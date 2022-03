Hity devadesátek: V roce 1991 propukl souboj Golfu a Astry

Na československém trhu s novými auty už začalo být v roce 1991 dosti živo. Vstupovaly sem první automobilky, jejichž vozy si ještě donedávna bylo velmi složité opatřit, portfolio Tuzexu do konce 80. let nevynikalo bůhvíjakou šíří. Celá sezóna byla plná novinek ve všech kategoriích, hlavně v nižší střední třídě a mezi vozy do města.

Představily se například Citroën ZX, Daewoo Tico, které přišlo na český trh později a patřilo mezi nejlevnější nová auta, pátá generace Hondy Civic, off-road Hyundai Galloper, těch u nás také jezdilo vcelku dost, kupé Mazda MX-3, luxusní Mercedes-Benz W140, malý Peugeot 106, Toyota uvedla sedmou generaci Corolly (E100) a Volvo revoluční 850 s předním pohonem. Další čtyři významné si zaslouží delší ohlédnutí...

Fiat Cinquecento

Fiat malé automobily vždy uměl. Cinquecento, toho jména v historii třetí (jinak Tipo 170) se mělo stát nástupcem „malucha“ 126 a první generace Pandy, oba modely se nakonec vyráběly déle. Poláci ho považují za „svoje“ auto, protože vznikalo pouze v Tychách. Představilo se 9. prosince 1991 v Římě. Třídveřový hatchback měřil jen 3,23 m. O jednoduché hranaté tvary se postaral stylista Ermano Cressoni.

Podvozek s rozvorem pouhých 2,2 m měl vpředu vzpěry McPherson a spodní trojúhelníková ramena, vzadu klikovou nápravu s rameny vlečenými spojenými zkrutnou příčkou, vinuté pružiny a teleskopické tlumiče. Ač šlo dle typového označení o „pětistovku“, motor tohoto objemu už nemělo. Základní dvouválec 0,7 l se prodával jen „doma“, pocházel ze 126 BIS, které Cinquecento nahradilo. Čtyřválcové devítistovky, jejichž objem se během kariéry lehce změnil, se dostaly i k nám. Stejně jako Sporting s 1,11 l z podzimu 1994. Peněženku nezruinovaly, jezdily i ve městě kolem šesti litrů, jen sportovní verze chtěla za své služby více. A obratné cinquecento bylo určeno hlavně sem. Pasažéři vzadu si moc pohodlí neužili, ale kdo by tu jezdil ve čtyřech? Opravdu jen v nouzi nejvyšší. Při hmotnosti kolem 700 kg nevadila absence posilovače řízení.

Sporting se stal základem okruhových a soutěžních modifikací, jezdil se i značkový pohár. Komu nestačil, nechal si svou hranatou „pětistovku poladit“ od Gianniniho nebo Hörmanna. Abarth byl tehdy pouze značkou stylingových dílů, ale měl je k dispozici i pro prcka. Cinquecento Elettra jezdilo „na baterky“. Žádný z konceptů otevřených verzí a pick-upu se do výroby nedostal.

Autíčko nebylo vrcholem spolehlivosti a bezpečnosti, ale... V roce 1993, kdy se u nás začalo nabízet, stála základní verze 225 tisíc korun a levnější auto mimo domácí Škodu a další produkci ze zemí bývalého Sovětského svazu byste v cenících hledali marně. Airbag řidiče se do výbavy dostal až na podzim 1995. Dražší verze měly třeba i elektrická okna a shrnovací střechu. Celková produkce přesáhla do září 1998 1.16 milionu.

Opel Astra F

1. srpna 1991 odhalil německý Opel svoji novinku v nabité nižší střední třídě. Kadett E nahradila Astra, dostala následující písmenko F, jinak nesla interní kód T92. Tento název totiž už používala britská odnož „blesku“, Vauxhall už od přelomu 70. a 80. let. Hlavním konkurentem se stal Volkswagen Golf. Astra obdržela líbivé a moderní oblé tvary, zůstala vlastně hezká i po třiceti letech... Interiér nabídl vzhledem ke kategorii slušnou porci místa.

Tří- a pětidveřové hatchbacky doplnilo v říjnu 1991 kombi Caravan a záhy z něj odvozená dodávka. Sedan přišel do prodeje v květnu 1992, přesně o rok později jej doplnil ještě kabriolet od Bertoneho. Už na IAA 1991 byla ale možnost vidět všechny čtyři základní karosářské varianty pohromadě. Hatchbacky měly na délku 4,05 m, sedany a otevřené verze měřily o 19 cm více a kombi skoro 4,28 m.

Obě nápravy od sebe dělilo 2517 mm, podvozek měl vpředu vzpěry McPherson a spodní příčná trojúhelníková ramena, vzadu pak klikovou nápravu s rameny vlečenými a zkrutnou příčkou. Zadní tlumiče ovšem nebyly umístěny uvnitř krátkých pružin, ale vně. Benzinové motory měly zaokrouhlené objemy 1,4, 1,6, 1,8 a 2.0 l. Nejvýkonnější byl šestnáctiventilový dvoulitr GSi se 110 kW (150 k). Se zpřísňováním emisních norem postupně odpadly karburátory. Atmosférické naftové sedmnáctistovky vydržely jen do modernizace, ještě před ní se objevil motor 1.7 TDS od Isuzu, který doplnila turboverze vlastního dieselu. V srpnu 1994 prodělala Astra plastickou operaci. Změnila se hlavně příď, kde vzala zasvé vodorovná lišta na masce. Všechny verze dostaly bílé kryty předních směrovek. Elektromobily na základě kombíků se jmenovaly Impuls.

Ceny Astry na podzim 1992 začínaly těsně pod hranicí 410.000 korun. Nejdražší čtyřventilové GSi přišlo na 737 tisíc. Přitom na jaře téhož roku zákazník zaplatil ještě 421, respektive 757 tisíc. Rychle se zlevňovalo. První generace Astry vzniklo 4,13 milionu kusů, i když Golf se jí pokořit nepodařilo. Závodila na okruzích i v rallye. Měla spolehlivé a úsporné motory a svým majitelům se odvděčila nízkými provozními náklady. Opel měl obecně dlouhodobé problémy s kolísavou kvalitou a ani Astru pochopitelně neminuly. Koroze také postupovala rychleji...

I když ji na IAA 1997 vystřídala generace G, coby levný Classic vydržela až do roku 2002, vyjížděla z polské továrny v Gliwicích. Kromě našich severních sousedů a domácího Německa (Bochumi a Eisenachu) se vyráběla i ve Španělsku, Maďarsku, Belgii, kabriolet v italském Grugliascu, dále na Ukrajině, v Jihoafrické republice, Indii, Indonésii, Thajsku, na Tchaj-wanu a v Argentině, na Ostrovech pak nesla zmíněný emblém Vauxhallu, tato značka se jinde než ve Spojeném království nepoužívá.

Seat Toledo

Volkswagen pomohl Seatu s vývojem „velkého“ Toleda, stal se prvním modelem, který se zrodil pod taktovkou německého koncernu. Španělská automobilka zde opět uplatnila tradiční „zeměpisný“ název: dle města ve střední části země. Toledo se však od května 1991 vyrábělo v katalánském Martorellu. Rozvor 2471 mm trochu mátl, byla použita platforma Golfu druhé generace ze začátku 80. let, nikoli toho třetího, který se chystal do výroby. Pravda, vzadu měli pasažéři méně místa, obzvláště tehdy, když tam seděli tři.

Zákazníci nicméně ocenili „kus auta avíc“ i zavazadelník s objemem 550 l, po sklopení zadních sedadel bylo k dispozici až 1360 l, Těsně přes 4,32 m dlouhé Toledo 1L bylo praktickým liftbackem, zadní stěna se tedy vyklápěla celá i se sklem. Nijak neurážející vnější tvary vznikly u Giugiarova Italdesignu.

Benzinové motory měly 1,6, 1,78 a 1,98 l. Diesely 1,9 l byly nejdříve předkomůrkové bez turba i s ním, později přišly přímovstřikové 1.9 SDI a 1.9 TDI. Jen základní šestnáctistovka se zpočátku dodávala s karburátorem, ostatní zážehové motory dostaly vstřikování, postupem času i vícebodové. Kvalita prvních vozů nebyla nijak valná, nicméně Toledo mělo u prvních československých podnikatelů velký ohlas. Modernizace přišla na řadu v září 1995 ve Frankfurtu. Poznáme ji podle hladších zaoblených nárazníků, také maska chladiče pozbyla dřívější hrany i středovou vodorovnou lištu. Přibyly airbagy a tolik kritizovaná kvalita se zlepšila.

Dva speciály Marathon se účastnily dálkových soutěží, pro barcelonskou olympiádu v roce 1992 vznikl elektromobil. Toledo první generace se vyrábělo také v Číně pod značkou Chery a různými typovými označeními (1999-2016). Skelet modelu 1993 koupil výrobce z Mexika a Seat jej později autorizoval. Spolupráce s Číňany využil i ruský TagAZ, jeho verze Corda se prodávala s emblémem Vortex. Montáž vozů Chery probíhala také v dalších zemích: na Ukrajině, v Íránu, v Jordánsku. Evropského Toleda, které známe my, se to samozřejmě netýká, jen pro zajímavost...

Volkswagen Golf

Golf třetí generace (Typ 1H) ze srpna 1991 znamenal asi největší tvarovou revoluci v dějinách této řady, navrhli jej Herbert Schäfer a hlavně J Mays. Zaoblil se, vzdal se kulatých hlavních světel, typický široký zadní sloupek mu ale zůstal. Hatchbacky měřily na délku 4,02 m. Víko zavazadelníku se základním objemem 330 l sahalo konečně až k nárazníku. Titul evropského Automobilu roku 1992 mu patřil určitě právem.

Podvozek s rozvorem 2471 mm používal trojúhelníková ramena a vzpěry McPherson vpředu a klikovou nápravu, tedy s rameny vlečenými vzadu. Ta byla spojena torzní příčkou. O komfort se staraly vinuté pružiny a teleskopické tlumiče. Technika byla známá, benzinové motory 1,39, 1,78 a 1,98 l se vstřikováním doplňovaly diesely 1,9 l s přeplňováním i bez. Nemožno však zapomenout na unikátní VR6 2,79 l. Sportovní GTI měly dvoulitry se dvěma a od srpna 1992 i čtyřmi ventily na válec. Tehdy také přišel zážehový motor 1,6 l. V nabídce nesměla chybět ani čtyřkolka Syncro. V první polovině 90. let ale Volkswagen sužovaly finanční problémy, což se projevilo na kvalitě.

Ještě k cenám: ty se na podzim 1992 pohybovaly od necelých 382 tisíc korun za základní třídveřový Golf CL 1.4 po 703 tisíc korun za VR6, za pět dveří se připlácelo 23.600 korun. Na jaře téhož roku byly oficiální ceníky ještě v německých markách.

Golf Cabrio s plátěnou střechou a ochranným obloukem vyráběl od září 1993 Karmann, premiéru v této řadě mělo kombi Variant a motor 1.9 TDI. Rok 1994 viděl příchod VR6 převrtaného na 2,86 l, diesel Ecomatic dostal start-stop. V polovině 90. let se objevil 1.9 SDI a elektromobily City Stromer. Seznam limitovaných edic by vydal na knihu... Postupně se do základní výbavy dostal airbag řidiče a ABS, zážehové motory přešly na vícebodové vstřikování, existovaly i Golfy GTD a GTI TDI... Soutěžní verze nebyly tak úspěšné jako ty na základě Golfu II.

Na IAA 1997 se představil nástupce. Výroba karosářských variant Golfu III končila postupně, kabriolet přežil až do března 2003, na jaře 1998 absolvoval modernizaci, která jej zepředu vzhledově přiblížila čtvrté generaci, ale interiér i záď jasně říkaly, že o ni nejde. „Trojek“ se vyrobilo ve Wolfsburgu, Bruselu, Bratislavě, mexické Pueble a jihoafrickém Uitenhage 4,96 milionu.

Zdroje: archiv auto.cz, ČTK, Wikipedia, Svět motorů, Auto World Press

Foto: Fiat, Opel, Seat, Volkswagen