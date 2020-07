Fiat slibuje příchod dvou nových SUV. U nás se ale moc netěšte

Fiat v devadesátých letech patřil mezi největší automobilky v Evropě, dnes tu ale svoji pozici tak silnou nemá. Silným hráčem je dnes naopak v Jižní Americe, když třeba v Brazílii je aktuálně třetí největší značkou - po Chevroletu a Volkswagenu. Chce se tu navíc vrátit na první příčku, kterou naposledy držel v roce 2015, čemuž mají pomoci nové produkty.

A stejně jako jinde ve světě i v Jižní Americe hrají dnes klíčovou roli SUV, a tak Fiat i v Brazílii vsadí právě na tuto kategorii. Na brazilském trhu přitom v tomto směru má co dohánět - nabízí tam sice dva pick-upy (Strada, Toro), typické SUV však nikoliv. Fiat 500X se v Brazílii neprodává, a tak je k dispozici jedině alternativě v podobě zvýšeného hatchbacku Argo Trekking.

Už v následujících letech se to však má změnit. Fiat totiž oficiálně potvrdil, že v Brazílii uvede během následujících let dvě nová SUV. Evropské fanoušky však v tomto směru zklameme, jelikož toto duo novinek bychom na starém kontinentu neměli očekávat. Brazilská nabídka osobních aut Fiatu je totiž kompletně odlišná od té v Evropě, a tak budou i tato SUV s největší pravděpodobností specifikum pro jihoamerické trhy.

Fiat nicméně o novinkách zatím prozradil jen minimum informací. Potvrzeno je však nasazení infotainmentu UConnect se sedmipalcovou obrazovkou a funkcemi Android Auto i Apple CarPlay, který patří mezi nejmodernější multimediální systémy na brazilském trhu. Už dnes jej využívají pick-upy Toro a Strada. Automobilka rovněž oznámila použití nové generace přeplňovaných tříválců a čtyřválců Flex, umožňujících spalování etanolu, v Brazílii tak oblíbeného paliva. K dispozici mají být i s novou převodovkou CVT.

Bližší informace o podobě těchto SUV neznáme. Lokální média nicméně spekulují, že v roce 2021 na trh dorazí malé SUV s technikou hatchbacku Argo. O rok později pak má následovat SUV kupé, odvozené od konceptu Fastback prezentovaného v roce 2018. To nepřímo naznačuje i sám Fiat, který o SUV pro rok 2022 uvedl, že bude unikátní a v rámci brazilského trhu jediné auto své kategorie. To by vzniku sériového konceptu Fastback opravdu nahrávalo, i s ohledem na to, že o sériové realizaci studie se mluvilo už v době její premiéry.

Fiat toho ale pro brazilský trh chystá více. Na trh nedávno uvedl inovovaný pick-up Strada, který za pouhé tři týdny hlásí bezmála 10.000 objednávek, a to ještě před zahájením reklamní kampaně s oživlým Elvisem Presley. Modernizovat následně chce hatchback Argo, stejně jako odvozený sedan Cronos, přičemž inovací se má dočkat také pick-up Toro. A aby toho nebylo málo, Fiat chce v Brazílii uvést i novou pětistovku s elektrickým pohonem.

To v Evropě se můžeme těšit na odlišné novinky. Pracuje se na modernizaci modelu Tipo, přijít by měla i nová Panda, na bázi konceptu Centoventi. A pořád se mluví také o malém hatchbacku s tvary rodiny 500, který by měl být jistou náhradou za někdejší Punto.