Zima se blíží. Pokud vlastníte elektrické auto, měli byste zpozornět, protože dodržováním několika jednoduchých zásad můžete podstatně zmírnit dopady nízkých teplot, se kterými si elektromobily obecně vůbec nerozumí.

Asi jste zpozorovali, jak mráz nesvědčí baterii vašeho mobilu. Baterie elektromobilu mají podobné chemické složení a trpí podobně. Protože elektromobily používají podobné chemické složení baterií, jejich výkon se s klesající teplotou také snižuje.

Mráz = menší svoboda dobíjení i dojezd

Podle nezávislých testů se dojezd elektromobilu při venkovní teplotě −7 °C zkracuje o 12 % oproti provozu ve 24 °C. A to při vypnutém topení kabiny. Pokud si dopřejete řádné teplíčko, rozdíl v dojezdu může být až 40% !

Mimoto výrobci Li–Ion baterií definují rozsah teplot, ve kterých mohou baterie fungovat tak, aby to k nim nebylo nešetrné. Doporučené hraniční teploty pro vybíjení se pohybují mezi −20 °C a 60 °C, takže tady zůstává hlavní problém spíš menší výdrž, než poškození. Baterie mají nejlepší kapacitu v teplotách mezi 15 a 35 °C, což má k mrazům daleko.

Jenže obecně doporučený rozsah teplot pro nabíjení Li-Ion článků bývá od 0°C do 45°C. Z toho jasně vyplývá, že baterie se mohou vybíjet i při teplotách pod bodem mrazu, ale jejich nabíjení se v něm rozhodně nedoporučuje.

Při nízkých teplotách se atomy lithia nehromadí v grafitu, ale pokrývají povrch anody. Tento jev lithiového pokovení mění elektropozitivní atomy lithia na inertní kov. Důsledkem je nižší počet atomů lithia poskytujících volné elektrony. A naopak při vybíjení se musí ionty lithia přesunout z anody na katodu. Během toho se musí pohybovat elektrolytem, ale při poklesu teploty se zvyšuje jeho odpor.

Speciální výbava pro chladné počasí

Důrazně doporučujeme zvolit elektromobil s výbavou pro chladné dny, kterou nabízí mnoho automobilek. Tyto 3 zásadní věci podstatně vylepší zimní provoz elektromobilu:

Vyhřívání sedadel a volantu (mnohem úspornější než vytápění kabiny)

(mnohem úspornější než vytápění kabiny) Ohřívače baterie , které pomáhají udržovat optimální teplotu akumulátoru

, které pomáhají udržovat optimální teplotu akumulátoru Systémy vytápění pomocí tepelných čerpadel (drahé ale efektivní)

Tipy pro zimní provoz elektromobilu

Nyní, když máme základní představu o tom, proč je zimní provoz elektromobilu problematický, se můžeme v 11 bodech podívat na to, jak tyto stinné stránky elektromobility zmírnit, nebo eliminovat.

1) Vyvarujte se rychlonabíjení

Jak bylo vysvětleno výše, pokovení anod lithiem je největším nepřítelem Li-Ion baterií v chladném počasí. Tento jev dále nabírá na intenzitě, pokud je nabíjecí proud vysoký. Proto se doporučuje nepoužívat rychlé nabíjecí módy, zejména když je okolní teplota pod bodem mrazu.

2) Nabíjejte elektromobil pomalu, přes noc

Nejlepší je nabíjet elektromobil pomalu, přes celou noc, v nejslabším režimu. Nejenže tak bude baterie ráno zcela nabitá, ale nízký nabíjecí proud je k ní také šetrný. Navíc pokud nemáte k dispozici vytápěnou garáž, pomalé nabíjení udrží baterii v teple a ochrání ji před chladem.

3) Nenechávejte zcela vybitý elektromobil v mrazu

Pro žádnou baterii není příznivé, pokud se zcela vybije a ještě se v tomto stavu nechá. Natož pak v mrazu. Tím omezíte chemické reakce, které nenávratně a podstatně zhoršují stav baterie. Pokud je zcela vybitá, nepomůže už ani vybavení ohřívačem baterie, protože se nemá z čeho napájet. Obecně se vyvarujte vybití baterie elektromobilu pod úroveň 20%.

4) Nenechávejte plně nabitý elektromobil v mrazu

Pro baterie obecně také není nejšetrnější, pokud se dlouhodobě nechávají nabité na 100%, zejména v mrazu. Pokud vozidlo nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho před uskladněním nabít maximálně na 70-80%.

5) Parkujte ve vytápěném prostoru

Garáž sluší každému autu a v případě zimy a elektromobilu by měla být samozřejmostí. Ideálně by měla být i vytápěná, minimálně nad bod mrazu. To je totiž zásadní pro šetrné nabíjení baterie.

6) Počítejte s delším časem nabíjení

V chladnějším počasí se zhoršuje účinek elektrolytu, proto se baterie nabíjí déle. Při nabíjení v chladnějším počasí byste proto měli počítat s prodloužením doby k tomu potřebné.

7) Předehřejte interiér před jízdou

Pokud má váš elektromobil nezávislé topení, je nejlepší si interiér pomalu předehřát, zatímco se ještě věnujete předchozí činnosti. Nejenže bude připravená příjemnější teplota, baterie také nebude po startu cesty tolik namáhána, protože se pozvolna předehřeje.

Předehřát vnitřek auta můžete i při připojení na nabíječku, kdy energii pro topení dodává přímo síť. Tak sice zůstane baterie více nabitá, ale nedostane prostor se předehřát.

8) Netopte zbytečně moc

Pokud se chystáte na delší zimní výlet elektromobilem, největším nepřítelem baterie bude vytápění kabiny. Zejména pokud elektromobil nemá tepelné čerpadlo tak každý stupeň navíc snižuje dojezd. Úspornější je více používat vyhřívaná sedadla či volant.

9) Nastavte nižší úrovně rekuperace

Většina elektromobilů nabízí různé úrovně rekuperace elektřiny při brzdění. Pokud však jedete v chladném počasí, může vyšší úroveň rekuperace způsobit, že vozidlo dostane na zasněženém povrchu smyk. Nejsilnější stupeň rekuperace může také baterii v chladu nabíjet až nešetrně rychle.

10) Jezděte v ECO módu

Pokud se zrovna nechystáte závodit, je nejlepší zvolit režim ECO, hlavně když je venku chladno. Nejenže zvýšíte dojezd, pozvolný odběr je i nejšetrnější k baterii.

11) Nezapomeňte na vše ostatní

Elektromobil je pořád auto, proto nezapomeňte myslet ani na věci, které před zimou řeší i majitelé aut se spalovacím motorem. Správné pneu, nemrznoucí směs do ostřikovačů a přizpůsobení stylu řízení je základ.

Elektromobilita nabízí mnohé výhody, hlavně ve městě. Zima ale může dát zabrat, hlavně baterii. Po zvážení všech pro a proti – nebylo by na zimu, v zájmu drahého elektromobilu i majitele, nejlepší pořídit ještě druhé auto na stará dobrá fosilní paliva?