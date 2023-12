Mazda chce být uhlíkově neutrální do roku 2035. Nikoliv však svými produkty

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nejedna automobilka se ve jménu snahy o zvrácení změn klimatu zapřisáhla, že od nějakého roku nebude prodávat žádná auta spalující fosilní paliva. Mazda, třebaže elektromobily na trh uvádět plánuje a jeden už nabízí, naopak stanovit konec spalovacích motorů v nabídce dlouhodobě odmítá.

Místo toho už v minulosti načrtla, že uhlíkové neutrality dosáhne u svých výrobních závodů, a čerstvě toto rozhodnutí potvrdila a upřesnila. Do roku 2030 mají její emise CO 2 být o 69 % nižší oproti roku 2013 a v roce 2035 chce u svých továren napříč celým světem dosáhnout uhlíkové neutrality.

Cest, jak toho chce dosáhnout, je několik. Ta relativně nejsnáze implementovatelná je zahrnutí budoucích emisí CO 2 do strategického rozhodování, a to nejen po stránce množství vypuštěného oxidu uhličitého, ale i po stránce předpokládaných cen povolenek k uhlíkovým emisím. Firma má upřednostnit ty investice, které budou mít co největší vliv na snižování emisí tohoto démonizovaného plynu.

Druhou důležitou součástí plánu je snižování spotřeby energie, což se už dnes Mazdě daří celkem úspěšně – mezi roky 2013 a 2022 se emise CO 2 Mazdy v Japonsku snížily téměř o čtvrtinu z 854 na 648 tisíc tun. Největší podíl na dosažení uhlíkové neutrality mají mít samozřejmě obnovitelné zdroje energie – více než poloviční. Zbytek mají zajistit uhlíkově neutrální paliva, tedy biopaliva či třeba syntetická paliva.

Obnovitelné zdroje energie konkrétně ve fukušimské továrně automobilky mají mít formu kapalného čpavku. Ten se dá spalovat podobně jako nafta, jen se zhruba polovičním spalným teplem, a Mazda plánuje ho použít k výrobě elektřiny. Ve spalovacích motorech místo nafty pro pohyb vozidel v rámci svých závodů chce zase používat biopaliva z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 má 75 % energie pocházet z jiných než fosilních paliv. A kde nepůjde použít obnovitelné zdroje energie, Mazda chce alespoň investovat do obnovy lesů.

Dalším krokem po dosažení uhlíkové neutrality u automobilky samotné bude snaha o to, aby byli uhlíkově neutrální i všichni subdodavatelé. Automobilka bude chtít, aby tohoto cíle dosáhli do roku 2050.