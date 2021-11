BMW M3 Competition M xDrive – Emko pro každý den. Teď už opravdu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Já osobně tohle řešení od BMW naprosto zbožňuji, hlavně díky způsobu ovládání, které výrazně usnadňují fyzické ovladače – včetně otočného ovladače iDrive na tunelu mezi sedadly. Díky tomu se snadno a skoro až poslepu dostanete ke všem nejdůležitějším funkcím, snadno si nastavíte hudbu nebo třeba klimatizaci. Samotný zábavně-informační systém sice nabízí hromadu různých menu, podmenu, položek, nastavení, informací, údajů nebo aplikací, ale protože je navržen logicky a šlape velice svižně, práce s ním je intuitivní a snadná. Plus, a to se budu opakovat, všechno nesmírně usnadňuje otočný iDrive. Snad jedinou záležitostí, která mě umí občas naštvat, je ovládání gesty. Ale to se dá jednoduše vypnout.

Motor, jízdní vlastnosti

Letí strašlivě

Pohon všech kol (zatím) do BMW M3 dostanete pouze s verzí Competition. Ta samozřejmě stejně jako standardní M3 spoléhá na dvěma turbodmychadly přeplňovaný třílitr, dává však 375 kW („základní“ M3 má 353 kW) a 650 Nm (slabší má 550 Nm). Spojení čtyřkolky a osmistupňové automatické převodovky proti manuálu a zadokolce pochopitelně přináší lepší trakci, jiné zpřevodování a rychlejší řazení, takže vás určitě nepřekvapí, že tahle verze je ze všech aktuálně dostupných M3 nejsvižnější - z klidu na stovku akceleruje za 3,5 sekundy. S ručně řazenou převodovkou ostrý sedan zrychluje na 100 km/h za 4,2 sekundy, verze Competition s pohonem zadních kola za 3,9 sekundy. Dvoustovku pak M3 s pohonem všech kol zdolá s rezervou pod 13 sekund.

Letí prostě strašlivě.

Řadová šestka ale kromě samotné brutální síly přidává kouzelný charakter. Až na trochu slabší odezvu v nízkých otáčkách je připravena kdykoli zabrat a díky dvojitému přeplňování umí kopnout v úžasně širokém spektru otáček, přitom ale s otáčkami jeho elán ještě roste. Okolo čtyř tisíc motor zřetelně přidá a tah se pak stupňuje až k omezovači posazenému za šesti tisíci. Jde tedy o motor, který budete rádi udržovat ve vysokých otáčkách. Výborný je ovšem také z pohledu odezvy na plyn, na pohyby pravé nohy reaguje opravdu velice pohotově a rychle.

Dost však záleží na tom, v jakém režimu zrovna jedete. V tom základním samozřejmě také působí silně, cítíte, že pod kapotou máte stovky koní, ale šestiválec není přehnaně našponovaný, na plyn neodpovídá tak ostře. A je to dobře, třeba pro městské přesuny jde o ideální nastavení. Ve sportovním módu je odezva vyloženě řízná, stačí drobounký pokles chodidla a třílitr ochotně zareaguje.

BMW M3 Competition M xDrive

Zvuk je asi méně „plastický“ než v minulosti (a z toho nelze vinit BMW!), ale marný rozhodně není. Záleží na jízdním režimu a na tom, jestli tlačítkem na středovém tunelu aktivujete „sound boost“, který sice uměle přidáním „basové složky“ přes reproduktory zesílí zvuk motoru v kabině, ale také udělá něco s výfukem. Ten pak totiž každé ubrání plynu doprovází temným zabubláním. V nejhlučnějším nastavení každopádně vydává M3 příjemně hutný zvuk, takový zlověstný. Jako by se blížily hromy. Rozhodně bych se však obešel bez umělého zesílení v interiéru.

Velice dobře si motor rozumí s osmistupňovou automatickou převodovkou. A je to zase i díky možnostem nastavení jejího chování. Můžete si totiž vybrat ze tří rychlostí řazení a dokonce si do svého setupu napevno uložit výhradně manuální změny převodů. V něm skříň neodřadí ani v omezovači, nechává všechno na řidiči. Tak by to mělo být.

Každopádně i v nejpomalejším nastavení automat s hydrodynamickým měničem řadí rychle, a to v kombinaci s jemností a hladkostí. V tom nejostřejším jsou změny bleskové a doprovází je zřetelné škubnutí. A také se prakticky nepotkáte s nějakým poklesem v přísunu hnací síly při přeřazení. Auto cukne, změní se číslo u digitálních budíků, ale šestiválec dál táhne tak, jako by se ho to snad ani netýkalo. A je jedno, jestli si rychlosti sázíte sami, nebo to necháváte na převodovce.

Dvě tváře

I když M3 nabízí spoustu nastavení, jedna záležitost zůstane stejná. Ať si budete hrát s režimy podvozku jakkoli, sedan zůstane tuhým a tvrdým autem – i v komfortním módu. Ale rozhodně ne nepohodlným nebo prkenným. Ano, ucítíte (zvlášť v kombinaci s karbonovými sedadly) každou nerovnost, každou spáru, každou změnu povrchu a s nadsázkou řečeno snad i přejetý spadlý list, ale nedočkáte se žádných ran, žádného mlácení nebo cukání volantu.

Podvozek funguje přesně tak, jak byste to od auta s výraznými sportovními ambicemi měli chtít - víte, co se pod vámi děje, ale můžete se spolehnout, že kola budou neustále v kontaktu se silnicí. I když nebude dokonalá. M3 navíc na rozbité nebo zvlněné silnici dokáže ukázkově eliminovat nežádoucí pohyby karoserie. A čím ostřeji a rychleji jsem s ní jel, tím lepší jsem měl z podvozku pocit. Nevybíravé zacházení snáší výborně.

BMW M3 s pohonem všech kol mimochodem dostalo přepracovanou přední nápravu s dvojicí oddělených spodních ramen a svislou pružicí vzpěrou se speciálně upravenou geometrií.

BMW M3 Competition M xDrive

Ohromující také je, jakým způsobem sedan maskuje svou hmotnost, která se u čtyřkolky blíží 1.900 kilogramům. Ale neřekli byste to. Na volant stačí decentně zatlačit a auto ochotně zareaguje a pohotově změní směr. Opírá se při tom o už vychvalovaný sofistikovaný podvozek s tuhým odpružením a široké pneumatiky.

Že je tohle vozidlo poněkud těžší, můžete trošičku „odpoznat“ snad jen tehdy, když od něj požadujete hodně ostré změny směru, pak zjistíte, že bavorák občas reaguje s jistým zpožděním. Ale opravdu jen lehounkým.

Tenhle dojem však může souviset i s obutím testovaného exempláře. Jak už jsem psal, naše auto dorazilo na zimních pneumatikách, přičemž zadní pár kol měl na sobě o něco méně gumy, než by měl v létě. A přilnavost na zimákách v podzimním počasí na vlhkých cestách je prostě jiná než grip letních pneumatik na silnici suché, M3 nedrží tak pevně a může vyžadovat rychlou a přesnou práci s volantem. Právě v takových případech se občas ukáže, že krotíte velké a poměrně těžké auto.

Ale zase záleží, jak zrovna máte vůz nastavený. Emkový pohon všech kol totiž z M3 dělá stroj dvou tváří. Systém M xDrive rozděluje točivý moment mezi přední a zadní kola pomocí elektronicky řízené vícelamelové spojky umístěné v rozvodovce a spolupracuje také s aktivním diferenciálem, který distribuuje krouťák mezi zadní kola. Čtyřkolka celkově upřednostňuje kola zadní nápravy, ta přední se zapojí v případě, že zadní kola nejsou schopna přenést točivý moment na vozovku.

Nastavit si můžete jeden ze tří režimů přenosu hnací síly. Ve výchozím nastavení poskytuje systém pohonu všech kol především maximální trakci, v režimu 4WD Sport auto nechává víc vyniknout zadní nápravu a umožňuje i přetáčivé smyky, po deaktivaci stabilizace DSC lze aktivovat mód 2WD, v němž je M3 klasickou zadokolkou.

Rozdíly v chování jsou mimořádné. A ještě vynikly právě na zimních pneumatikách a ve specifických podzimních podmínkách, kdy se řidič nemůže spolehnout na „letní“ přilnavost.

Pokud si necháte výchozí nastavení čtyřkolky, budete mít z M3 přívětivé auto, u něhož je krásně cítit, jak na vás dohlíží. Když to na kluzké silnici přeženete s nájezdem do zatáčky, místo očekávané nedotáčivosti okamžitě poznáte, jak si vás čtyřkolka srovná a vůz do oblouku bezpečně stočí. To samé platí v případě, že se pustíte do agresivního předjíždění v situaci, kdy nemáte dostatek trakce. Při vybočení ucítíte lehké zatancování zádě, ale BMW si zase všechno srovná. Skvělé je, že se to všechno obejde bez zásahu stabilizace – a tedy i poklesu výkonu.

Řídíte tak vůz rychlý a přesný, který současně dokáže odpouštět chyby. Jde o skvělou a univerzální kombinaci pro každodenní používání.

BMW M3 Competition M xDrive

Když si tuhle hodnou čtyřkolku omezíte, nebo úplně vypnete, dostanete najednou zcela jiné auto. Auto až neposedné, které dokáže velice snadno pohazovat zádí (opět pro jistotu připomínám zimní obutí a podzim). A auto, které musíte skutečně řídit.

Není to ale vyloženě složité, BMW M3 je totiž čitelné, poslušné a navíc se dá díky okamžitým reakcím motoru velice hezky ovládat plynem. Jen pozor na to, že silný šestiválec se dvěma turby je velice ostrý a neváhá na zadní kola poslat hromadu točivého momentu, takže se snadno může stát, že sedan budete muset honit víc, než byste si přáli, do hry navíc v takovém případě může vstoupit zmiňovaná hmotnost. Chce to jen trochu citlivou nohu.

Jinak je ale M3 Competition M xDrive vyloženě „řidičská“. Nejen, že vás poslouchá, ale hlavně vám neustále ochotně sděluje, co se zrovna pod koly děje. Respektuje vás jako šéfa. A když přidáte takřka ideální rozložení hmotnosti a přesné, tak akorát strmé řízení, dostanete jednoduše báječně sladěný a vyvážený celek.

Je pak jen na vás, jestli budete dávat přednost spíš přesnosti a precizním průjezdům zatáček, nebo na výjezdech vyvoláte přetáčivost a necháte si trochu ujet zadek. Nebo si rovnou troufnete na táhlý drift celým obloukem. Tahle M3 umí všechno.

Stejně jako u M4 s manuálem mě ohromily příplatkové karbon-keramické brzdami. Zvlášť ve sportovním nastavení vynikají parádním účinkem i citlivým nástupem. A také jsou snad k neutahání.