Mazda 3 2.0 Skyactiv-G150 AT – Jinou cestou

Mazda ráda dělá věci po svém. A na téhle “trojce” je to hezky vidět.

Design, interiér Určitě to už znáte, jde o záležitosti, které v souvislosti s touto značkou zmiňujeme pravidelně - zatímco většina automobilek svoje kompakty vybavuje hlavně maloobjemovými přeplňovanými motory, často i tříválci, do Mazdy 3 dostanete atmosféricky plněný dvoulitr. Nebo třeba na módu obřích dotykových displejů zase Japonci odpovídají střízlivým pojetím interiéru s fyzickými ovladači a rozumně tvarovanou obrazovkou. A pak je tu také design. Trojku si s jiným autem nespletete, je totiž fakt jiná, zvlášť jako hatchback. Zaujme hlavně na kompakt nezvykle dlouhou kapotou a tlustými C-sloupky. Za sebe říkám, že se mi tohle řešení moc nezdá. V mých očích je Mazda 3 hezká po B-sloupky, zbytek mě tolik neoslovuje. Ale je to můj pocit a je klidně možné, že pro vás budu za lopatu bez vkusu. Závěr dlouhodobého testu: Mazda 3 Skyactiv-X180 (132 kW) AWD GT Plus Takhle ano! Hrozně moc se mi však líbí interiér, dokonce marně přemýšlím, jestli jsem v poslední době seděl v nějaké nižší střední, která by se mi uvnitř líbila víc. Všechny materiály jsou na pohled i dotek kvalitní, perfektní se zdá být také zpracování. Ještě důležitější však je, jak je vnitřek vymyšlený a jak dokonale funguje. Tady všechno důležité dává smysl. Líbí se mi už tvar palubní desky, minimalistický a čistý. Snad jen displej infotainmentu, který vykukuje z palubní desky, harmonii trochu narušuje. Jenže i v jeho případě je vidět, jak v Mazdě při navrhování interiéru přemýšleli. Multimediální systém s velkou obrazovkou je samozřejmě dnes skoro nutnost, to Japonci moc dobře vědí. A tak onen displej s 8,8palcovou úhlopříčkou alespoň roztáhli spíš do šířky než do výšky, aby nepřekážel výhledu vpřed. Současně je díky umístění na vrchu palubky a natočení řidiči na očích, nemusíte k němu moc odvracet zrak. Mazda 3 2.0 Skyactiv-G AT Přesto si říkám, o kolik elegantnější by palubka byla bez displeje. Nebo kdyby byl třeba zasouvací... Při jízdě se totiž bez obrazovky snadno obejdete, to je další plus Mazdy 3. Samotný infotainment je každopádně fajn, svižný a přehledný. K jeho obsluze navíc slouží ovladače na středovém tunelu, tím nejdůležitějším je otočný ovladač. Práce s fyzickými ovladači je rozhodně příjemnější (a bezpečnější) než trefování se během jízdy prstem na kousek obrazovky, to ale v testech opakujeme pravidelně. Mazda trojce nechala také tlačítka pro ovládání klimatizace, teplotu si navíc nastavíte otočnými ovladači. Takhle by to mělo být v každém autě. V trojce se prostě ke všem důležitým funkcím dostanete rychle a intuitivně. Přesto tu není přetlačítkováno, palubka vypadá přívětivě a uklizeně. Je to oficiální: Mazda 3 silný benzinový motor v Evropě nedostane V japonském kompaktu se také příjemně sedí. Tedy za volantem. Sedačku si můžete pustit hezky nízko a interiér vás pak skoro až “objímá”. Pochválit chci ještě normální kulatý volant se spíše subtilním věncem a perfektně vyřešenou “multifunkcí”, úžasně čitelné a přehledné budíky v přístrojovce nebo třeba měkké polstrování loketních opěrek ve dveřích. A líbil se mi také head-up displej. Tohle už je horší... Zatímco sezení vpředu ve mně vyvolalo nadšení, vzadu už to taková sláva není. Není tu moc místa nad hlavou ani pro kolena a s výškou 182 centimetrů už jsem se vzadu necítil příliš komfortně. Pocitu stísněnosti navíc přispívá skromné prosklení - kvůli masivním C-sloupkům a stoupající linii bočního prosklení. A přístup na zadní sedadla také není v rámci segmentu z nejpohodlnějších. Bez výhrad není ani zavazadlový prostor. Ten má objem 330 litrů a po sklopení opěradel pojme až 1019 litrů, ale o to nejde. Spíš mě mrzí, že tu chybí takové ty užitečné “drobnosti“ jako háčky na tašky či kapsy po stranách (je tu jen popruh na pravé straně kufru), nedostalo se ani na průvlak na lyže a také nakládací hrana je vysoko. Potěší naopak dlouhá ložná plocha. Mazda 3 2.0 Skyactiv-X180 AWD (132 kW) vs. VW Golf 2.0 TDI Evo DSG (110 kW) – Nižší střední… A ještě jedna drobnost - osobně bych se určitě obešel bez lesklého plastu na středovém tunelu. Po pouhých dvou týdnech používání auta se na něm usadilo dost prachu a podobných drobných nečistot, aniž bych se k vozu choval nedůstojně. To se děje v každém autě, tady je to kvůli lesklé ploše jaksi víc vidět.

Motor, jízdní vlastnosti Jen s dvoulitrem Zajímavě vypadá sestava dostupných motorizací. Pohled do aktuálního ceníku prozradí, že si můžete vybrat mezi zážehovým atmosféricky plněným dvoulitrem, dále zážehovým atmosféricky plněným dvoulitrem, případně lze sáhnout po zážehovém atmosféricky plněném dvoulitru. Ano, Mazda v současnosti nabízí poměrně skromné možnosti. Dvoulitry jsou ovšem opravdu tři - je tu unikátní “vznětový benzin” Skyactiv-X186 o výkonu 137 kW a pak dvě provedení jednotky Skyactiv-G. Slabší G122 dává 90 kW, silnější G150 pak 110 kW. My se podíváme na výkonnější géčko. Motor je vybaven 24V mildhybridním systémem, který pomocí řetězem poháněného startér/generátoru mění energii získanou rekuperací při brzdění na elektrickou energii, kterou uchovává v lithium-iontové baterii pro pozdější využití, zejména jako pomoc spalovacímu motoru i pro potřeby elektrické sítě auta. Systém umí přidat při zrychlení 6 kW a 45 N.m. A umožňuje také hladší fungování funkce stop-start. Mazda 3 2.0 Skyactiv-G AT Samotný dvoulitr tedy dává maximálních 110 kW, které jsou k dispozici v 6.000 min-1. Nejvyšší točivý moment 213 N.m dostanete v 4.000 min-1. Už z uvedených parametrů vám je jasné, jaký charakter tenhle mazdí dvoulitr nabízí - že nejlépe dupe ve vysokých otáčkách. Praxe není jiná. Abyste se od motoru dočkali slušnějšího zrychlení, musíte ho dostat nad tři tisíce otáček, možná raději nad čtyři. Ani tak ale nečekejte krční páteř lámající kopanec, dvoulitr táhne především lineárně a hladce. Pokud jste zvyklí na přeplňované motory a jejich sílu v nižších otáčkách, může vám Mazda připadat líná. Soužití s nefoukaným dvoulitrem dokáže usnadnit automatická převodovka, která za “lenochy”, jimž se z nějakého důvodu nechce při potřebě zrychlit podřazovat o několik stupňů, aby motor poslali do otáček (a pak se divili, že to nejede), problém s horší pružností částečně řeší kickdownem. Jen musíte počítat s tím, že obvykle šestistupňovému měničovému automatu chvilku trvá, než podřadí. Pomůže mu však přepnutí do sportovního režimu. Při plynulé jízdě převodovka funguje pěkně a její činnost většinou ani nezaznamenáte. Mazda 3 2.0 Skyactiv-G (90 kW) – Skvělá, ale ne pro každého Kdybych měl testovanou motorizaci zhodnotit subjektivně, tedy z čistě z mého pohledu, atmosférických 150 koní mě ani trochu neuráželo. Schopnosti motoru mi pro kompaktní hatchback přijdou v pohodě, mně osobně se navíc líbí odezva a taková ta čitelnost nepřeplňovaného dvoulitru, kdy sílu dostáváte postupně. Díky tomu se trojka třeba i hezky řídí plynem. A spotřeba? Dlouhodobý průměr za dva týdny činil 7,3 l/100 km, z najetých kilometrů měly převahu ty na normálních silnicích a ve městě. Řekl bych, že trojka s tímto motorem a automatickou převodovkou nebude mít problém držet dlouhodobou spotřebu mezi 6 až 8 l/100 km. Tak vám nevím Jestli jste četli můj nedávný test Hyundaie i30 kombi 1.5 T-GDI, pak jste si možná všimli rýpnutí do podvozku Mazdy 3. Do i30 jsem totiž přesedal přímo z trojky a onu změnu jsem přirovnal k návratu z čundru, tedy k návratu ze spaní na karimatce do postele. Hyundai je totiž ve srovnání s Mazdou citelně pohodlnější. Na podvozek trojky jsem přitom všude slyšel jen chválu, mě osobně ale až tak výrazně neoslovil. Mazda se zadní vlečenou nápravou funguje úžasně na hladkých silnicích, o tom žádná. Na slušných cestách si ji díky kombinaci tužšího odpružení, tuhé karoserie, skvělé pozice za volantem a přesného řízení dokonce s nezanedbatelnou zpětnou vazbou zamilujete. Mazda 3 2.0 Skyactiv-G AT Hatchback nádherně poslouchá, ochotně se vrhá do oblouků, dokáže bleskově měnit směr, odhodlaně drží stopu a dokonce i stabilizace je nastavena poměrně benevolentně. Řízení by sice mohlo být strmější, ale na druhou stranu vám jeho “pomalost” dává možnost jemného korigování. Na hladkých silnicích si trojku fakt užijete. Ojetá Mazda 3 Mk3 (BM/BN): Zpátky do devadesátek Jenže na těch nekvalitních už to taková hitparáda nebyla. Možná autu nepomohly zimní pneumatiky (o rozměru 215/45 R18), ale na mě toho natřásání a drncání na nerovnostech bylo asi už moc. Na druhou stranu trojce musím uznat schopnost precizního kopírování povrchu. Kola neodskakují a při jízdě je vždycky cítit, že se podvozek může opřít o tuhou karoserii, takže vyloženě bolestivých rázů nebo vibrací se bát nemusíte. Ani s hlukem to není špatné.

