Československý emigrant významně ovlivnil značku Porsche. Toto je jeho příběh

Komunistický převrat v Československu v roce 1948 byl pro Čechoslováky toužící po svobodě hlavním impulzem k emigraci za Železnou oponu a objevování nových životních příležitostí nejen za oceánem. Z Československa v následujících desetiletích odešlo až 200 tisíc občanů a některým z nich se povedlo prosadit se natolik, že se o nich později dozvěděl celý svět. Asi jen málokdo u nás si však dnes vzpomene na pražského rodáka, který významně ovlivnil závodní úspěchy značky Porsche.

Vašek Polák, v nové domovině a motorsportu Vasek Polak, byl československý emigrant, který koncem padesátých let otevřel první exkluzivní zastoupení stuttgartské značky Porsche ve Spojených státech amerických. Narodil se 11. září 1915 v Praze, bojoval ve druhé světové válce, a dokonce byl zraněn při pražském povstání 5. května 1945. Z Československa unikl v roce 1949, když se rozhodl zkusit štěstí v Americe.

Nový život za Atlantikem začal v New Yorku, kde si už v roce 1951 otevřel první autoopravnu. Ale už po pěti letech se odhodlal posunout dál, nasedl do svého volkswagenu a vyrazil na západní pobřeží. Již v roce 1956 si otevřel další autodílnu v kalifornském městě Manhattan Beach, a když nad tím přemýšlíme, výběr adresy mohl naznačovat další připravované životní kroky. Když řekneme, že sídlila v ulici „356 South Sepulveda Boulevard“, dáme vám jasnou nápovědu. Lokalita mohla odkazovat na kultovní Porsche 356.

V roce 1959 se stal zakladatelem prvního exkluzivního zastoupení Porsche v Americe a o rok později ve společnosti zaměstnal svého syna Vaška Poláka mladšího do role mechanika. Spolu se vrhli do světa motorsportu a založili tým Vasek Polak Racing, který těžil z dlouhodobých zkušeností československého emigranta. Ten se o motorsport zajímal už před válkou a v Americe připravoval závodní vozy i pro slavné jezdce.

Už před válkou Vašek Polák vyhrál národní mistrovství Československa motocyklů do 250 cm3 a v roce 1947 závodil se speciálně vyvinutým Fiatem GT z hliníku. Díky tomu získal zkušenosti, aby později v Americe připravoval techniku pro Jacka MacAfeeho, Kena Milese, Jerryho Tituse, Rogera Penskeho, Boba Holberta, Jeana Behru, Jo Bonniera nebo Wolfganga Von Tripse.

Nejvýznamnější životní éra Vaška Poláka spojená se značkou Porsche začala v šedesátých let, když začal pro soutěžení upravovat tehdy nové Porsche 911. To byly začátky jeho role majitele závodního týmu spolupracujícího s automobilkou Porsche, která jej následně požádala, aby se staral o tovární závodní tým při americkém vytrvalostním podniku 12 hodin Sebringu. Jednoduché bílé zbarvení týmu Vasek Polak Racing se pak ve světě Porsche stalo ikonou.

Vašek Polák se v šedesátých a sedmdesátých letech stal opravdovou ikonou. V letech 1971 až 1974 s Porsche 917 závodil v americkém šampionátu Can Am, odkud se přesunul do seriálu Trans Am s okruhovými speciály Porsche 934 a Porsche 935. Velký úspěch tým zaznamenal v roce 1976, když George Follmer vyhrál mistrovství Trans Am v kategorii 2 s Porsche 934 v barvách Vasek Polak Racing.

Československý emigrant z Prahy tak sehrál významnou roli v závodní historii Porsche i rozmachu značky ve Spojených státech amerických. Během let se živil i jako prodejce aut značek Volkswagen, Audi, BMW, Saab nebo Subaru, ale Porsche bylo jeho celoživotní láskou. A bohužel se mu také stalo osudným.

Vašek Polák zemřel na následky dopravní nehody na německé dálnici. V březnu 1997 havaroval v Porsche 911 Turbo S (993) při rychlosti vyšší než 175 kilometrů v hodině. Při nárazu si zlomil obě ruce a nohy. O pár týdnů později se v letadle vybaveným jednotkou intenzivní péče vrátil do Ameriky, ale při tankování na benzince v Montaně dostal zástavu srdce a zemřel. Bylo to 17. dubna 1997.

A když chvíli zapomeneme na svět aut, uznání si zaslouží i za dobročinnost. Když v roce 1993 zemřela jeho žena Anna Marie Littlejohn na rakovinu prsu, věnoval dva miliony amerických dolarů na financování léčebného centra pro rakovinu prsu v Torrance Memorial Medical Center. Československý emigrant z Prahy s láskou k rychlosti tak současně pomáhal ostatním a zachraňoval životy.