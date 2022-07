Mercedes-Benz EQB 300 4Matic – Praktický elektromobil, příjemné auto

Mercedes-Benz se do elektromobility pustil tak důrazně, že už nyní nabízí sedm čistě elektrických modelů. Najdeme mezi nimi také vůz s označením EQB.

Design, interiér

Mercedes-Benz EQB přitom představuje elektrickou variantu SUV GLB, z mého pohledu jednoho z nejzajímavějších současných automobilů německé značky. A to ze dvou hlavních důvodů - předně jde o chytře vymyšlené praktické auto, které přes kompaktní rozměry potěší prostorným, poměrně variabilním a až sedmimístným interiérem. Pak se mi líbí také jeho cena. Přestože jde o model prémiového výrobce, stojí podobné peníze jako například Škoda Kodiaq, Seat Tarraco nebo Volkswagen Tiguan Allspace. Platí to i při porovnání srovnatelně vybavených vozů. U elektrického EQB je to samozřejmě s cenou poněkud horší, ale tu si nechme na závěr.

Pojďme se nejprve podívat na samotné auto. EQB se od výchozího GLB liší na první pohled, elektromobil totiž dostal specifické provedení předních i zadních partií. Vpředu zaujmou odlišné světlomety, jiná maska chladiče a odlišný nárazník. Ve srovnání s GLB auto vypadá „aerodynamičtěji“, možná také více futuristicky. Mně osobně k celkově spíš hranaté karoserii sedí řešení přídě na GLB.

Trochu jiná jsou světla vzadu. Krajní část vypadá stejně, odlišný je díl na přepracovaném víku kufru, na němž se nachází linka, která světlomety spojuje.

Uvnitř je to normální auto. A praktické

Interiér je stejný jako v GLB a samozřejmě následuje současnou filosofii automobilky Mercedes-Benz. Najdeme tu tedy palubní desku vybavenou dvěma vedle sebe umístěnými velkými displeji s úhlopříčkou 10,25". Ta vlevo funguje jako přístrojový panel, pravá slouží infotainmentu. Oba displeje nabízejí vysoké rozlišení a velice jemné zobrazení. A vlastně to celé funguje dobře, prostředí je svižné a přehledné, digitální budíky navíc dávají spoustu možností, jak si upravit zobrazovaný obsah. I ovládání je příjemné, logické a poměrně přímočaré.

Přístrojový štít obsluhují ovladače (zahrnující i dotykovou plošku) na levé straně volantu, pro pravý displej jsou vyhrazena tlačítka na pravé straně volantu. A kdyby vám to náhodou nevyhovovalo, pravá obrazovka je dotyková, takže můžete použít prst – i když se k displeji budete muset víc natáhnout. Pak je tu ještě touchpad ve středové konzole, který sice není ideální, ale v některých situacích se hodí víc než trefování se prstem na příslušné místo na displeji.

Mercedes-Benz EQB 300 4Matic

Spoustu práce dokáže odmakat češtinu zvládající hlasové ovládání, které má Mercedes asi nejlepší, jaké v autě můžete mít. Nebo alespoň já jsem na lepší dosud nenarazil - či lépe řečeno jsem zatím neobjevil takové, které bych opravdu rád používal. Asistentka vám umí přenastavit teplotu, najít a zadat cíl do navigace, prozradit počasí v libovolné destinaci, vyhledá restauraci, když si postěžujete, že máte hlad, nebo třeba řekne vtip. Byť německy suchý. V Mercedesu prostě nejde o pouhé zadávání pokynů, tohle už je skoro konverzace. Chválím také přítomnost normálních tlačítek a samostatného panelu pro ovládání ventilace – opět s fyzickými ovladači.

Výhrady nemám ke zpracování, jen v případě materiálů bych se přimlouval za méně lesklých plastů. Ty přitahují otisky prstů, prach nebo třeba pyl, drobný „bordýlek“ umí nachytat také oba displeje. Takže jestli vás podobné věci rozčilují, bez hadříku se neobejdete.

Celkově je elektrické EQB uvnitř běžný Mercedes - volič jízdních režimů se nachází u volantu, páčka vlevo pak kromě směrovek obstarává stěrače. Elektronická parkovací brzda se aktivuje/deaktivuje tlačítkem na levé části palubní desky.

A ta praktičnost? Začněme u druhé řady sedadel, kterou tvoří lavice dělená v poměru 40:20:40. Sedačky jsou posuvné, a to v rozsahu 140 mm, potěší navíc nastavitelnými opěradly. Prostřední díl po sklopení může posloužit jako průvlak na dlouhé předměty, například lyže. K sedadlům je díky velkým dveřím skvělý přístup, sympatický je i poskytovaný prostor – nejen na nohy, ale i nad hlavou.

Mercedes-Benz EQB, stejně jako výchozí GLB, přijíždí se zajímavým bonusem v podobě třetí řady sedadel, která jsou v případě nepotřeby složená do podlahy zavazadlového prostoru. Najdeme ji na seznamu příplatků za 21.638 Kč.

Manipulace se sedadly je snadná, nečekejte však plnohodnotné sezení, šestá a sedmá sesle jsou určeny hlavně pro děti. Výrobce samotný ostatně upozorňuje, že sedačky jsou pro lidi do výšky 165 centimetrů. Našli jsme i údaje 168 a 169 cm, ale to asi není podstatné, důležité je poselství, že pozice úplně vzadu nelze považovat za plnohodnotné. Ani přístup není zrovna štědrý. Musím však dodat, že s výškou 182 centimetrů jsem se dozadu nasoukal a asi bych tam chvíli vydržel.

Mercedes-Benz EQB 300 4Matic

Zavazadlový prostor v EQB je sice o něco menší než v GLB, stále ho ale považuji za velice slušný. V případě pětimístné verze poskytuje základní objem 495 litrů, v sedmimístném provedení pak 465 litrů. A pokud bychom počítali i místo až po strop, dostaneme se u sedmimístného EQB za druhou řadou sedaček na 670 litrů.

Po sklopení opěradel ve druhé řadě (bohužel to nelze přímo z kufru) auto pojme až 1620 litrů (pětimístná varianta až 1710 l). Nejhůř je na tom zavazadelník pochopitelně při použití sedaček ve třetí řadě. Úzký prostor pak pobere maximálně 130 litrů – a to uvedený objem zahrnuje místo od podlahy až po strop.