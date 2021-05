Dacia Sandero 1.0 TCe LPG – Šetření bez kompromisů

Chcete-li novou generaci Dacie Sandero v nejsilnějším provedení, musíte sáhnout po pohonu na LPG. Tím nejenže dostanete dynamičtější parametry, ale ještě šetříte na provozních nákladech.

Motor, jízdní vlastnosti Alternativní pohony si v posledních letech spojujeme především s elektřinou – hybridy, plug-in hybridy či čistě elektrické vozy už jsou součástí drtivé většiny automobilek. Některé z nich však i nadále pracují s jinými neotřelými pohony – CNG (Škoda) či LPG (Renault/Dacia). V případě poslední jmenované značky a nové, již třetí generace Sandera, dokonce vzniká zajímavá situace, kdy provedení na zkapalněný propan-butan je zároveň nejsilnější v nabídce. Samé výhody Nové Sandero nám redakcí prošlo již několikrát, proto bych si dnes dovolil začít tím zásadním, což je právě pohon. Nejde přitom o první Dacii na LPG, vzpomeňme třeba loňský test Dusteru, kterého si následně kolegové ze Světa motorů převzali do dlouhodobé péče. Dacia dobře ví, proč pohonu na zkapalněný ropný plyn věří. LPG produkuje v průměru o 11 % méně CO 2 , což zákazníka nestojí o tolik navíc, neboť neplatí za drahé akumulátory a vysokonapěťové systémy. Následně se může těšit na levnější provoz, který jej oproti klasickému benziňáku nikterak neomezuje. Dacia Sandero 1.0 TCe (67 kW) – Jen o ceně už to není Naopak. Kromě 40litrové nádrže pro LPG totiž sandero pojme i 50 litrů benzinu, tedy stejně jako konvenční sourozenci. Teoretický dojezd plynového kousku je tak nebývalých 1300 kilometrů. Nádoby navíc neomezují prostor pro posádku a nezmenšil se ani 328litrový zavazadelník, který patří k tomu nejlepšímu v dané třídě. Ani při tankování si nemusíte osvojovat nové návyky, tankovací ventil na plyn je schován pod víčkem u hrdla benzinové nádrže. Nebrzděný přívěs může mít až 590 kg, tedy o třicet kilo více než v případě benzinu. Jedinou zásadní nevýhodou je nemožnost rezervního kola, právě místo něj jsou instalované nádrže na LPG. Dacia Sandero 1.0 TCe LPG Inovováno, upřesněno Srdcem pohonu na LPG zůstává po vzoru Dusteru přeplňovaný litrový tříválec TCe s nepřímým vstřikováním, který se však v nové generaci malého hatchbacku dočkal celé řady úprav. S emisní normou Euro 6 Full je motůrek vybaven filtrem pevných částic. Jedinou možnou volbou je i nadále manuální převodovka, avšak nově šestistupňová, která zajišťuje nižší otáčky ve vyšších rychlostech. Zatímco Duster na pětku při 130 km/h točil 3500 otáček, šestka v Sanderu umí 2800 ot/min. To má samozřejmě nemalý vliv na celkový jízdní komfort i spotřebu paliva. Dacia také upřesnila, jak je to s parametry pohonného systému. Nově totiž uvádí maximální výkon a točivý moment ne pro celou soustavu, ale pro každý pohon zvlášť. Maximem je 74 kW při jízdě na LPG, respektive 67 kW (stejně jako klasické TCe) při spalování benzinu. Točivý moment má hodnotu 170 (LPG), respektive 160 newtometrů. Z klidu na stovku vůz zrychlí za 11,6 sekundy a pokračovat může na 183 km/h. Mateřský Renault věří, že když bude provedení na LPG zároveň tím nejsilnějším a nejdynamičtějším v nabídce, snáze k přechodu přesvědčí větší množství zákazníků. A více prodaných plynovek = menší emise. Dacia Sandero 1.0 SCe (49 kW) – Je to ještě vůbec levné auto? Pamatujete si ještě z Dusteru takový ten dodělávaný přepínač mezi plynem a benzinem, který zároveň ukazoval stav nádrže na LPG? Byť šlo o tovární zástavbu, tohle působilo spíše jako domácí udělátko, zároveň palubní počítač neuměl o plynu zobrazit vůbec žádné údaje. Sandero je v tomto ohledu dál, informace týkající se LPG jsou integrovány do malé obrazovky mezi budíky, kde vidíte spotřeby i stav obou nádrží. Vlevo od volantu tak zůstává jen tlačítko LPG na přepínání paliv. Vůz startuje vždy na benzin, pokud je však zkapalněného propan-butanu v nádržích dostatek, systém na něj automaticky přepne během několika sekund. Než se motor zahřeje, kontrolka bliká, posléze už pouze svítí. Šetření nejen na papíře Moje tradiční stokilometrová cesta do redakce složena z 20 km okresek, 60 km rovinaté dálnice D11 a 20 km popojíždění po Praze si řekla o rovných 8 litrů LPG. Při dnešní průměrné ceně 13,77 Kč za litr se dostáváme na náklady 1,1 Kč/km, což už může zviklat i leckteré pochybovače. Ještě v únoru letošního roku přitom litr LPG vyšel na méně než 13 Kč, takže jízda za korunu na kilometr opravdu není z říše snů. Následně jsem shodnou cestu absolvoval na benzin a výsledkem byl apetit rovných 6 litrů. S aktuální průměrnou cenou 31,45 Kč/l jsme na 1,88 Kč za km. To je vcelku pádný argument, proč LPG nedoplňovat pouze sporadicky. A ještě tu mám jeden důvod. Může se zdát, že rozdíl sedm kilowattů nebude v zápřahu zas až tolik znát, ale opak je pravdou. Z nízkých otáček se sice motor na obě paliva zvedá obdobně, ale nad dvěma tisíci je při spalování LPG výrazně živější. Ne že by byl po přepnutí na benzin vyloženě lenivý, nástup je však citelně pozvolnější. Dacia Sandero 1.0 TCe LPG Novinka si ve srovnání s předchůdcem značně polepšila i jízdně. Jen připomeňme, že třetí Sandero už není recyklátem prastaré techniky mateřského Renaultu, ale dostává moderní architekturu CMF. Sice nějakým způsobem očesanou, aby se pořizovací náklady podařilo udržet co nejníže, ale pořád jde o technický základ shodný s aktuálním Cliem. Navzdory jednoduché zadní nápravě a 16“ plechovým kolům Flexwheel (o nich později) je komfort vozu obstojný. Sandero nemá přehnané tendence na nerovnostech uskakovat, malé neduhy českých cest překonává důstojně, nebál bych se říct plavně, až na těch větších se ozývají tupé rány. Na dálnici přijdou vhod zmiňované nižší otáčky, při 130 km/h už ale počítejte s výraznějším aerodynamickým svistem a také valivým hlukem od kol. Video: Multimédia Dacie Sandero umí to, co násobně dražší konkurence může jen tiše závidět Pravda, pro řízení si třetího pokračovatele úspěšného modelu úplně nezamilujete. Je lehké, necitlivé a nedává řidiči jakoukoliv zpětnou vazbu. Na druhou stranu si myslím, že přesné řízení je to poslední, co by zájemci o sandero chybělo. Ten naopak může mít radost z lehkosti, s níž se volantem pracuje třeba v úzkých uličkách města. A ještě jedna věc, které jsem si během testovacího týdne všiml. Sandero hodně rychle ztrácí přilnavost na třeba jen trochu mokrém povrchu. Nemusí být vyloženě slejvák, stačí takové to jemné dubnové poprchávání. Vozovka je vlhká a auto najednou na rychlou změnu směru reaguje dost neochotně. Kromě malého motůrku v lehkém voze bych to přisuzoval hlavně přidaným nádržím v zadní části vozu. A možná i ekopneumatikám, v tomto případě Continental EcoContact 6 s rozměrem 195/55 R16.

Design, interiér V mnohém lepší O nespočtu inovací proti předchozí generaci jsme psali v předchozích testech, dovolil bych si tedy příjemný dojem z nového Sandera demonstrovat jen na několika konkrétních příkladech. Už z venku vypadá novinka podstatně lépe, přitom stačilo jen pár drobných zásahů. Světelná technika je standardně plně diodová a nevzhledné „plecháče“ zakrývají poklice s názvem Flexwheel. Ty jsme si před časem ukázali na videu a svou hlavní roli – tvářit se jako litá kola – zvládají na jedničku. Na druhou stranu, příplatek za skutečné „liťáky“ není nikterak dramatický. Nejvyšší testovaná verze Comfort dostává šestnáctipalcové flexwheely za 3000 Kč, stejně velké obutí z lehkých slitin přijde na 5500 Kč. Superlativy nemusíme šetřit ani po usednutí dovnitř. Sandero je sice pořád levné auto sázející na tvrdé plasty, ty jsou však hezky opracované a navíc dozdobené textilií, což dělá lepší výsledný dojem. Pochválit můžu i pohodlné sedačky, dostatek místa v obou řadách a rovněž zmiňovaný zavazadelník. Je dostatečně hluboký a má pravidelné tvary, vadit může snad jen vyšší nakládací hrana a odhalená vnitřní část nárazníku, která se rychle poškrábe. Dacia Sandero 1.0 TCe LPG Uživatele určitě potěší i možnosti multimediálního systému. Verze Comfort má již ve standardu vyšší provedení Media Display s osmipalcovou obrazovkou a podporou Apple CarPlay a Android Auto. Součástí je i odnímatelný držák chytrého telefonu, kam můžete svůj smartphone umístit a spojit s vozem kabelem prostřednictvím zdířky hned za držákem. Máte-li krátký kablík, je to ideální řešení, protože vám nikde nic netrčí. Za příplatek 5000 Kč můžete povýšit na infotainment Media NAV. Jak už název napovídá, součástí je vestavěná navigace a hlavně podpora Apple CarPlay a Android Auto bezdrátově (!). To dnes pořád není standardem ani u řady násobně dražších konkurentů. Jen škoda, že bezdrátová podpora je určena až nejvyšší verzi, větší smysl by mi určitě dávala u systému, který nedisponuje vestavěnou navigací. Na druhou stranu, příplatek za tento upgrade není nikterak drakonický. Prohlédněte si nejlevnější Dacii Sandero za 239.900 Kč. Příplatek má jediný To ostatně platí pro celou řadu dalších položek. Metalický lak přijde na 11.500 Kč, balíček s hands-free kartou, elektronickou parkovací brzdou a středovou loketní opěrkou stojí 8000 Kč. Stejnou částku dáte za paket Parkování Plus, jenž přidává přední a zadní parkovací senzory, zadní kameru a hlídání slepého úhlu. Pokud tohoto pomocníka z nějakého důvodu nechcete, vezměte balíček Parkování. Ten má jen senzory s kamerou a je o dva tisíce korun levnější.

Závěr Závěr Po vyjmenování všech výhod pohonu na LPG v předchozích kapitolách se určitě ptáte, o kolik více musíte připlatit. Ani tady Dacia nevystřelila do nesmyslných hodnot, za což si zaslouží velkou pochvalu. Jen připomeňme, že příplatek za zástavbu LPG v Dusteru stál 10.000 Kč. V případě Sandera je to 15.000 Kč, avšak s bonusem v podobě elegantnějšího zakomponování do palubního počítače a o šest litrů objemnějších nádrží. Plynovka se tak v prostřední výbavě Essential pořád vejde pod hranici 300.000 Kč. Stojí 294.900 Kč, při využití značkového financování automobilky je pořizovací cena o 30.000 Kč nižší. Stejná pobídka nyní platí i pro nejvyšší verzi Comfort (standardně 319.900 Kč, v akci 289.900 Kč). Martin Vaculík a nová Dacia Sandero Stepway: Překvapila uvnitř i na zvedáku! Jasně, fandové předchozího provedení budou namítat, že je to darda. Vždyť v roce 2013 Sandero vévodilo žebříčku nejlevnějších aut na českém trhu s cenou 164.900 Kč! Dnes stojí minimálně 239.900 Kč, přesto jde stále o nejdostupnější zboží v daném segmentu. Ale investice se nebojte. Za nějaký ten peníz navíc totiž dostanete lépe vypadající i jezdící vůz. Navíc na moderní architektuře a s úsporným pohonem, který šetří vaší peněženku, aniž byste po zahradě museli obden natahovat kabel do zásuvky. Nejlevnější verze modelu 239.900 Kč (1.0 SCe/49 kW Access) Základ s testovaným motorem 264.900 Kč (1.0 Tce LPG/74 kW Essential) Testovaný vůz bez příplatků 319.900 Kč (1.0 Tce LPG/74 kW Comfort) Testovaný vůz s výbavou 344.900 Kč (1.0 Tce LPG/74 kW Comfort) Plusy Pořád slušná cena

Provozní náklady a dynamika na LPG

Velký kufr

Solidní jízdní vlastnosti

Moderní infotainment Minusy Odtažité řízení

Ztráta adheze na mokrém povrchu

