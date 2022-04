BMW iX xDrive40 – Posel z budoucnosti

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Pojďme si ale nejprve BMW iX někam zařadit. Pokud zůstaneme u mnichovské automobilky, můžeme si novinku nejlépe představit jako elektrickou alternativu k X5. Oba vozy mají podobné rozměry:

Model BMW X5 BMW iX Délka (mm) 4922 4953 Šířka (mm) 2004 1967 Výška (mm) 1745 1695 Rozvor (mm) 2975 3000 Objem zavazadlového prostoru (l) 650-1870 500-1750 Světlá výška (mm) 214 202

BMW iX je tedy pořádný kus auta. A protože jde o bateriové vozidlo, nesmíme očekávat ani nějakou muší váhu. Výrobce u testovaného provedení xDrive40 udává pohotovostní hmotnost 2440 kilogramů. V BMW se přitom snažili hmotnost udržet co nejníže, jak to bylo možné. Na voze je to ostatně vidět - stačí otevřít dveře nebo kufr a naskytne se vám pohled na uhlíková vlákna.

Ve skutečnosti iX využívá hliníkový prostorový rám doplněný o karbonovou strukturu, jejíž výztuhy jsou vyrobené z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Z uhlíkových kompozitů jsou například boky vozu nebo právě část okolo vstupu do zavazadlového prostoru. Části karoserie jsou ale také z tradiční oceli. Použitá kombinace materiálů má kromě minimalizace hmotnosti zvyšovat tuhost. I díky tuhé a pevné konstrukci si ostatně BMW mohlo dovolit frajeřinku v podobě bezrámových oken, která u velkých SUV rozhodně nejsou obvyklá.

A tím se tak trochu dostávám k designu... Přiznávám, že patřím k lidem, jimž se BMW iX spíše nelíbí. Neoslovuje mě zejména provedení předních partií, zvlášť spojení obřích ledvinek, zvláštního nárazníku a úzkých světlometů, umístěných hned pod přední kapotou. Při pohledu na profil mě vždy zaujme „prázdná“ plocha za zadními dveřmi. Nejvíc se mi líbí záď, hlavně provedení uzounkých a minimalistických svítilen. Je ale možné, že za několik let budu hovořit jinak, alespoň u mě se totiž vnímání designu BMW často průběžně mění.

BMW iX xDrive40

K nápadným ledvinám se mimochodem váže jedna zajímavost. Nejde ani tak o to, že specificky vyvedená přední maska dala BMW možnost schovat za ni různé senzory a radary, ale spíš o plast, který se nachází na jejím povrchu. Jde o samozacelovací materiál - když se vám tato část poškrábe, po zahřátí poškozené části by se povrch měl sám „spravit“.

Přední část auta je pak interesantní také skutečností, že nemá klasickou kapotu, kterou byste si mohli snadno otevřít. Vpředu tak vlastně z uživatelského pohledu není nic – pokud tedy nebudeme počítat otvor pro doplnění kapaliny do ostřikovačů, který se schovává pod předním logem značky.

Skoro všechno je jinak

Velké věci se děly v interiéru. BMW opouští koncept na řidiče orientovaného ovládání a také už vsadilo na „digitální minimalismus“. Elektrické iX tak dostalo palubní desku se dvěma na pohled propojenými displeji a minimum klasických tlačítek. Několik fyzických ovladačů naštěstí zůstalo, rád jsem hlavně za otočný iDrive.

Ale začněme u displejů a infotainmentu. Prohnutý panel se dvěma obrazovkami tvoří digitální přístrojový štít s 12,3palcovou úhlopříčkou a kontrolní displej s úhlopříčkou 14,9 palce. Obě obrazovky nabízejí parádní rozlišení a skvělou čitelnost, jak se na moderní prémiové auto sluší. V případě přístrojového panelu BMW konečně přidalo více možností, jak si upravit jeho vzhled a způsob zobrazení. Ne že by mně osobně zrovna na tomhle příliš záleželo, ale chápu, že každý řidič vnímá „přijímání“ informací jinak. Povedený je také průhledový displej, opět nabízející široké možnosti nastavení.

V případě kontrolní obrazovky si nejsem jist jejím umístěním, připadá mi, že je až moc daleko od řidiče. Když jsem infotainment ovládal dotykově, musel jsem se k displeji už trochu naklánět a to podle mě při řízení není ideální. Naštěstí je tu už zmíněný tradiční otočný ovladač iDrive, který podobně jako v ostatních BMW výrazně ulehčuje práci s palubním systémem. Pomáhají také zkratky na ovládacím panelu.

Ten byl v testovaném autě vyveden velice netradičně - šlo o dřevěnou plochu s popsanými místy, reagujícími na stisk. Nejde tedy o klasická tlačítka, ale funguje to podobně, navíc nechybí haptická odezva. Dřevo doplnily prvky z křišťálu, kromě iDrive (který i v této podobě nabízí dotykový povrch umožňující zadávat cíl do navigace „kreslením“ jednotlivých znaků) jde ještě o ovládání hlasitosti médií. Vypadá to zajímavě, neobvykle. Ale i když mám dřevo moc rád, v případě testovaného iX mi jeho přítomnost připadala samoúčelná, skoro až násilná. Nikde jinde v interiéru se totiž dřevo nevyskytuje. Jinými slovy, k pojetí zbytku kabiny se dřevěné provedení podle mě moc nehodilo.

BMW iX xDrive40

Křišťál se pak uplatnil ještě u ovladačů pro nastavování sedadel, které jsou na BMW umístěné nezvykle na dveřích. Jde opět o zajímavé ozvláštnění, které může na někoho působit hodnotně. Mně spíš vadilo, že občas při jízdě na ostrém slunci křišťálové prvky házely „prasátka“. Docházelo k tomu výjimečně, ale náhlý odlesk pokaždé na chvíli odpoutal mou pozornost od silnice.

Nejnovější generace bavoráckého infotainmentu zřetelně navazuje na předchozí verze. I tak jsem si musel zvykat, systém je totiž podstatně „rozdrobenější“. Co mě ale ohromilo, je rychlost, s jakou funguje. A opět nabízí také štědré možnosti, jak si prostředí přizpůsobit vlastním požadavkům.

Vyloženě mě zklamala redukce ovládání teplotního komfortu právě a jen na displej, panel s fyzickými ovladači pro ventilaci už iX nemá. Bohužel musím říct, že provedení příslušné nabídky nepovažuji za uživatelsky přívětivé, spíš bych řekl, že je nepřehledné. V oblasti teplotního pohodlí přitom BMW iX přichází s řadou pozoruhodných nápadů. Když si připlatíte za Paket Heat Comfort, dostanete nejen vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu (vnější) a vyhřívaný volant, ale také vyhřívanou středovou konzolu, vyhřívané boční loketní opěrky ve dveřích a dokonce i vyhřívané dveřní výplně, spodní část palubní desky a víko přihrádky u spolujezdce. Výrobce tvrdí, že tohle inovativní řešení vyhřívá vnitřní prostor účinněji než obyčejné topení. V létě se naopak budou hodit ventilovaná sedadla.

S vnitřním klimatem souvisí ještě zajímavě vymyšlená panoramatická střecha. Je vybavena polymerovou vrstvou obsahující tekuté krystaly, které se pod elektrickým napětím seskupují tak, že propouštějí světelné paprsky. Je-li elektrické napájení vypnuté, sklo je neprůhledné. Pro zatemnění tedy není potřeba krycí roleta, stačí zmáčknout tlačítko a je hned hotovo.

A když už jsem u těch chytrých nápadů, zmínit musím „vymakané“ doplňky parkování, zejména úžasnou soustavu kamer (přední a zadní jsou dokonce vybavené ostřikovači), poskytující dokonalý přehled o okolí vozu, nebo třeba asistent pro couvání z parkovacího místa. Auto si pamatuje cestu, kudy se na svůj „flek“ dostalo a při vyparkovávání ji dokáže samočinně následovat, na řidiči je jen přidávání plynu a brzdění, o řízení se stará vůz. BMW iX takhle dokáže jet desítky metrů.

Jasně, jde o funkci, bez které by se měl umět každý člověk s řidičákem obejít, přesto mi připadá fascinující, že něco takového auto dokáže. A fakt se nenechalo nachytat, i když jsem po něm chtěl zopakovat komplikované manévry.

Překvapit umí také navigace, která na kontrolním displeji kromě mapy s pokyny ukazuje obraz z přední kamery doplněný o šipky, upozorňující na nutnost odbočit.

A co prostornost?

Interiér celkově působí velice vzdušným dojmem, přispívá tomu absence klasického středového tunelu. Potěší spousta odkládacích prostor, často příjemně velkých. Zato přihrádka před spolujezdcem mnoho místa nenabízí.

Specifická je pozice za volantem - sedí se vysoko, blízko výplním dveří a hlavně skoro až nepřirozeně daleko od čelního skla. Mně osobně příliš neoslovily sedačky, sedáky jsou až moc ploché, uvítal bych výraznější boční oporu opěradel a nesedl mi ani „zlomený“ tvar opěradla s integrovanou hlavovou opěrkou trčící až moc dopředu. Trochu lepší pocit ze sezení jsem měl ve sportovním režimu, který umožňuje „přifouknutí“ bočnic, ale ani tak není opora těla bůhvíjaká. Na druhou stranu – BMW iX není sportovní auto, takže od něj nemusíme očekávat výrazně tvarované sportovní sedačky. Já bych se ale za lepší sezení přimlouval.

Ještě víc bych uvítal normální kulatý volant místo použitého „šestiúhelníku“. Za týden jsem si na něj nezvykl, zvlášť v pasážích, kde je potřeba hodně točit volantem jeho tvar prostě překáží a nevěděl jsem, kde a jak věnec držet.

Ocenit však musím neuvěřitelný rozsah nastavení sloupku řízení, zvlášť v podélném směru, nic takového jsem v jiném autě nezažil.

BMW iX xDrive40

Vzadu pak iX nabízí spoustu místa pro nohy i nad hlavou, v tomto ohledu nelze nic vytknout. Horší je to se zavazadlovým prostorem, jehož využitelnost podle mě úplně neodpovídá takřka pětimetrovému SUV. Základní objem činí „jen“ 500 litrů, ale hlavně je kufr poněkud mělký. Příliš praktické není dvoudílné pevné – a tedy nerolovací - plato, které vám po případné demontáži bude v zavazadelníku navíc překážet.

Mezi šikovné detaily naopak patří 12V zásuvka, popruh na levé straně, háček vpravo, poměrně velký odkládací prostor pod podlahou (ideální na kabely) a možnost sklopit opěradla zadních sedadel přímo z kufru. Vznikne pak skoro rovná plocha a přepravní kapacita naroste na 1750 litrů.

Naše vozidlo bylo ještě vybaveno elektricky ovládaným tažným zařízením. BMW iX xDrive40 utáhne 2,5tunový brzděný přívěs.