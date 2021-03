Hyundai Nexo vs. Kia e-Niro – Elektřina dvakrát jinak

S Hyundaiem Nexo pojali Korejci vodíkový pohon vážněji než u předchozího pokusu ix35 FCEV. Stojí totiž na nové platformě, vyvinuté pro tento futuristický typ pohonu, a nevychází z žádného existujícího modelu. Pod kapotou si vozí 95kW palivový článek a v podvozku tři nádrže na 6,33 kg stlačeného vodíku. Díky tomu se chlubí dojezdem dle WLTP až 666 km, hravě překonávajícím většinu běžně prodávaných elektromobilů s externě dobíjenými akumulátorem. Na rozdíl od nich si musí nexo vystačit s menším výkonem hnacího elektromotoru. Přední kola roztáčí 120 kW, přičemž 95 kW pochází z palivového článku a 40 kW z malé pomocné baterie o kapacitě 1,56 kWh.

Vodíkovou technologii budoucnosti jsme se rozhodli porovnat s elektromobilem dneška, který ukazuje další vývojový směr koncernu Hyundai-Kia. Bateriový elektromobil Kia e-Niro využívá stejnou techniku jako v Česku vyráběný elektrický Hyundai Kona, je však o něco větší a praktičtější třeba pro rodinné využití. Stejně jako kona má niro elektromotor o výkonu 150 kW pohánějící přední nápravu a 64kWh baterii v podlaze, díky níž ujede dle WLTP až 455 km, což je jeden z největších akčních rádiů na elektrickém trhu.

Tlačítková exploze

Nexo na svůj netradiční pohon nijak zvlášť neupozorňuje. Základní koncept je velmi podobný koně, která se začala vyrábět ve stejnou dobu. Rozdělená přední světla, úzké pásky denního svícení LED a mohutná maska. Nexo je však uhlazenější a působí prémiově, například díky zapuštěným klikám dveří a krystalické textuře světlometů. Zejména vzadu se nám líbí čisté linie s čirými svítilnami zakomponovanými do oblé zádi bez rušivých prvků. Mimochodem je to pořádný kus auta. Rozvorem dokonce přesahuje SUV Santa Fe (2790 mm vs. 2765 mm), ačkoliv celkově je o 100 mm kratší (4770 mm vs. 4670 mm).

Po usednutí do nexa napadne všechny stejná myšlenka - tolik tlačítek jsme snad v autě ještě neviděli. Na komplikované ovládání všeho přes dotykový displej si stěžujeme už delší dobu, zde ale nacházíme pravý opak. Co funkce, to spínač. Na široký středový tunel nexa Korejci vyskládali tolik tlačítek, že máme problém se v nich i po týdnu zorientovat. Podobný přístup zvolila i Kia u nira, kde alespoň tlačítka neshromáždila na jedno místo, ale trochu je rozprostřela.

Tmavý interiér elektrické kie nepůsobí tak hodnotným dojmem, je však vzdušnější. Velmi široký středový tunel vodíkového hyundaie totiž navozuje pocit jisté stísněnosti, který v niru s volným prostorem uprostřed nemáme.

Karta se obrací vzadu, kde více místa nabízí nexo – také díky rozvoru o 90 mm delšímu, než nabízí niro (2790 vs. 2700 mm). A to přestože se musí vypořádat s nevýhodou tří rozměrných oblých nádrží na vodík právě pod zadními sedačkami a kufrem. Ten je u vodíkového vozu příliš mělký a nenechává prostor pro rezervu. Díky podstatně delší karoserii (4670 mm vs. 4355 mm) však nabízí nexo větší objem než niro (461 litrů vs. 451 l).

Svět motorů 10/2021

Češi mají smůlu

Přímé srovnání ceníků testovaných vozů zatím není možné, vodíkový Hyundai Nexo se na českém trhu zatím oficiálně nenabízí. Můžeme se ale podívat do ceníků jiných trhů, kde už je k dostání. V sousedním Německu začíná bohatě vybavené nexo na 69.000 eurech (1.806.000 Kč), v Británii 68.856 liber (dva miliony korun). Zajímavá je cena v Kalifornii, kde se nexo včetně daní nabízí za 58.785 dolarů (1.257.700 Kč), a to ještě před odečtením dotací.

S konkurencí je to zatím jednoduché. Nexo je jediné vodíkové SUV, které se dá v EU koupit. Vlastně jediným podobným vozidlem je čínské Grove Obsidian, které se ovšem omezuje pouze na domácí trh, kde stojí v přepočtu 2,5 milionu korun. Jediným dalším vodíkovým autem na starém kontinentě je druhá generace sedanu Toyota Mirai, který se začne prodávat letos a v Německu vyjde na 63.900 eur (1.680.000 Kč). Pro srovnání, menší a méně vybavená první generace se prodávala za v přepočtu 2.055.000 Kč. Vodíková verze Hondy Clarity, která se dříve nabízela i v Evropě, se už v ceníku evropských dealerů Hondy vůbec nevyskytuje. Dostupná je jen v Kalifornii formou operativního leasingu.

Bateriová konkurence s podobným výkonem a dojezdem neexistuje, podstatně výkonnější Tesla Model X Long Range Plus s dojezdem 561 kilometrů vyjde v Česku na 2.589.990 Kč. Srovnatelně velké elektrické SUV Mercedes-Benz EQC začíná na 1.972.300 Kč, za což nabídne podstatně vyšší výkon, ale jen poloviční dojezd.

Testovaná bateriová Kia e-Niro ve verzi s 64kWh baterií se nabízí v jediné specifikaci Executive za 1.199.890 Kč. Stejně vybavená Kia e-Soul je k mání za tutéž cenu. Totožnou techniku nalezneme i v Hyundaii Kona, který je levnější – varianta s větší z nabízených baterií 64 kWh začíná na 1.149.900 Kč. Ve srovnání s nirem je ale kona menší a méně prostorná.

Nikam nespěchá

Jízda vodíkovým nexem se příliš neliší od elektromobilů, které jsme dosud zkoušeli. Tedy ani od nira. Vůz se rozjede potichu, reakce na plyn je okamžitá, stejně jako v bateriových elektromobilech je i zde výkon okamžitě dostupný a auto v nízkých rychlostech velmi svižné. Nemalých 1889 kg hmotnosti a skromnějších 120 kW výkonu ovšem dělají z nexa spíše stroj pro klidné cestování. Na dálnici nemá žádný problém dostat se na limit 130 km/h. Testování na letišti ale ukázalo, že ve vyšších rychlostech už nexo postrádá pružnost a pokořit maximálních 177 km/h trvá podstatně déle než u bateriového nira.

Kia se na stovku dostane za 7,5 sekundy, na 160 km/h je za necelých 20 sekund. Vodíkový hyundai potřebuje k dosažení stovky 9,5 sekundy a 160 km/h zdolá za víc než dvojnásobných 40 sekund.

Nátuře pohonné jednotky odpovídá i naladění podvozku vodíkového hyundaie, který je velmi komfortní, a tak se v zatáčkách logicky víc naklání. Rychlejší průjezdy oblouků mu příliš nesedí, má sklony k nedotáčivosti, pokusy o ostřejší jízdu navíc rychle utíná elektronika. Klidné tempo si však užíváme. Podvozek skvěle tlumí nerovnosti a kabina je příkladně odhlučněná i na dálnici. Za jízdy se nijak neprojevuje vodíkový článek, který se například v první Toyotě Mirai občas zahlásil dunivým zvukem. Nezvyklý je snad jen pohled do zpětného zrcátka, kde se občas objeví sloupec vodní páry stoupající z výfuku. Ten je na stejném místě jako u spalovacích vozů, opravdu z něj ale vychází jen voda.

Akumulátorová Kia Niro je naopak až nečekaně svižná, reakce na plyn jsou ještě údernější a překvapuje nás pružností až do elektronicky limitované maximální rychlosti 167 km/h. Ještě víc než u slabšího nexa tedy bojujeme s prokluzem předních kol při rozjezdech a s nedotáčivostí. Tvrdší podvozek ale už nemá problém se sportovnější jízdou, s nerovnostmi se ovšem vypořádává hůře než nexo. Není to ale nic vyloženě nepříjemného. I zde se navíc podařilo vyřešit odhlučnění ve vyšších rychlostech lépe, než to Korejci zvládli u příbuzné elektrické kony, jejíž roční test v nejbližších týdnech ukončíme obsáhlou reportáží.

Údaje o testovaných vozidlech Hyundai Nexo Kia e-Niro Pohon palivový článek bateriový elektromobil Největší výkon (kW) 120 150 Největší točivý moment (Nm) 395 395 Převodovka stálý redukční převod stálý redukční převod Délka x šířka x výška (mm) 4670 x 1860 x 1630 4375 x 1805 x 1560 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2790, 1614/1625 2700, 1576/1585 Standardní pneumatiky 245/45 R19 215/55 R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1889/451 1812/418 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 0/0 0/0 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 461/1466 451/1405 Objem nádrže paliva (kg) 6,33 – Kapacita trakčního akumulátoru (kWh) 1,56 64 Nejvyšší rychlost (km/h) 179 167 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,5 7,8 Dojezd dle WLTP (km) 666 455 Kombinovaná spotřeba dle WLTP 0,95 kg vodíku/100 km 15,9 kWh/100 km

Bez čekání

U nexa i přes přítomnost palivového článku nepřicházíme ani o další funkci, která nás těší u elektromobilů: rekuperaci. Nexo totiž disponuje malou trakční baterií LiPol kapacity 1,56 kWh, stejně jako hybridní hyundaie. Pomocí pádel pod volantem si můžeme nastavit několik úrovní rekuperace nebo plachtění, což nám přijde jako optimální řešení. Totožný systém je také u Kie Niro, kde se dá zvolit rovněž automatická rekuperace, kdy si auto samo volí její míru podle okamžité situace.

Zásadní rozdíl mezi testovanými pohony samozřejmě představuje způsob doplňování energie. Nexo disponuje nádržemi na zkapalněný vodík, dohromady se do nich vejde 6,33 kg (asi 156 litrů), přičemž při běžné jízdě si motor vezme kolem 1 kg na 100 kilometrů. My jsme během chladného prosince jezdili s topením a bez výrazné snahy o úspornost po městě a okolí za 1,1 kg/100 km. Dojezd přes 600 kilometrů je tedy realistický i při běžném používání. Horší je to na dálnici, kde si auto řeklo co sto kilometrů o 1,6 kg vodíku a dojezd spadl pod 400 km. Po dálnici vedla i naše cesta do Drážďan, kde je pro Čechy nejbližší plnohodnotná čerpací stanice vodíku. Tvoří součást běžné benzinky a samotný stojan se příliš neliší od dobře známých s benzinem či naftou. Stačí otevřít víko nádrže, napojit hadici podobně jako u CNG a zmáčknout zelené tlačítko. Čerpání téměř prázdného nexa trvalo kolem tří minut, tedy nesrovnatelně rychleji než dobíjení akumulátoru běžně prodávaných elektroaut. Překvapilo nás, že se nádrže nexa doplnily pouze do 91 %, a to i při druhém pokusu tentýž den. Podle vyjádření Hyundaie se totiž musí počítat s proměnnými faktory jako teplota a tlak, které se mohou podepsat pod omezení kapacit. S dostatečně hustou síti stanic by však toto neměl být žádný problém, jenže to je ještě vzdálená budoucnost.

A jak je to s cenou? Za kilogram vodíku jsme v Německu platili 9,26 eura (243 Kč), při spotřebě 1,1 kg/100 km tedy kilometr vyjde na 2,66 koruny.

Bateriová Kia Niro se po městě pohybovala se spotřebou 17,4 kWh, což znamená reálný dojezd kolem 370 km. Při naší téměř 700 km dlouhé cestě z Prahy do Ostravy a zpět, z čehož asi 400 km vede po dálnici, spotřeba se zapnutým topením vzrostla na 23 kWh, což snížilo dojezd na pouhých 270 km. Při zapojení na rychlonabíječku nás čeká podstatně delší pauza než u vodíkového nexa. Maximální výkon nabíječky e-nira je 77 kW, dostat se z 10 na 80 % zabere asi 44 minut. V České síti však naprosto převažují stojany limitované výkonem 50 kW, což už znamená čekání přes hodinu. Při delších cestách samozřejmě není nutné pokaždé čekat až do 80 %, vždy se však na stanici zdržíme minimálně desítky minut. Na niru nás ovšem těší možnost zapojit jej v redakční garáži do 380V zásuvky a po pracovní době si jej vyzvednout připravené na další cestu.

Závěr

Hyundai Nexo představuje zajímavý pohled na jednu z možností, kterou se může mobilita zítřka ubírat. Kombinuje výhody elektromobilu jako čistý a tichý provoz či možnosti parkování v centrech mnoha evropských měst s rychlým způsobem doplňování energie, na který jsme všichni dávno zvyklí. Dokáže tedy jezdit ekologicky i bez toho, že by své majitele po léta zvyklé na spalovací vůz nějak omezoval nebo nutil měnit návyky. Jen to zatím bohužel neplatí pro Českou republiku, která teprve čeká na infrastrukturu vodíkových plniček i komerční nabídku aut.

Běžně prodávané elektromobily s baterií dobíjenou z externího zdroje dospěly natolik, že s povedenějšími lze celkem bez obtíží žít za cenu minimálních kompromisů. Pokud má majitel možnost doplnit si energii doma třeba přes noc, představuje tento pohon proti vodíku, ale vlastně i benzinu a naftě komfortnější alternativu. Zdaleka ne každý model však nabízí tak vyvážený mix vlastností jako Kia e-Niro – je prostorná, úsporná a v kombinaci s velkou baterii má značný dojezd.

Na rozdíl od vodíku představuje elektromobil s dojezdem přes 400 km smysluplnou alternativou už dnes, a to i v Česku.

Hyundai Nexo Kia e-Niro PLUSY Povedený vodíkový pohon Velký dojezd Rychlost tankování Silný elektromotor Dobré odhlučnění Prostorná kabina Pohodlný podvozek Úsporná jízda Zpracování interiéru MINUSY Nízký výkon Nedotáčivost a ztráta trakce Cena Vyšší spotřeba v zimě Nedotáčovost Cena

Autor: Michal Dokoupil