplacení. To platí i další den, kdy se dostáváme do pouště. A vše podtrhuje třetí den, kdy jezdíme po písečných dunách. Jen totální neumětel zde dokáže nejsilnější čtyřkolku na standardně montovaných dvacetipalcových gumách (na písek pochopitelně podhuštěných) zahrabat. Ale jsme féroví a Tchajwancům s vyprošťováním pomáháme…

První vozy s nejsilnějším motorem dorazí do Česka v půlce června. Lze si je už teď objednávat v nejvyšších verzích Aventura a Higline. Vždy jako čtyřkolku s automatickou převodovkou. Výrobce zatím nedodal informace o technických detailech, ani o jízdních výkonech. Pokud jde o spotřebu, v Ománu jsme v horách a na poušti řádili za 15 litrů i více. Na dálnici při dodržování maximální rychlosti se spotřeba pohybovala pod hranicí 9 litrů, což je výborné.