BMW iX3 – Elektrické SUV konečně s ledvinkami. Vyplatilo se počkat?

BMW iX3 potěší i zavazadlovým prostorem. Ten má objem 510 litrů, sklopením zadní lavice (v poměru 40:20:40) však získáte až 1560 l. Už standard je slušný, navíc má pod podlahou ještě prostor pro nabíjecí kabeláž či jiné drobnosti. To je jedině dobře, protože další kufr pod přední kapotou byste v případě tohoto elektromobilu hledali marně. Škoda, protože po otevření kapoty a odstranění robustního plastového krytu elektroniky zjistíte, že prostor alespoň na nějakou schránku by se tu určitě našel.

Za danou sumu však dostáváte kvalitu, na kterou jsme od BMW zvyklí. Zvenčí už se auto nepotřebuje diametrálně odlišovat jako v případě i3, příbuznost s „íčkovou“ rodinou vlastně nejvíc prozrazují modré akcenty na karoserii, třeba kolem emblému automobilky vpředu a vzadu. Ano, „zelené“ vozy zdobí u BMW modrou barvou. Není to však nic výjimečného, něco podobného dělali designéři už před lety u svých plug-in hybridů, kde se modré proužky objevovaly třeba i na lamelách ledvinek.

Celý paket sice přijde na nemalých 134.134 Kč, ale seznam výbavových položek má vskutku pestrý. Kromě většího obutí dostanete třeba adaptivní LED světlomety, sportovní sedadla vpředu, head-up displej, audiosystém Harman Kardon se šestnácti reproduktory, parkovacího asistenta Plus či akustickou izolaci předních a bočních oken. Nejsou to položky, bez kterých by se úplně nedalo žít, ale pobyt na palubě vozu rozhodně zpříjemňují. Když si ale přičtete elektricky ovládané tažné zařízení (+29.796 Kč), adaptivní M podvozek (+13.286 Kč) a pár dalších drobností, nedivte se, že se základní cena 1.765.400 Kč jako lusknutím prstu přehoupne přes dva miliony.

Mnichovská automobilka se do elektrifikace modelového portfolia pustila podstatně dříve než přímá prémiová konkurence. Elektrický hatchback BMW i3 se coby koncept představil v roce 2011 a o dva roky později už zamířil k prvním zákazníkům. A plug-in hybridní sporťák s označením i8 začal brázdit silnice v nejrůznějších koutech světa jen o rok později.

Motor, jízdní vlastnosti

Střední cesta

Zatímco výběrem příplatkových položek můžete v konfigurátoru strávit hodiny, volba ideální techniky vás příliš nezdrží. V zásadě je totiž k dispozici jediná. BMW iX3 se nabízí pouze s jedním synchronním elektromotorem s elektromagnetickým buzením o výkonu 210 kW (286 k) a točivém momentu 400 newtonmetrů. Stovku zvládne za 6,8 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 180 km/h. Co do výkonu je to ve srovnání s konkurencí taková střední cesta, potenciálního kupce tak může zamrzet snad jen absence pohonu 4x4 se dvěma elektromotory. Tento model mnichovští nabízí pouze coby zadokolku.

Komponenty pohonného ústrojí pocházejí z vývoje BMW a jde o jejich nejnovější generaci, což platí i pro lithium-iontové akumulátory. Vysokonapěťová baterie je složena ze 188 individuálně regulovatelných prizmatických článků, přičemž každý z nich je uzavřen v hliníkovém obalu. Články jsou seskupeny do deseti modulů a umístěny co nejníže v podlaze. Samotná baterka váží 518 kilogramů a má využitelnou kapacitu 74 kW, což by dle metodiky WLTP mělo vystačit na dojezd 460 kilometrů.

Vůz je vybaven tepelným čerpadlem s vysokou účinností, podle výrobce spotřebuje o 40 až 80 % méně energie než běžné elektrické topení. To je jeden z mnoha faktorů, který přispívá ke vcelku sympatické spotřebě. S trochou předvídání a lehkou nohou se dá s iX3 v letních teplotách jezdit za 16 až 18 kWh. Pokud na ekonomiku provozu nehledíte, budete se pohybovat kolem 20 kWh, až dálniční provoz si řekne o 23 až 25 kWh. Budeme-li počítat s průměrem mezi 18 a 20 kWh, kde jsem se během týdenního soužití pohyboval nejčastěji, měla by vám „šťáva“ při plním dobití vystačit na 370 až 410 kilometrů.

BMW iX3

Apetit vozu je tedy jen nepatrně vyšší ve srovnání s nedávno testovaným Volkswagenem ID.4, který má v útrobách rovněž jeden elektromotor vzadu, avšak výkon „jen“ 150 kW. Oproti 125kW nabíjení „čtyřky“ umí BMW iX3 ještě o 25 kW více. A to nejen na papíře, ale i v reálném světě, jak jsme se přesvědčili u 150kW hyperchargeru společnosti PRE v Holešovicích. S rostoucím dobitím akumulátoru nabíjecí výkon samozřejmě klesá, při 50 % už jsme na nějakých 70 kW, poslední procenta lezou logicky nejpomaleji. Alternativu představuje „pomalé“ dobíjení o výkonu až 11 kW se třemi fázemi, v takovém případě to do plna trvá asi 7,5 hodiny.

Umí i pobavit

BMW vybavilo svůj první elektromobil z rodiny X umělým zvukem z reproduktorů, jenž má obzvlášť ve sportovním režimu evokovat projev spalovacího motoru. Pokud se taková funkce někomu líbí, ať ji klidně používá, mně se zase nejvíce líbilo, že šla ve všech jízdních režimech zcela deaktivovat. Právě ticho a klid na palubě považuji u elektromobilů za jednu z největších předností a nevidím důvod, proč se o ni dobrovolně okrádat.

Další zajímavou funkcí je adaptivní rekuperace. Ta čte data z navigačního systému a senzorů asistenčních systémů a intenzitu rekuperace přizpůsobuje aktuálním jízdním podmínkám. Když třeba rozpozná úsek s omezenou rychlostí, začne zpomalovat intenzivněji, abyste co nejvíce energie získali zpět. A když před sebou „vidí“ prázdnou otevřenou silnici, snaží se po sundání nohy z plynu maximálně plachtit. Musíte však počítat s tím, že po uvolnění plynového pedálu může auto ve dvou totožných situacích na stejném místě zareagovat různě. Spíše mi tedy vyhovoval režim B a ovládání jedním pedálem, kde si rekuperaci dávkuji sám intenzitou sešlápnutí plynu. A komu by se nelíbilo ani to, jezdí na klasické „déčko“, které nezpomaluje takřka vůbec.

BMW iX3

A samotná jízda? BMW iX3 sice nemá výkon srovnatelný s e-tronem či EQC a nemůže se spolehnout ani na pohon všech kol… zase tím ale ušetřilo nezanedbatelnou dávku kilogramů, takže je v přímce pořád dostatečně svižné. A to jak z místa, tak při potřebě dynamického zrychlení třeba při připojení se do rychlejšího pruhu. Aktivace sportovního režimu pak reakce na sešlápnutí akcelerátoru ještě přiostří, ve všech případech jsou ale po vzoru dalších elektrovozů bleskurychlé.

Elektrická X3 má standardně víceprvkovou zadní nápravu a adaptivní podvozek s elektronicky řízenými tlumiči. Jak už jsme si pověděli v předchozí kapitole, náš exemplář je vybaven adaptivním M podvozkem. Nečekejte ale jinou techniku jako je tomu u ostatních BMW. Tady je řeč jen a pouze o jiném softwarovém naladění, neboť upgradovat na „emkový“ podvozek lze prostřednictvím bezdrátové aktualizace vozu. Inu, nová doba…

Spotřeba-město/mimo/kombi (kWh/100 km): -/-/18,5-19,5 Využitelná kapacita akumulátoru (kWh) 74 Maximální nabíjení stejnosměrným proudem DC (kW) 150 Palubní nabíječka na střídavý proud AC (kW) 11

Pravdou je, že tužší nastavení tlumičů v kombinaci s obouvanými dvacítkami a režimem Sport je na rozbité české okresky možná až moc. Přepnutí do Comfortu situaci zlepší, jízda je komfortnější, podvozek je ale pořád spíše tužší a na sérii nerovností se občas ozve i tlumená tupá rána. Jenže na strasti z našich rozbitých silniček okamžitě zapomenete, jakmile se před vámi objeví kousek hladkého asfaltu. Tady je iX3 v utažených pasážích maximálně jistá a přesná, vodíte si ji ze strany na stranu bez výrazných náklonů karoserie a vůbec nemáte pocit, že by se musela vypořádávat s nějakou nadváhou. Osobně bych tedy volil o palec menší kola, čímž by auto mohlo být pohodlnější i na městských kostkách, celkově by se ale řidiči naladění mohlo líbit.

A kdo si troufne, může 286 koníků posílat na zadní kola s omezeným stabilizačním systémem, čímž iX3 vcelku snadno přesvědčí k rozvrtění zadečku. Vyzdvihovat něco takového u zadokolky s okamžitým nášupem točivého momentu? To je snad zbytečné, řeknete si… ale připomeňme, že třeba ID.4 deaktivaci stabilizace nedovolovala a navzdory koncepci pak na silnici působila dost „vykuchaně“. To však není případ BMW, kterému se i do elektrického SUV povedlo vtisknout alespoň část jeho jízdního DNA.