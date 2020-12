Historie kombíků Škoda: Populární modely i zapomenuté prototypy

Vozy kombi jsou mezi českými zákazníky nesmírně populární. Rodinné automobily s objemným zavazadelníkem zkrátka odpovídají prvotním potřebám typické tuzemské klientely. Není tak divu, že kombíky jsou i nedílnou součástí nabídky domácí automobilky Škoda. A to už hezkých pár desetiletí.

V kategorii kombi se přitom Škodě daří i na mezinárodní scéně, vždyť její Octavia Combi je považována za nejprodávanější kombi v celé Evropě. Možná i proto dnes Škodovka nabízí hned tři kombíky - středně velkou Octavii Combi, velký Superb Combi a malou Fabii Combi. Právě osud Fabie Combi byl značně nahnutý, mluvilo se o tom, že její čtvrtá generace už nedorazí, kvůli poklesu prodejů v segmentu malých kombi, nakonec je ale její budoucnost zachráněna.

Aktuální předseda představenstva automobilky Thomas Schäfer dal najevo, že Fabia Combi je nedílnou součástí nabídky značky, a potvrdil, že její čtvrtá generace dorazí v roce 2023. Do té doby se bude vyrábět současné provedení, už po boku nového hatchbacku. V té době už může být jediným zástupcem kdysi rozšířeného segmentu, výroba Renault Clio Grandtour už skončila a Dacii Logan MCV má nahradit crossover, který bude zároveň náhrada za MPV Lodgy.

První už mezi válkami

Budoucnost mladoboleslavských kombíků je tedy podle všeho zajištěna a není divu, i díky jejich bohaté historii. První modely tohoto druhu se totiž v nabídce mladoboleslavské automobilky objevily už v meziválečném období, dokonce ještě v době značky Laurin & Klement. Jako kombi už byl konkrétně dostupný Laurin & Klement 110, nesoucí už i znaky Škoda, z poloviny dvacátých let. K dispozici byl s kombinovanou zadní částí karoserie, která mohla sloužit podle potřeby k převozu nákladu i cestujících.

Také oblíbená Škoda Popular byla ve třicátých letech dostupná ve verzi kombi. Tehdy šlo primárně o pracovní nástroj, který sloužil třeba u společností Meinl nebo Baťa. Logicky takovou karoserii nabídla i poválečná Škoda 1101 (respektive modernizovaná verze 1102), která svoji technikou navazovala právě na Popular. Kombi bylo jednou z několika nabízených karosářských variant, vedle sedanu, roadsteru nebo třeba dodávky. Kombík vznikl právě přestavbou dodávky, když zaplechovanou zadní část karoserie nahradil prosklením a druhou řadou sedadel.

Přichází stejšna

Právě 1101 jako první užila později proslavené označení STW, které bylo zkratkou pro anglický výraz kombíku station wagon. Zkratka rychle zdomácněla a tomuto typu se v československém prostředí začalo lidově říkat stešjn nebo stejšna.

Nejvíce je však toto lidové označení spjato až s modelem Škoda 1202 vyráběným mezi lety 1961 a 1973. Provizorní náhrada za tehdy vyvíjený trambus Škoda 1203, jehož přípravy se pozdržovaly, totiž primárně nabídla právě karoserii kombi. Ve skutečnosti rozsáhle modernizovaný model 1200/1201 však byl dostupný rovněž jako užitkové provedení nebo pick-up. Na rozdíl od 1200/1201 nicméně už nebyla dostupná jako sedan. Jeho roli totiž postupně převzala v roce 1959 prezentovaná Octavia, v roce 1960 představená také právě jako kombi. Letos tudíž první Octavia Combi slaví 60 let od své premiéry.

Podoba tehdejší Octavie Combi, potažmo 1202 přitom dokazuje, jak se kombíky v průběhu desetiletí vyvinuly. 1202 totiž využívala unikátní koncepci tří bočních dveří, dvou vpravo a jedněch vlevo, díky čemuž děti na zadních sedadlech mohly vystupovat jen směrem ven ze silnice. Octavia Combi pak dokonce měla jen jeden pár bočních dveří a unikátní dvoudílné víko zavazadelníku, s výklopnou horní a sklopnou dolní částí.

Oblíbená, ale bohužel bez náhrady

Oblíbená byla ale velice, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Třeba za rok 1966 bylo vyvezeno na 72 % postavených kousků. Stala se tak žádaným vývozním artiklem, třeba díky neuvěřitelně prostorné kabině a své bytelnosti. Octavia se díky tomu nejen do zahraniční vyvážela, ale dokonce i na odlehlých místech montovala, konkrétně třeba v Chile.

Vlastně tak není divu, že Škoda (respektive AZNP v té době) se po příchodu 1000 MB, nástupce Octavie sedan, snažila nahradit právě i kombi. V rámci projektu Nový osobní vůz, z něhož vzešlo právě slavné embéčko, tak vznikl také prototyp kombíku.

Konstruktéři ale rychle zjistili, že tehdy moderní koncepce vše vzadu, tedy motoru vzadu a pohonu zadních kol, se pro tento typ vozidla absolutně nehodí. Pro minimalizaci motorového prostoru byl zde řadový čtyřválec uložen naležato, s hlavou válců v levé části vozidla. I tak však zabíral potřebný prostor, navíc se díky omezenému prostoru přehříval a byl špatně přístupný pro servisní úkony. Nevýhody tak převažovaly nad plusy v podobě vzdušného interiéru nebo možnosti mít zavazadlový prostor i pod přední kapotou.

Škoda Octavia Combi se z toho důvodu nakonec vyráběla až do roku 1971, tedy ještě v době, kdy 1000 MB nahradila její rozsáhle modernizovaná verze, model 100. Mladoboleslavská automobilka za ni zkrátka neměla adekvátní náhradu, a tak vůz se „starou“ koncepcí s motorem vpředu, pohonem zadních kol a rámovou konstrukcí ještě dlouhá léta vyráběla po boku „moderní“ tisícovky se samonosnou karoserií a koncepcí vše vzadu. Ještě o dva roky déle dokonce vydržela Škoda 1202, která byla ve výrobě postupně nahrazována trambusem 1203.

Neúspěšné pokusy o návrat kombíku

Tím se éra kombíků mladoboleslavské značky na desítky let uzavřela. Oživil ji nakonec až model Forman, kombi odvozené od hatchbacku Favorit, které se na trh nakonec dostalo až v roce 1990, dva roky po zahájení výroby výchozího auta. Jeho vznik umožnila tolik očekávaná změna koncepce mladoboleslavských aut, která konečně přešla ze zastaralé koncepce vše vzadu na řešení motoru vpředu pohánějícího přední kola, což je vlastně standard dodnes.

Neznamená to však, že by v tomto mezidobí neexistovaly plány na vrácení kombi do výroby. Kombíková varianta byla totiž součástí projektu Škoda 720, v rámci něhož měl vzniknout vůz střední třídy s motorem o objemu až 1,5 litru vpředu a pohonem zadních kol. Na rozdíl od dřívějších škodováckých kombíků však už mělo dva páry bočních dveří, od sedanu se pak lišilo nejen ztvárněním zádě, ale také podlahou, s méně prostorově náročnými pákovými tlumiči pro zvětšení vnitřního prostoru, respektive zavazadelníku. První návrh 720 Kombi vznikal ještě přímo v Mladé Boleslavi, později však návrh stylu převzalo studio ItalDesign, které autu vtisklo mnohem pohlednější tvář. Bohužel projekt 720 byl nakonec zcela zrušen, nebylo ho kde vyrábět a bylo by příliš nákladné ho dotáhnout do sériové produkce.

Kombi navíc bylou součástí také projektu Škoda 760, díky němuž měl vzniknout technický základ pro tři různé automobilky východního bloku. Techniku s ní měly sdílet východoněmecké modely Wartburg P760 a Trabant P760. I v tomto případě návrh zpracovával Italdesign, ani k realizaci tohoto vozu však nedošlo. Přeshraniční spolupráce, byť v rámci východního bloku, byla tehdy jednoduše nemožná.

Kombi se konečně vrací

Forman byl už součástí projektu Favoritu, když studio Bertone vedle výchozího pětidveřového hatchbacku navrhlo také další odvozené karosářské verze jako sedan a třídveřové „kupé.“ Ani Forman (původně se měl jmenovat Tourist) se však nerodil lehce. Konstruktér Petr Hrdlička po letech vzpomínal, jak byl kombík prosazen díky Veřejné Bezpečnosti, které se tehdy hodil jako policejní vozidlo. Pro snížení výrobních a vývojových nákladů tak dostal stejné zadní dveře jako hatchback, což designéři původně brali nelibě.

Právě Forman oživil éru kombíkových Škodovek, která trvá dodnes. Kombi verzi tak dostala rovněž Felicia, která Favorit nahradila v roce 1994. A s praktičtější karoserií se počítalo také u novodobé Octavie, která byla prvním vozem značky vzniklým ryze pod vedením nového majitele, automobilky Volkswagen.

Octavia Combi se tak vrátila v roce 1998, představena tak byla dva roky po liftbacku. V roce 2000 ji pak doplnila Fabia Combi. Třetím do party dnešních mladoboleslavských kombíků je pak Superb Combi. Na ten jsme si ale museli počkat až do roku 2009, kdy vznikl na bázi druhé generace tohoto modelu. První novodobý Superb se totiž zrodil jen jako sedan.

Dnes tak Škoda Auto nabízí tři různě velké kombíky a díky zajištění budoucnosti Fabie Combi je nasnadě, že to ještě nějakou dobu tak zůstane. A je to jen dobře! Kombíky zkrátka ke Škodovce patří.