Koenigsegg opět vylučuje SUV, mohl by ale upravit Gemeru ve stylu Mad Max

Christian Koenigsegg, zakladatel stejnojmenné značky, popřel jakékoliv úvahy o vývoji SUV již v roce 2016, kdy se na toto téma rozpovídal v rozhovoru pro Top Gear během ženevského autosalonu. Za uplynulé čtyři roky se však řada věcí změnila nejen ve světě, ale i v samotné automobilce.

Opulentně luxusní, výkonné a údajně i sportovní SUV už dnes nabízí, nebo alespoň vyvíjí, celá řada automobilek. Včetně těch, které o SUV před lety nechtěly ani slyšet. A k důležité inovaci došlo vlastně i v rámci automobilky Koenigsegg, která loni představila svůj první čtyřmístný model s označením Gemera.

Jenže s vývojem SUV se rozhodně ani do budoucna nepočítá, jak vyplývá z on-line rozhovoru s Christianem Koenigseggem, který na svém YouTube kanálu nedávno zveřejnil Mischa Charoudin. Model Gemera by však mohl projít zajímavou úpravou, k tomu se ještě dostaneme.

Začněme u samotných sportovních či výkonných SUV, která jsou pro Christiana Koenigsegga v podstatě oxymóronem. „Vytváříte něco, co by se mělo chovat špatně, a pak se to snažíte napravit“.

Většina klíčových věcí na SUV, jako vyšší světlá výška, vysoko položené těžiště nebo velká kola s těžkými pneumatikami jde totiž přímo proti sportovnímu chování, které je pro Christiana Koenigsegga klíčovou vlastností u všech modelů jeho automobilky. Jak totiž sám říká, vyvíjí taková auta, jaká by chtěl sám řídit.

Namísto vývoje a výroby SUV však Koenigsegg připustil, že by jako určitý mezistupeň či kompromis mohla fungovat Gemera se zvýšeným podvozkem. V podstatě by se mělo jednat o vůz, který by stále nabízel působivé výkony na silnicích, současně by ale dokázal být zábavný například v pouštních dunách.

Koenigsegg si umí představit podobnou úpravu trochu ve stylu filmového Mad Maxe, což by v případě Gemery mohlo znamenat například výrazné nástavce lemů, decentně zvýšený podvozek, terénní pneumatiky, atd. Rozhodně by se mohlo jednat přinejmenším o zajímavý koncept.

Za zmínku pak jistě stojí, že produkční Gemera slibuje působivý výkon 1268 kW a až 3500 N.m točivého momentu díky kombinaci 2,0litrového twin-turbo tříválce se třemi elektromotory. Akceleraci z 0 na 100 km/h by tenhle hybridní čtyřmístný supersport měl zvládnout v čase okolo 1,9 sekundy a maximální rychlost by měla dosahovat až 400 km/h. V úpravě do dun by se tak mohlo jednat o opravdu hodně zajímavý stroj.