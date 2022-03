Honda HR-V 1.5 i-MMD e:HEV – Šetří, ale ne bez řečí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Ročníky starší než já si určitě ještě pamatují první Hondu HR-V prodávanou v letech 1998 až 2006, která vynikala především svými hranatými tvary. Následovala nebývale dlouhá pauza, po níž roku 2014 dorazilo druhé provedení. Krabicovitý design nahradily oblé a na tu dobu poměrně futuristické tvary. Třetí vydání už tak nápadné není, uhlazená karoserie svým stylem připomíná spíše crossover a ukrývá pod sebou jen a pouze hybridní pohon.

Stále SUV?

Nové HR-V umí velmi dobře klamat tělem. Jak jsem psal v úvodu, auto teď namísto typického SUV mnohem více připomíná crossover, navíc se svažující se zádí ve stylu kupé. Mohou za to především upravené proporce – vůz je nyní 4340 mm dlouhý (+5 mm), 1866 mm široký (+94 mm) a 1582 mm vysoký (-23 mm). Rozvor 2610 milimetrů zůstal zachován. Ale pozor, světlá výška si proti předchůdci ještě polepšila, z původních 170 až 185 milimetrů (v závislosti na verzi) je na dnešní poměry velmi slušných 188 mm.

Standardem jsou pro všechny dostupné výbavy (Elegance, zkoušené Advance a Advance Style) osmnáctipalcová kola s rozměrem 225/50 R18. Na první pohled se auto umí tvářit jako elektromobil, protože má detaily včetně přední masky lakované v barvě vozu. Pokud tedy nesáhnete po sadě Obscura Black jako zkoušený exemplář. Ta za akční cenu 25.900 Kč dodává vozu černě lakovanou přední mřížku, části nárazníků, kryty zpětných zrcátek či prodloužený spoiler na víku zavazadelníku. Osobně se mi takovéto provedení líbí víc. Po vzoru ostatních vozů značky vybíráte i tady z předem sestavených výbavových stupňů, navíc se připlácí pouze za metalízu (+15.900 Kč) nebo prémiový lak (+17.900 Kč).

Honda HR-V 1.5 i-MMD e:HEV

Už základ je slušně vybavený, součástí je kromě zmiňovaných osmnáctek diodové svícení, automatická klimatizace, adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní kamera, navigace, vyhřívané sedačky vpředu či světelný senzor. Světelná technika HR-V sice nedisponuje funkcí Matrix LED, samočinné přepínání na dálková světla je však součástí všech variant. Zkoušené provedení Advance dodává dále hlídání mrtvého úhlu, duální automatickou klimatizaci, vyhřívaný kožený volant, bezdotykové ovládání pátých dveří nebo diodové mlhovky.

Svým jednoduchým a intuitivním pojetím mě potěšilo pracoviště řidiče. Toto už není předchozí HR-V, do něhož jsem sednul a několik minut se musel seznamovat s vybranými funkcemi, abych se alespoň trochu zorientoval. Kabina je teď uhlazená, volně stojící obrazovku multimediálního systému uprostřed doprovázejí klasické otočné ovladače pro nastavení teploty, nechybějí ani fyzická tlačítka třeba pro vyhřívání sedaček. Knoflíků na samotném volantu není moc, takže jejich obsluhu zvládnete po pár kilometrech i poslepu. Samotný infotainment má modernější grafiku, chod v menu je svižný a radost mi dělalo bezdrátové propojení chytrého telefonu prostřednictvím Apple CarPlay (Android Auto stále jen po kabelu). Sympatický je i sedmipalcový digitální přístrojový štít, rovněž s kvalitním obrazem a nespočtem jízdních údajů, které si můžete v prostoru levého budíku zobrazit. Hlídání jízdního pruhu se zapíná s každým nastartováním, lze jej však deaktivovat snadno. Stačí vyvolat menu asistentů (tlačítko na panelu vlevo pod volantem) a hned první možnost vypnout stiskem levého válečku na volantu.

Pochvalu si zaslouží bytelné zpracování. Materiály na vrchu přístrojové desky jsou sice pořád tvrdé, ale na oko vypadají hodnotněji než typické levné plasty. Tam, kam ruka řidiče a spolujezdce sahá nejčastěji, najdeme měkčené výplně, v tomto ohledu si není nač stěžovat. Navíc Honda nešetřila ani se svými chytrými řešeními – nechybějí zadní sedadla Magic Seats umožňující sklopení zadních opěradel do roviny, ale především vyklopení sedáků směrem vzhůru, čímž ve druhé řadě vzniká bohatý prostor třeba pro převoz velkých květin. Výdechy klimatizace mají kromě klasického foukání i nový režim s jemnějším prouděním. A látkové plato v kufru se vyklápí společně s jeho víkem.

Když už jsme u toho kufru, sluší se zmínit základní objem 335 litrů. To na poměry kompaktních SUV není moc, obzvlášť zohledním-li fakt, že se do této hodnoty počítá i schránka pod podlahou. Důvodem je uložení baterie hybridního pohonu v zadní části. Po sklopení zadní lavice získáte 1305 litrů a rovnou ložnou plochu. Výhodou je velký vstupní otvor, jen víko by se klidně mohlo vyklápět ještě o něco výše.

Honda HR-V 1.5 i-MMD e:HEV

Ale zpátky do kabiny. Vpředu mi dělají radost měkčí a komfortní sedadla. Sedáky sice nemají výrazné boční vedení, ani tak mi ale nepřišlo, že by mi tělo při svižnějším tempu v utažených zatáčkách nějak přehnaně cestovalo. Vzhledem k celkovým rozměrům vozu je příjemným překvapením prostornost v obou řadách. Nárůst do šířky je znát, se spolujezdcem si rozhodně nepřekážíme. A když si s výškou 178 cm sednu sám za sebe, bohatou rezervu mám před koleny a pár čísel i nad hlavou. Svažující se střecha však přináší určité kompromisy, tady si už vyšší jedinci mohou na nedostatek prostoru postěžovat.