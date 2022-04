Kia Sportage 1.6 T-GDI 4x4 HEV GT-Line – Potěší nejen skvělým podvozkem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pátá generace kompaktního SUV se u nás v testu objevuje podruhé v krátké době, na konci března se totiž Machi věnoval mild-hybridní dieselové čtyřkolce. A protože důkladně popsal nejdůležitější mezigenerační změny, jen stručně připomenu, že „pětka“ ve srovnání s předchůdcem lehce narostla.

Rozepisovat se snad nemusím ani o poměrně extravagantním designu, dovolím si jen dva postřehy. Za prvé jsem rád, že nová Sportage dostala „normální“ zadní směrovky. Že už nemá ty malé, ukryté v zadním nárazníku, které se daly snadno přehlédnout. Současná generace má blinkry výš - u zadních světel.

Druhá poznámka se týká lesklého klavírního laku, který automobilka použila na některé části karoserie. Říkám si, jestli je dobrý nápad takto choulostivý materiál umístit zejména v oblasti zadního nárazníku a blízko nakládací hrany kufru. Obávám se, že bude snadné povrch poškodit či poškrábat a že to na něm bude strašně vidět.

Lesklé černé povrchy má Sportage ve výbavových verzích Top a GT-Line, Comfort a Exclusive nabízejí matný finiš.

Digitálně i s tlačítky

Velkou mezigenerační změnou prošel interiér. Protože testovaný hybrid dorazil ve výbavě GT-Line, znamená to, že uvnitř máme dvojici obrazovek s úhlopříčkou 12,3 palce, které na sebe navazují. Jedna slouží jako digitální přístrojový panel, druhá jako kontrolní displej. Obě plochy mají hezké rozlišení a potěší slušnou čitelností.

Jist si nejsem jen jejich umístěním. Když jsem si například nastavil řízení do polohy, která mi nejlépe vyhovuje, volant mi částečně překrýval část přístrojovky. A displej infotainmentu se mi zase zdá až moc daleko, musel jsem se k němu drobně naklánět.

Jinak ale k funkční stránce digitální části kokpitu nemám zásadní výhrady. Budíky, umožňující různé motivy zobrazení, jsou přehledné a infotainment pracuje poměrně svižně. Jen by snad mohl být o něco přehlednější, položek v menu je možná až moc. A říkám si, jestli by v této souvislosti nepomohly barevně rozlišené ikony. Ladění systému do jednoho motivu samozřejmě vypadá hezky, ale současně kvůli němu všechny ikony na rychlý pohled vypadají podobně.

S digitálním přístrojovým panelem dále dostanete zajímavě řešené sledování mrtvého úhlu. Při sepnutí směrovky se v jednom z budíků ukáže obraz z kamery pod zrcátkem na straně, kam se chystáte odbočit. Hezký nápad. Netradiční je také schopnost digitální přístrojovky reflektovat počasí a denní dobu. Na displeji se podle podmínek může měnit pozadí. Když například prší, uvidíte déšť i na displeji.

Přístrojovka je samozřejmě propojena také s bezpečnostními asistenty a funguje jako místo pro různá upozornění. A někdy je to dost otravné. Sportage je totiž občas až moc přecitlivělá. K nepříčetnosti mě například přiváděl asistent upozorňující na jízdu v protisměru. Představte si vcelku běžnou situaci: ve městě je kvůli nějakým pracem uzavřena ulice a objížďka vede místem, kde dříve bývala jednosměrka se zákazem vjezdu ve vašem aktuálním směru. Auto si to ovšem vyhodnotí jako jízdu v protisměru a na přístrojovce vám zobrazí velké upozornění. Ale hlavně začne nepříjemně pípat.

To by bylo v pohodě, kdyby upozornění rychle zmizelo, alespoň po návratu do standardního provozu. Jenže Kia řve i potom. A křičí dlouho. S pravidelně vracejícím se upozorněním jsem byl nucen v Praze ujet několik kilometrů -vlastně až do cíle.

Napodruhé jsem zkusil zastavit, vypnout a zapnout motor. Nic, za chvíli bylo pípání zpátky. Nakonec asi pomohlo zadání cíle do navigace, po něm upozornění nadobro zmizelo.

Displeje ve Sportage doplňuje několik fyzických ovladačů. Zajímavá je dotyková lišta pod výdechy ventilace, z obou stran zakončená otočnými ovladači. Panel zvládá dvě role: funguje buď k ovládání médií, nebo nastavovaní teplotního komfortu. Mezi oběma režimy můžete přepínat stiskem jednoho z dotykových tlačítek. Je to docela fajn, rozhodně jde o lepší variantu, než integrovat veškeré ovládání do infotainmentu.

Celkově mám z interiéru pozitivní dojem, daný nejen slušnou ergonomií, ale také zpracováním, množstvím míst, kam odložit různé drobnosti, výbavou i prostorností. Pochválit musím povedená sedadla. Jen toho nepraktického (a podle mě i nehezkého) lesklého plastu je tu na mě až příliš.

Zavazadelník nabízí základní objem 587 litrů, do tohoto čísla ale Kia jistě započítává i schránky pod podlahou. Kufr je totiž jinak mělký, navíc s vysokou nakládací hranou. Po sklopení zadních opěradel, které lze provést páčkami přímo ze zavazadelníku, vznikne rovina a kapacita podle výrobce naroste na 1776 litrů.

V souvislosti s kufrem za zmínku stojí bezdotykové otevírání pátých dveří, které funguje velice spolehlivě. Stačí si s klíčem (klidně v kapse) stoupnout k zádi a víko se za chvíli samo otevře. Nemusíte ani kopat nohou pod nárazník.

A ještě jedna neobvyklá drobnost. Testované auto bylo vybaveno dálkovým ovládáním, umožňujícím vůz částečně „řídit“ prostřednictvím tlačítek na klíči. Sportage takhle umí jezdit jen rovně, ale dovedu si představit, že když se na parkovišti na vaše auto přilepí jiné vozidlo tak, že nebudete moci pohodlně nastoupit, bude jednodušší zůstat venku a přes ovládání na klíči z parkovacího místa vůz vysvobodit. Kia se umí posouvat dopředu i couvat.