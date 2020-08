Hyundai i30 Fastback vs. Kia Proceed 1.6 CRDi – Výjimky existují

S modely i30 a Ceed odstartovaly automobilky Hyundai a Kia novou úspěšnou éru na poli kompaktních vozů. První generace se prodávaly od roku 2007 a šlo o především racionálně zaměřená auta. Vzhledově originálnější byla kia. V druhých vydáních, která se začala nabízet v roce 2012, se více odvázal i hyundai. Oba tak měly jasně rozpoznatelný „svůj“ design.

S aktuální, třetí generací přišel krok zpět. Novinky získaly univerzální, nijaké tvary, a navíc si jsou vzájemně i velmi podobné. Z boku téměř nemáte šanci poznat, zda se díváte na kiu, nebo hyundai. To platí jak pro hatchback, tak i kombi, které je tradičně také nezbytnou součástí nabídky.

O to více potěšilo či překvapilo, že obě automobilky přidaly k těmto konvenčním karoseriím i třetí verzi, kde se mohli tvůrci konečně trochu vyřádit a vpustit do světa něco svébytného. Hyundai se na konci roku 2017 vytasil s variantou i30 Fastback, která balancuje na pomezí hatchbacku a liftbacku. Kia o rok později oživila název Proceed, ale místo dřívějšího třídveřového hatchbacku toto označení používá pro sportovně laděné kombi (shooting brake).

Na stejné platformě tak vznikly originálně vypadající vozy. Ideální pro ty, kteří chtějí vystoupit z davu. Zkoumali jsme, čím se modely vzájemně liší z hlediska prostornosti a zda si zachovaly i patřičnou praktičnost.

Svět motorů 34/2020

Velký, či malý rozdíl?

Při pohledu na oba vozy z boku vás napadne, že tyto dvě karoserie přesně vyplňují mezeru mezi liftbacky a kombi. Záď i30 se zvedá pozvolně, ale více než u klasických liftbacků. Proceed má delší linii střechy a zadní okno klesá strměji, ale ne tak prudce jako u kombíků.

Na druhý pohled si uvědomíte, že obrysy obou vozů od sebe dělí jen krůček a jsou si i docela podobné. Výsledný dojem je přesto úplně jiný. Kouzlo se skrývá v detailech.

Zadní okénko u i30 je krátké a se stoupající spodní linií, sloupek D naopak mohutný. Víko pátých dveří zakončuje výrazná odtoková hrana, tvořící jakýsi malý stupínek. Proti tomu proceed dostal mohutný spoiler navazující na střechu, velké trojúhelníkové zadní okénko a podstatně tenčí zadní sloupek. Výrazný rozdíl je v celkové délce, kterou se vzájemně vozy odlišující nejvíce, a zásadně to ovlivňuje i jejich funkční zaměření.

Proceed měří 4605 mm, zatímco i30 Fastback jen 4455 mm. Nicméně nejedete- li očima po spodní hraně zadního nárazníku, takový rozdíl byste nehádali.

Hlavně přehledně

Palubní desky se v obou případech drží konvenčního pojetí a neodlišují se od svých sourozenců – hatchbacku a kombi. Osvědčenému konceptu vévodí nahoře umístěný plovoucí displej. Chválíme zachování klasických otočných koleček pro volbu hlasitosti, ladění rádia či zoomování mapy navigace. Horní část palubní desky je měkčená. U hyundaie se to týká vyloženě jen horní části, středovou část kolem výdechů již kryje tvrdý materiál, na pohled ale vypadá stejně hodnotně.

Středová loketní opěrka není ani v jednom případě výškově ani podélně stavitelná. Schránka pod ní je prostornější u kie. Na drobnosti z kapes skvěle poslouží velká přihrádka před řadicí pákou s pogumovaným povrchem. V případě ceedu je prostor horizontálně rozdělený na dva.

Korejce nezbývá než pochválit za přehledné rozmístění tlačítek i za to, že důležité funkce nemusíte lovit někde v menu. Vlevo od volantu si tak třeba snadno jedním kolébkovým ovladačem nastavíte jas přístrojů i středového displeje. Vypnout a zapnout zde lze i systém pro udržování jízdního pruhu. V déle prodávaném hyundaii ho lze deaktivovat trvale, v novějším proceedu se zapíná vždy po nastartování.

Bez kompromisů to nejde

Díky velkému úhlu otevření dveří se do hyundaie i kie dobře nastupuje, do proceedu se však musíte více sklonit. Pozice za volantem je podobná. Pohodlněji se nám nicméně sedělo v hyundaii, který má vhodněji tvarovaný středový panel a neutiskuje v oblasti kolene. Dlouhánům bude také vyhovovat vyšší linie střechy, díky níž mají nad hlavou více místa. Proceed je proti běžnému Ceedu SW o 43 mm snížený a projevuje se to právě vpředu nad hlavu. Vyšším jedincům zbývá jen minimální rezerva a i drobné předklonění znamená kontakt se stropem.

Rozvor obou vozu činí stejných 2650 mm a tomu odpovídá i velmi podobný podélný prostor. S výškou 1,9 m vám zbývá vzadu před koleny solidní rezerva 7-8 cm. Proceed má drobou výhodu, neboť výplně předních sedadel získaly vybrání po stranách, a proto má tedy centimetr k dobru. Náskok má kia i tentokrát vzadu nad hlavou, neboť v případě i30 Fastback klesá linie střechy výrazněji. Více místa nabízí kia navíc i v příčném směru, subjektivně to ale nevnímáte.

Údaje o testovaných vozidlech Hyundai i30 Fastback 1.6 CRDi Kia Proceed 1.6 CRDi Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 174/7 175/8 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 92-100/87 91-99/93 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0-7/0 0-4/0 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 148/144 150/148 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 131/132 132/133 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 52 x 50/48 x 54 52 x 51/49 x 53 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 63 x 49 63 x 47 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 86 x 88 93 x 96 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 82/181 74/182

Litry mohou rozhodovat

Výrazný rozdíl je v případě kufrů. Kratší hyundai nabízí hlubokou jámu. Výška u něj činí solidních 50 cm a je lépe skladný, neboť umožňuje vršit zavazadla na sebe. Na délku ale měří jen 84 cm, neboť dno na obou stranách omezuje drobný schod. Proceed přináší stejně jako klasický ceed kombi velmi mělký zavazadelník, kterému k roletě naměříte jen 40 cm. Pod podlahou se totiž ukrývají rozměrné schránky. Sice poslouží dobře na odložení drobností, ale využitelnost kufru omezují. Prostřední lze vyjmout, poté získáte dalších 11 cm výšky, ale jen na části plochy. Další přihrádky se dají jedině odšroubovat. Vytvoření spodní podlážky je už prací pro kutily. Jinak se musíte smířit s tím, že zavazadla pokládáte na rezervu. Suma sumárum klasická polohovatelná mezipodlaha nám přijde praktičtější. Kia na rozdíl od hyundaie v kufru postrádá 12V zásuvku, zato nechybějí páčky pro sklápění. Složením zadních opěradel se vytvoří rovná ložná plocha, vykoupená však zmíněným vysoko umístěným dnem. V hyundaii vznikne po sklopení výrazný 9cm schod.

Jiná cenová

Hyundai i30 se v Česku právě začíná prodávat ve faceliftovaném provedení. Stále si však lze vybírat i z nabídky skladových vozů v původní verzi, čímž lze i podle oficiálního ceníku ušetřit 40.000 Kč. V základní výbavě Trikolor vyjde fastback na lákavých 359.990 Kč (1.0 T-GDI). Testovaný diesel stojí od 419.990 Kč. Výbava běžné potřeby uspokojí, obsahuje manuální klimatizaci, 16“ litá kola, elektricky otevíratelná okna, rádio či tempomat. O 20.000 Kč dražší stupeň Komfort (pro model po faceliftu základní verze) přidává třeba kožený volant, mlhovky, zadní parkovací senzory s kamerou či 8“ barevný displej. Diodové světlomety se dodávají po faceliftu od výbavy Smart, před ním jen pro vrcholnou verzi Style. Novinkou je také 10,25“ displej s navigací, kterou lze mít za 25.000 Kč rovněž ve verzi Smart, případně je součástí stupně Style po faceliftu. Před ním měla navigace jen 8“ a připlácelo se za ni 15.000 Kč i u nejvyšší výbavy.

Kia Proceed se nabízí jen ve sportovně laděných úrovních GT Line, GT Line Plus a GT, a proto je základní cena podstatně vyšší - od 494.980 Kč (1.0 T-GDI). Výbava je však bohatší a standardně obsahuje dvouzónovou klimatizaci, 8“ displej se zpětnou kamerou, kožený volant, polokožené čalounění, elektronickou parkovací brzdu či 17“ litá kola. Verze GT Line Plus přidává diodové světlomety, navigaci, elektrické otevírání pátých dveří či bezklíčkový přístup. Obě automobilky nabízejí bohaté záruky: Kia 7 let, nebo 150.000 km, Hyundai pak 5 let bez omezení kilometrů.

Pořizovací náklady Hyundai i30 Fastback 1.6 CRDi 100 kW Kia Proceed 1.6 CRDi 100 kW Základní cena 419 990 Kč (Trikolor) 639 980 Kč (GT Line) Cena verze Světa motorů 419 990 Kč (Trikolor) 639 980 Kč (GT Line) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Automatická klimatizace Ne Ano Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/40 000 Kč* Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne 15 000 Kč (oboje) Zadní/zadní a přední park. senzory Ne/Ne Ano/Ne Litá kola Ano (16") Ano (17") Navigace Ne 20 000 Kč Dešťový/světelný senzor Ne/Ano Ano/Ano Tempomat Ano Ano Bezklíčkové startování Ne 40 000 Kč* Metalíza 16 900 Kč 15 000 Kč *Paket Premium (světlomety LED, elektrické otevírání pátých dveří a bezklíčkový přístup).

Komfort, nebo sport

Podvozky využívají v základu stejnou platformu, rozdíly v naladění jsou ale citelné. Filozofie koncernu velí, že Hyundai má být usedlejší a komfortnější, Kia naopak odvážnější a sportovnější. V případě testovaných vozů to platí jednoznačně. Model i30 potěší velmi dobrým tlumením nerovností, přes výmoly se nese s lehkostí a větší účinek má v jeho případě i posilovač řízení. V zatáčkách si však stále počíná jistě, jen si dříve než kia vypomáhá zásahy elektroniky. Celkově je i30 lépe utlumené také akusticky, především není tolik slyšet pronikání klapotu dieselu jako v proceedu. Hlučné a cvakavé je u kie také řazení, v i30 jde lehčeji a tišeji. Hlavice řadicí páky má navíc širší, bytelnější tvar a lépe padne do ruky.

Proceed sportovněji nejen vypadá, ale i tak jezdí. Svůj vliv na tom má i větší rozměr kol, který dosahuje standardně 225/45 R17, zatímco fastback má jako základ rozměr 205/55 R16. Větší přenos tupých rázů a občasné poskakování na nerovných silnicích jde tedy částečně i na vrub pneumatik. Naopak potěší přesnější reakce při prudkých změnách směru a stabilita na kvalitních silnicích.

V obou vozech úřadoval stejný dieselový agregát 1.6 CRDi o výkonu 100 kW a točivém momentu 280 Nm. Není to vyložený trhač asfaltu, na solidní dynamiku ale stačí a brzdou provozu s ním určitě nebudete. Zrychlení i maximální rychlost se v obou případech točí těsně kolem hodnoty 10 s, respektive 200 km/h. Spotřeba se pak pohybuje mezi 5,5 a 6 l/100 km, v našem případě jsme byli asi o 0,2 l/100 km úspornější s hyundaiem, dost možná to ale ovlivnily právě pneumatiky menšího rozměru.

Údaje o testovaných vozidlech Hyundai i30 Fastback 1.6 CRDi Kia Proceed 1.6 CRDi Motor, ventilový rozvod turbodiesel R4, DOHC turbodiesel R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1598 1598 Největší výkon (kW/min-1) 100/4000 100/4000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 280/1500-3000 280/1500-3000 Převodovka 6° manuální 6° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4455 x 1795 x 1425 4605 x 1800 x 1422 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2650, 1565/1573 2650, 1559/1567 Standardní pneumatiky 205/55 R16 225/45 R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1410/565 1438/537 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 650/1500 650/1500 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 450/1351 594/1545 Objem nádrže paliva (l) 50 50 Nejvyšší rychlost (km/h) 200 200 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,2 10,4 Emise CO 2 (g/km) 108 104 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 4,7/3,8/4,1 4,5/3,7/3,9

Závěr

Cílem srovnání nebylo výjimečně hledat toho lepšího, neboť se nejedná o přímé konkurenty. Chtěli jsme zjistit, zda při touze po určité jinakosti musíte slevit z nároků na praktičnost. Platí to částečně a netýká se nutně všech zákazníků. Proceed nenabídne patřičný komfort vyšším řidičům, neboť se zde nesedí níže, ale linie střechy nižší je. Velikostí kufru se však téměř vyrovná klasickému ceedu v provedení kombi, byť řešení dvojité podlahy pomocí schránek za moc praktické nepovažujeme. Proti tomu i30 Fastback nelze vnímat jako plnohodnotný rodinný vůz, neboť karoserie je kratší, a byť hlubší kufr potěší skladností, na vozy kombi či třeba liftback Octavia stačit nemůže. Hyundai tedy vnímáme jako originálnější alternativu k běžným hatchbackům. Vůči nim jsme v jeho případě na žádné omezení nepřišli.