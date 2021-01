Hyundai i30 kombi N Line Premium 1.5 T-GDI DCT – Když není skoro co vytknout

Třetí generace Hyundai i30 vyrazila do druhé poloviny svého života s mnoha zajímavými změnami. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří nová zážehová přeplňovaná patnáctistovka.

Tlačítka v i30 jsou navíc docela velká, takže po nich brzy budete sahat pohotově poslepu. A to je přece fajn. Jinak je dojem z interiéru podobný jako před modernizací. Na pohled může vypadat nudně a plastově, ale co se ergonomie a funkční stránky týče, je dobře promyšlený.

Je tu šumění vln, deštivý den, hřejivý krb, zasněžená víska a venkovní kavárna. Nějak si neumím představit, co by se muselo stát, abych chtěl při řízení poslouchat zvuk venkovní kavárny, ale když už, Hyundai je připraven.

Hlavně multimediální systém se mi líbí, je přehledný, svižný, hezky čitelný, jednoduše paráda. Trochu jsem se obával dotykových ploch pod displejem, které nahrazují fyzická tlačítka, ale zbytečně. Plochy reagují spolehlivě a okamžitě. Snad by mohly být jen trochu dál od sebe, takhle může docela snadno dojít k přehmatu. Doslova.

Interiér oživují sportovní sedadla s výrazným bočním vedením a poměrně širokými možnostmi nastavení (mají například výsuvný sedák), v nichž se sedí opravdu příjemně, nechybí hliníkem zdobené pedály, rudé prošívání, objevující se na různých místech v kabině, a do dlaní hezky padnoucí eNkový volant.

N Line Premium představuje, minimálně do příjezdu plnotučného eNka, nejdražší verzi modelu i30. K dispozici je také pouze s nejvýkonnějšími “normálními” motory - se 100kW vznětovou jednotkou 1.6 CRDi a zcela novou 118kW zážehovou patnáctistovkou 1,5 T-GDI.

Pro fanoušky sportovnějšího vzhledu Hyundai přichystal provedení N Line. To sice bylo k dispozici už před faceliftem, po modernizaci však řadu N Line nově rozšířil také kombík. A právě ten se mi dostal do rukou. Navíc ve vrcholné a nejlépe vybavené variantě Premium.

Omlazenou i30 byste měli rozeznat na první pohled, a to hlavně díky přepracované přídi s větší maskou chladiče a novými světlomety, které dostaly jinak tvarované LED denní svícení.

Naznačují to alespoň statistiky registrací nových aut Svazu dovozců automobilů (SDA). Přestože loňský rok prodejům nových vozidel zrovna nepřál, Hyundai hlásí 7.419 registrací modelu i30, o rok dříve to bylo 7.450. Je tedy pravda, že třicítka těžila hlavně ze silného ledna a února (vzhledem k odhalení omlazené podoby šlo samozřejmě ještě o starší provedení) a že další měsíce byly ve srovnání s rokem 2019 slabší, ale od června (to už v Nošovicích naběhla výroba modernizované verze) se registrace každý měsíc držely nad hranicí 500. A s koncem roku postupně rostly. Dá se předpokládat, že v těchto pozdních prodejích už hrál silnou roli facelift.

Možná si pamatujete, že Hyundai chtěl omlazenou i30 veřejnosti ukázat loni na autosalonu v Ženevě. A že se mu to nepovedlo, neboť tradiční motoristická akce byla kvůli obavám z koronaviru SARS-CoV-2 zrušena. I přes poněkud nešťastný a “neúplný” start se ale modernizovaná třicítka zřejmě rozkoukala úspěšně. Na českém trhu určitě.

Motor, jízdní vlastnosti

Živý a úsporný

Že omlazená i30 dostala nový zážehový motor, už jsem naťuknul. Turbodmychadlem přeplňovanou jedna-čtyřku nahradila foukaná patnáctistovka, která navíc do boje vyráží vybavená 48voltovým mildhybridním systémem. Jde o klasický mildhybrid s malou baterií (0,44 kWh) a relativně slabým elektromotorem (12 kW), takže od něj nečekejte jízdu na elektřinu. Mildhybridní řešení má teoreticky jiný přínos.

Elektromotor tu plní funkci generátoru a startéru a pomáhá spalovacímu motoru s rychlejším a hladším nastartováním, když používáte systém stop-start. Je pravda, že jindy otravný stop-start díky tomu působí o něco příjemněji.

Další rolí elektromotoru je asistence při akceleraci, Hyundai tvrdí, že v závislosti na stavu nabití baterie dokáže elektromotor spalovacímu motoru pomoci točivým momentem až 60 N.m. Obě uvedené funkce by měly mít také pozitivní vliv na spotřebu paliva.

Nová patnáctistovka poskytuje nejvyšší výkon 117 kW v 5.500 min-1 a maximální točivý moment 253 N.m mezi 1.500 až 3.500 min-1. Starší jedna-čtyřka dávala 103 kW v 6.000 min-1 a a 242 N.m mezi 1.500 až 3.200 min-1. Je tu tedy 14 kW a 11 N.m ve prospěch nového motoru.

A dynamika? S testovanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou kombík zrychluje z klidu na stovku za 8,8 sekundy, s manuální převodovkou (tou novou “inteligentní” iMT) za 8,6 sekundy. Starší verze s motorem 1.4 T-GDI 100 km/h pokořila za 9,5 sekundy s automatem a 9,1 s manuálem. Maximální rychlost zůstává na 210 km/h.

Přestože nová patnáctistovka nabízí moderní techniku, měl jsem z ní velice podobné pocity, jaké si pamatuji z předchozí jedna-čtyřky. A to je dobře, ta totiž byla hodně příjemným motorem.

I novinka působí tak nějak přívětivě. Je docela živá, hezky pružná a má dostatek síly na to, aby se s přehledem vyrovnala se všemi běžnými nástrahami českých silnic.

Čtyřválcový turbomotor se hezky sbírá už od nízkých otáček, nedusí se v nich, neduní. Zabírá hezky plynule a nechá se ochotně vést až k omezovači. Jeho uhlazenost určitě podporuje pomoc elektromotoru, který částečně eliminuje čekání na fouknutí turba a zlepšuje odezvu na plyn, ale asi bych potřeboval přímé srovnání se starší jednotkou, abych popsal, jak velký přínos to je. Pocitově každopádně mildhybridní patnáctistovka reaguje pohotově.

Hyundai i30 kombi N Line Premium 1.5 T-GDI DCT

Motor je také většinou tichý, občas, hlavně ve vyšších otáčkách nebo při důraznějším sešlápnutí plynového pedálu, však překvapivě zdravě jadrným zvukem. A docela pěkným.

Výhrady nemám ani ke spojení se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, převodovka řadí rychle, jemně a dovede využít přednosti nového čtyřválce.

Potěšila mě i spotřeba. Ve městě jsem jezdil za 7,4 l/100 km, mimo Prahu a dálnice za 5,2 l/100 km a dlouhodobě za 6,5. V kombíku s předchozí čtrnáctistovkou a manuální převodovkou jsem se v kombinaci pohyboval za 7,3 l/100 km a mimo město a dálnice okolo šesti. Takže nějaké zlepšení tu opravdu je. K zajímavé spotřebě si mildhybridní 1.5 T-GDI mimochodem pomáhá také schopností “plachtit”.

Z karimatky do postele

Hyundai i30 N Line by měl mít proti běžným verzím tužší naladění podvozku. Věřím, že to tak je, ale i tak mi kombík připadal velice pohodlný, dokonce i na 18palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 225/40.

Důvodem je hlavně Mazda3. S trojkou jsem totiž žil dva týdny před i30. A když jsem z ní přesedal právě do nošovického bestselleru, bylo to, jako bych se vrátil z čundru - jako návrat ze spaní na karimatce do postele. Zatímco Mazda3 bezostyšně prozradila každou nerovnost a na nekvalitních silnicích se pravidelně natřásala, podvozek i30 N Line Premium se s nástrahami českých silnic popral citelně lépe.

Nebudu tvrdit, že je tahle i30 v “en-lajnu” s osmnáctkami superpohodlná, to zase ne, ale podvozek prostě velice dobře tlumí jak jednotlivé nerovnosti, tak souvisle rozbitou vozovku. A i když velká kola občas o nějakou díru zakopnou, tak neodskakují. Ano, slyšíte a cítíte, že se něco děje, ale očekávané nepohodlí zpravidla zabloudí někde mezi koly a sedadlem.

Podvozek ovšem funguje velice slušně také v zatáčkách. I v tomto případě sice platí, že v oblasti sportovní jízdy vyloženě nevyniká, ale svižné přesuny po okreskách zvládne s prstem v nose. Hyundai v pohodě zvládá rychlé změny směru, v oblouku se přehnaně nenaklání a dokáže statečně držet zvolenou stopu. Působí dlouho neutrálně a ve vysokých rychlostech potěší také stabilitou.

Hyundai i30 kombi N Line Premium 1.5 T-GDI DCT

Třicítka prostě těží z kvalitního podvozku s víceprvkovou zadní nápravou, díky němuž jezdí dokonale všestranně. I když v žádné jízdní disciplíně i30 N Line vyloženě nezáří, v každé z nich předvádí vysoce nadprůměrné výkony. Za mě je tohle výborné nastavení pro české silnice.

Jen pozor, tříválcové verze a atmosférická patnáctistovka mají vzadu jen klikovou nápravu s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou.

Řízení pak i po modernizaci působí malinko uměle a odtažitě, ale je poměrně přesné. Zato mi přišlo, že Hyundai zapracoval na potlačení hluku od podvozku a kol. Ale možná to bylo tou Mazdou... Pro jasný verdikt bych si asi přece jen potřeboval vyzkoušet variantu před faceliftem.