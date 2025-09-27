Předplatné
Hledáme nejprostornější auto. Šli jsme na to úplně novou metodou

Volkswagen Passat těží hlavně z výšky interiéru – poměr k celkovým rozměrům vozu patří k nejlepším – a celkově vyvážených proporcí. Cestující potěší i šířka nebo délka kabiny.
Prostornost proti rozměrům
Hyundai i10
Hyundai i10
Leoš Káňa
Nikdo se v autě nechce mačkat jako sardinka, a tak je dostatek místa a vzdušné prostředí jedním z důležitých požadavků zákazníků při výběru vozidla. My jsme na to šli vědecky a z aut, která nám prošla rukama, jsme se snažili najít ta nejprostornější.

Nedávno jsme vyrazili v plné sestavě vyzvedávat testovací auta a v případě Citroënu Berlingo, který máme na roční prozkoumání, jsme si pochvalovali, jak se do něj pět dospělých chlapů hezky vejde. Druhý den jsme využili Hyundai Inster a i do něj jsme se hezky poskládali, i když jen ve čtyřech. Nakonec jsme někam jeli s více než pětimetrovým BMW 5, a najednou nám tato mnichovská novinka připadala docela stísněná. Naše zkušenosti z dlouhodobých testů tak rozvířily vášnivou debatu o tom, které současné osobní auto nabízí pro posádku nejvíce místa. Samozřejmě že každý redaktor měl na věc svůj vlastní názor a v mnoha ohledech jsme se nemohli shodnout. Rozměry kabin pečlivě měříme u velkých a srovnávacích testů podle stejné metodiky. Nějaké povědomí o velikostech kabin jsme tak už načerpali a například pro naše bodování jde o důležité údaje. Jenže na některá starší auta, ve kterých jsme již delší dobu neseděli, jsme už pomalu zapomněli.

Novou metodou

A také jsme se nemohli shodnout, jakou metodou budeme vozidla hodnotit. Jen podle naměřených údajů, nebo to vezmeme poměrem k celkové velikosti? Zvítězila druhá metoda, protože ta také ukazuje, jak se konstruktéři vypořádali s možnostmi zastavěného půdorysu. Není totiž složité u auta s délkou pět metrů vytvořit kabinu velkou jako obývací pokoj, ale opravdový kumšt to je u auta, které má jen čtyři metry.

Centimetry změřené v podélném směru jsme tak porovnali s celkovou délkou vozu v procentuálním poměru, tedy kolik procent celkové délky připadá na vnitřní podélnou prostornost. A stejně jsme postupovali i u šířky a výšky. Vytvořili jsme seznam všech aktuálně prodávaných automobilů, které u nás prošly velkým nebo srovnávacím testem, a začali hledat ve starších číslech, doměřovat, počítat a porovnávat.

Dohromady jsme dali údaje téměř o dvoustovce automobilů a nerozlišovali jsme jejich zařazení do různých segmentů ani pohony. Pokud totiž zákazník vybírá auto čistě na základě vnitřní prostornosti, je mu jedno, zda jde o SUV, kombi, sedan, hatchback, osobní dodávku nebo MPV. Systematicky jsme všechna data vyhodnotili a vyšlo nám, že v podélném směru nabízí největší kabinu Škoda Superb spolu s Hyundaiem Ioniq 6 a že nejširší kabinu má vpředu i vzadu Volkswagen ID.Buzz, a pokud máte rádi hodně místa nad hlavou, nešlápnete vedle s Fordem Grand Tourneo Connect.

Kolektivní dílo

Jenže tyto výsledky jsme tak trochu očekávali, a tak jsme se soustředili na metodiku, kterou jsme si na začátku zvolili – procentuální podíl kabiny na celkových rozměrech vozu. Výsledky v podélném směru, šířce (údaje výrobců bez zrcátek) a výšce najdete v následujících tabulkách. Jde o přesné spočítání a statistiku údajů, které jsme naměřili nejen v poslední době, ale i před nějakým tím rokem. Každý z redaktorů, který se věnuje velkým a srovnávacím testům, je přitom jinak stavěný, takže například v podélné prostornosti jsme nějaké odchylky odhalili (pokud dva redaktoři měřili stejný model). Na šířku nebo na výšku se ale pohybujeme v rozmezí jednoho dvou centimetrů, což svědčí o dobře zvoleném postupu měření. Ale ještě bychom ho do budoucna chtěli zpřesnit a hledáme cesty, jak na to.

Výsledek nás docela překvapil, protože se na piedestalu neobjevil některý z osobních užitkáčů, přerostlých SUV ani elektromobil, u nichž můžete kabinu natáhnout, jak chcete. Komplexním vítězem se totiž stal Volkswagen Passat, který se v aktuální, deváté generaci prodává pouze ve verzi Variant. V poměru k vnějším rozměrům karoserie jsme mu naměřili největší kabinu, tedy průměr všech pěti poměrů – délky, šířky vpředu, šířky vzadu, výšky vpředu a výšky vzadu. Je vidět, že konstruktéři Volkswagenu udělali dobrou práci.

Podle vlastních pravidel

Už zhruba deset let používáme stejnou metodiku měření, při které využíváme hlavně laserové přístroje, ale v některých případech i tradiční svinovací metr. Při porovnávání vnitřní prostornosti vycházíme z námi získaných informací, přičemž „místo podélné“ je součet vzdáleností od předělu opěradla a sedáku levé zadní sedačky k zadní stěně opěradla řidiče, od předělu opěradla a sedáku řidiče k přednímu okraji sedáku a od kraje sedáku k plynovému pedálu. Pokud je druhá řada sedadel podélně posuvná, do tabulky používáme hodnotu v zadní pozici. „Šířka interiéru v loktech“ znamená nejširší místo interiéru ve vybrání dveří a to je hodnota, kterou jsme mezi vozy porovnávali. Potom ještě měříme „šířku interiéru v ramenech“, tedy v přední části mezi středovými sloupky v úrovni ramen a vzadu většinou mezi horními částmi výplní dveří. „Výška interiéru nad sedákem“ je vzdálenost sedáku od stropu, u řidiče v této reportáži používáme hodnotu, kdy je sedák v nejnižší poloze. Bohužel u některých vozidel máme v databázi jen údaje s prosklenou panoramatickou nebo otevírací střechou, takže může být výsledek lehce zkreslený.

Délka

Nejlepší podélnou prostornost v poměru k celkové délce vozu mají nejmenší automobily. Pomyslný titul získává Hyundai i10, u nějž skoro polovinu délky zabírá místo pro posádku. Malé vozy mají krátké přídě, do nichž se vejdou malé motory, a úplně vzadu si nechávají jen pár centimetrů pro zavazadla. Skvěle si vedl i Hyundai Inster, kvůli němuž vlastně naše porovnání vzniklo.

 Základní údaje (mm)Podélná prostornost
 DélkaŠířkaVýškaNaměřená (mm)Poměr k délce (%)
Hyundai i10367016801480171046,59
Kia Picanto360515951485167046,32
Hyundai Inster382516101575175045,75
Suzuki Swift386017351495170044,04
Mitsubishi Space Star384516651505169043,95
Dacia Spring370115831519161043,5
Honda Jazz408916941526177043,29
Toyota Aygo X370017401510160043,24
Renault 5 E-Tech392217741498169043,09
Fiat Pandina368616431551158042,86

Šířka vpředu

Z pohledu šířky interiéru vpředu v poměru k celkové šířce vozu si v našem přehledu nejlépe vede Honda Jazz. U malého hatchbacku tak japonští konstruktéři dokázali nejlépe využít obestavěný prostor a jeho dveře s obložením jsou široké jen 122 mm. Překvapivě na druhém místě skončilo Subaru Crosstrek, ale když jsme zapátrali v paměti, tak jsme si na jeho vzdušnou kabinu přece jen vzpomněli.

 Základní údaje (mm) Podélná prostornost
 DélkaŠířkaVýškaNaměřená (mm)Poměr k šířce (%)
Honda Jazz408916941526145085,6
Subaru Crosstrek449518001600154085,56
Volkswagen T-Cross413117721559151085,21
Honda Civic455118021408153084,91
Volkswagen Taigo426917571499149084,8
Hyundai Santa Fe483019001720161084,74
Volkswagen Polo407417511435148084,52
Volkswagen Passat Variant491718491497156084,37
Toyota C-HR436218321558154084,06
Kia Picanto360515951485134084,01

Šířka vzadu

U většiny osobních automobilů se karoserie za středovými sloupky začíná zužovat, což potom zmenšuje šířku pro cestující ve druhé řadě. U osobních užitkových modelů, kombíků nebo velkých SUV je ovšem i v této části šířka celého auta maximální. Užitková auta navíc mají minimální výplně dveří, takže ani nepřekvapí, že ve druhé řadě poměrově na šířku nabídne nejvíce místa Ford Grand Tourneo Connect.

 Základní údaje (mm) Podélná prostornost
 DélkaŠířkaVýškaNaměřená (mm)Poměr k šířce (%)
Ford Grand Tourneo Connect485318551800163087,87
Volkswagen Caddy450018551798163087,87
Volkswagen Caddy Maxi495418551798163087,87
Volkswagen ID.Buzz471219851927171086,15
Volkswagen Passat Variant491718491497158085,45
Hyundai Santa Fe483019001720161084,74
Renault Grand Kangoo491118601815157084,41
Ford Tourneo Courier433718001817151083,89
Volkswagen Touran453218291638153083,65
Hyundai Ioniq 5463518901605158083,6

Výška vpředu

S výškou nad sedákem vpředu nejlépe hospodaří Honda Civic. Tedy alespoň v poměru k celkové výšce vozu. Civic je celkově velmi nízký, řidič sedí těsně nad vozovkou, takže námi naměřený metr znamená 71,02 % z celkové výšky vozu. Je zajímavé, že mezi nejlepšími deseti není ani jeden osobní užitkáč s obřím místem nad hlavou. Jsou totiž i dost vysoké, takže poměr nemají tak příznivý.

 Základní údaje (mm)Podélná prostornost
 DélkaŠířkaVýškaNaměřená (mm)Poměr k výšce (%)
Honda Civic455118021408100071,02
Audi A6 Avant499918751439102070,88
Cupra Formentor445118391511107070,81
Seat Leon436817991456103070,74
Audi A3 Sportback435218161415100070,67
Cupra Leon439817991444102070,64
Seat Leon Sportstourer464217991450102070,34
Hyundai i30 kombi458517951465103070,31
Audi A5 Avant482918601424100070,22
Škoda Octavia Combi469818291468103070,16

Výška vzadu

U některých automobilů se dozadu vyšší osoby nevejdou, protože jejich hlavy hodně omezuje svažující se střecha. V případě kombíků, které mají i nad druhou řadou střechu rovnou, se tento neduh vytrácí. I proto se to při porovnávání výšky interiéru nad zadním sedákem kombíky jen hemží. Nejlepší je v tomto směru Škoda Superb Combi, která nad passatem vítězí díky tomu, že je oficiálně celkově nižší.

 Základní údaje (mm) Podélná prostornost
 DélkaŠířkaVýškaNaměřená (mm)Poměr k výšce (%)
Škoda Superb Combi490218491482102068,83
Volkswagen Passat491718491496102068,18
Audi A5 Avant48291860142497068,12
Seat Leon Sportstourer46421799145097066,9
Škoda Octavia Combi46981829146898066,76
Audi A6 Avant49991875143996066,71
Opel Astra43741860144196066,62
Kia Ceed SW46001800146597066,21
Hyundai i30 kombi45851795146597066,21

Zdroj: Svět motorů

