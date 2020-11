Jak dopravní infrastruktura Moskvy reaguje na každoroční nával sněhu

V zimě je Moskva běžně zasypána sněhem a pokryta ledem. Vedení města už si zvyklo a stav řeší pomocí platné zimní strategie. Do plánů je započítána městská hromadná doprava.

Ruská metropole počítá zimní sezónu veřejné dopravy zhruba od října do dubna každého roku. Sníh a mráz ani nemusí udeřit, aby systém dopravní infrastruktury fungoval v předvídatelném zimním režimu. Včas je spuštěn předpřipravený systém provozu metra, autobusů a tramvají, které předem očekávají náhlou změnu počasí.

Sibiřská zima často přichází náhle. Místní zažili několikrát vpád mrazů rovnou přes noc a prakticky bez varování. Husté sněžení nebo vánice pak mohou ovlivnit každodenní dojíždění milionů Moskvanů. Opakované negativní důsledky vánočního období Rusy naučilo jednat dopředu a v posledních letech se provoz Moskvy až překvapivě nikdy nezastavil kvůli zimním povětrnostním podmínkám.

Hodnocením podle ruských standardů nelze konstatovat, že hlavní město trpí obzvláště chladným počasím. Průměrná teplota v zimě je jen -10 °C, zatímco pokles mrazů až k -30 °C je poměrně vzácný jev, který nevydrží dlouho. Občané nehostinného severu země mohou tiše závidět, nicméně i Moskvané znají nekonečné sněžení omezující pohyb všeho živého i neživého.

V lednu 2019 zasáhlo Moskvu nejhorší sněžení za téměř 70 let. Jednu jižní dálnici zablokovalo na několik hodin asi 50 osobních a nákladních automobilů, které zavinily několik zdánlivě menších dopravních nehod. Toho času pilně odklízelo sníh zhruba 14 tisíc údržbových jednotek podpořených dalšími 32 tisíci dělníky s lopatami.

Osvědčeným tipem radnice je v takových chvílích apelovat na efektivní provoz veřejné dopravy. Vedení zasněženého města vyzývá občany, aby vyměnili osobní auta za autobusy a metro, což zabraňuje tvorbě kolon, které by mohly komplikovat dopravní infrastrukturu. Spolujízda MHD zmírňuje počet aut na kluzkých silnicích, kde v takovém nečase vznikají častější dopravní nehody. Například černý led umí potrápit i zkušené motoristy v drahých autech plných elektroniky. Přesednutí do metra či autobusu ulehčuje prostupnost ulic, protože na mnoha městských komunikacích jsou vyhrazené pruhy pro veřejnou dopravu.

Podle platných předpisů samosprávy musí být každých 10 centimetrů napadaného sněhu v Moskvě odstraněno maximálně do tří dnů, přičemž za každé další tři centimetry je přidán jeden den navíc. Proces odklízení bílé nadílky začíná, jakmile z nebe padne první vločka. Prioritními oblastmi zásahu údržby jsou stanoviště metra, autobusové zastávky a parkoviště, mezitím musí být do 24 hodin odstraněn kluzký materiál z hlavních silnic monitorované metropole. Do dvou dnů musí čety odvézt všechen napadaný sníh mimo zalidněné centrum. Svoz směřuje na zvláštní stanoviště vytyčené pro samovolné tání shromážděného sněhu, speciálních míst je ve městě kolem 200. Dramatické situace řeší postřik chemikáliemi proti silné námraze.

Dvojité dveře v metru

Z výše uvedeného by se metro mohlo zdát místem bezpečí před nástrahami ruského chladu. Podzemka samozřejmě není imunní vůči vlivům počasí, přestože jezdí pod povrchem zemským. Soupravy v podzemí patří mezi nejspolehlivější formy cestování, ovšem led či sníh ovlivňují fungování i podpovrchového systému.

Proti nejhorším dopadům jsou už v říjnu ve vstupních halách stanic instalovány sekundární dveře, které chrání cestující před přímými poryvy studeného vzduchu, zatímco u vchodů jsou instalovány clony s teplým vzduchem, jež udržují snesitelnou teplotu uvnitř budov. Komfortnímu prostředí napomáhají řízené klimatizace ve vlacích samotných. U eskalátorů či schodů vedoucích do vstupních stanic metra se používají topné systémy zabraňující tvorbě námrazy.

Autobusy bez zimních pneumatik

Druhým nejdoporučovanějším způsobem přesouvání Moskvou jsou autobusové linky. Před zahájením zimní sezóny prochází stroje technickou kontrolou. Jsou prověřeny topné technologie včetně těsnění dveří nebo oken. Teplý vzduch je do kabiny generován při klesnutí venkovní teploty na +5 °C a podle městských předpisů musí teplota uvnitř zůstat minimálně o sedm stupňů vyšší. Moderní autobusy mají automatickou klimatizaci, která při teplotách od +15 °C do +21 °C pracuje v režimu ventilace a po venkovním oteplení přepíná do stavu studenějšího chlazení, proto interiérová teplota zůstává stabilně na +21 °C.

Autobusy i tramvaje v zimě jezdí podle jiného jízdního řádu. Vzhledem k frekventovanějšímu využití jezdí spoje častěji než v létě. Je to dáno nejen počasím a zájmem lidu, ale také koncem prázdnin, kdy se výrazně zvyšuje počet cestujících na trasách do škol a univerzit. Zajímavostí autobusů je absence zimních pneumatik a místo toho profesionální řidiči spoléhají na celoroční vzorek.