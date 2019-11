Musk ohlásil datum premiéry elektrického pick-upu Tesla

Elon Musk již před časem oznámil, že premiéra dlouho očekávaného elektrického pick-upu proběhne ještě před koncem roku. Všichni ale víme, že Musk má často příliš velká očekávání, takže jsme příslib brali s rezervou. Ostatně podle některých spekulací se měla premiéra odehrát již v létě.

Včera však Elon Musk překvapil a prostřednictvím Twitteru oznámil, že oficiální premiéra Cybertrucku proběhne 21. prosince v Los Angeles - poblíž centra společnosti SpaceX. Premiéra se tak uskuteční ve stejném měsíci a roce, ve kterém se odehrává film Blade Runner. Tato osmdesátková klasika by přitom měla mít s připravovaným pick-upem mnoho společného.

„Víte, nemůžu moc mluvit o detailech, ale bude to opravdu hodně futuristický cyberpunkový ‚Blade Runner‘ pick-up. Bude to úžasné, bude to ohromující,“ uvedl Musk v podcastu Recods’s Decode. Odhalení prvního snímku elektrického pick-upu, které proběhlo po premiéře Tesly Model Y, navíc doprovázela hudba ze závěrečných titulků filmu Blade Runner.

O samotném pick-upu však máme jen útržkovité informace, které nejčastěji pocházejí z příspěvků Muska na Twitteru. V jednom komentáři tak například prozradil, že design vozu by měl připomínat spíš „obrněný transportér z budoucnosti.“ Jeho schopnosti by pak prý měly překonávat všechny ostatní pick-upy. V otázce praktičnosti by měl být nový Cybertruck lepší než Ford F-150 a po stránce jízdních vlastností by měl dokonce překonávat i standardní Porsche 911.

Dojezd vrcholné varianty by se měl pohybovat v rozmezí 644 až 805 km, kabina by měla nabídnout prostor pro šestičlennou posádku a tažná síla by měla dosahovat až 136.077 kilogramů. Základní cena by přitom měla začínat pod hranicí 50.000 dolarů (cca 1.152.000 Kč), čímž by se Tesla přiblížila cenám běžných full-size pickupů na americkém trhu.

I přes prosincovou premiéru si však zákazníci budou muset na nový Cybetruck ještě nějakou chvíli počkat. Automobilka totiž v současnosti pracuje na dokončení vývoje a zahájení produkce hned tří dalších modelů, které ohlásila již v minulosti. Ještě před pick-upem by se tak na silnicích měl objevit crossover Model Y, tahač Semi a sporťák Roadster druhé generace.