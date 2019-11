Nejprodávanější auta v Evropě: Detailní pohled do jednotlivých segmentů

O prodejích na evropském trhu vás pravidelně informujeme. Jen málokdy se nám však dostane do ruky detailní pohled na trh včetně výsledků v jednotlivých kategoriích. Díky přehledu Automotive News Europe se nám to však tentokrát podařilo, a tak přinášíme přehled evropských prodejů v jednotlivých segmentech, a to za první pololetí roku 2019. A je to pohled více než zajímavý!

Nejprodávanější minivozy

O minivozech se v posledních letech často říká, že je čeká konec – kvůli vyšším cenám způsobeným potřebou nákladné techniky pros plnění norem, jenže letošní prodeje ukazují, že je o ně v Evropě stále zájem. Prodalo se jich vlastně stejně jako před rokem, pokles o 0,4 % je bezvýznamná odchylka.

Na čele se drží modely Fiatu – za Pandou následuje 500, přičemž oba za první letošní pololetí přesáhly hranici 100.000 registrovaných kusů, a to jako jediná miniauta. I proto překvapí, že Fiat chce tento segment opustit. Třetí mimochodem následuje v Kolíně vyráběná Toyota Aygo, s 51.479 prodanými kusy (meziročně +1,5 %). Její výsledek je mnohem lepší než u ostatních modelů TPCA, což je možná důvodem, proč Toyota koupila podíl PSA v tomto závodě. Škoda Citigo se pak mimochodem v prvním pololetí roku nevešla do top 10.

Nejprodávanější miniauta v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Fiat Panda 105.534 +14,5 2. Fiat 500 100.150 -9,1 3. Toyota Aygo 51.479 +1,5 4. Renault Twingo 44.374 -7,6 5. VW Up! 43.732 -14,2 6. Kia Picanto 41.497 +8,9 7. Hyundai i10 38.375 -12,4 8. Peugeot 108 31.349 +0,1 9. Opel Karl/Vauxhall Viva 30.030 +15,4 10. Citroën C1 28.993 +4,0 - CELKEM 603.925 -0,4

Nejprodávanější malá auta

Malá auta jsou v rámci Evropy stále nejžádanější kategorie, ani tolik populární malá SUV na ně nestačí, a to přestože od ledna do června prodeje v segmentu meziročně klesly o 5,9 %.

Nejvýše se s velkým náskokem drží Renault Clio, 185.517 prodaných kusů bylo o 0,9 % více než před rokem, a to se přitom v prvním pololetí ještě neprodávala jeho nová generace. Následovali tradiční soupeři v podobě VW Polo a Fordu Fiesta, oba modely si přitom silně pohoršily, o 10,1 %, respektive o 19,9 %. Škoda Fabia obsadila devátou příčku, s 86.485 prodanými kusy, což byl meziroční pokles o 9,9 %. Lépe tak dopadla třeba Dacia Sandero, se 121.442 registracemi v rámci segmentu šestá.

Nejprodávanější malá auta v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Renault Clio 185.517 +0,9 2. VW Polo 146.344 -10,1 3. Ford Fiesta 125.795 -19,9 4. Peugeot 208 124.730 -5,5 5. Opel/Vauxhall Corsa 122.277 +4,6 6. Dacia Sandero 121.442 +5,8 7. Citroën C3 118.799 +2,3 8. Toyota Yaris 116.469 +1,3 9. Škoda Fabia 86.485 -9,9 10. Mini* 65.354 -6,7 - CELKEM 1.620.187 -5,9 *Včetně kabrioletu

Nejprodávanější kompaktní auta

Kompakty si nadále drží pozici druhého nejžádanějšího segmentu v Evropě, ostatně i nejprodávanější auto vůbec, Volkswagen Golf, spadá do kategorie nižší střední třídy. Pozici jedničky v segmentu si drží neochvějně, a to přestože se kvůli čekání na novou, osmou generaci, jeho půlroční prodeje propadly o 16,2 %.

Na druhé příčce drží Ford Focus, který naopak díky stále relativně nové aktuální generaci roste o 9,3 %. Nejlepší trojku pak uzavírá Škoda Octavia, u ní čekání na čtvrtou generaci znamenalo meziroční pokles o 2,7 %. Mezi nejlepší se pak dostala i jedna prémiovka, Mercedes-Benz A, celkově čtvrtý. Není tak divu, že právě jím se nový Golf inspiroval.

Nejprodávanější kompaktní auta v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. VW Golf 206.785 -16,2 2. Ford Focus 128.087 +9,3 3. Škoda Octavia 118.425 -2,7 4. Mercedes-Benz A 100.631 +43,9 5. Peugeot 308 78.832 -11,2 6. Audi A3 73.012 -12,9 7. Seat Leon 72.729 -9,2 8. Opel/Vauxhall Astra 70.839 -20,1 9. Renault Mégane 70.122 -10,7 10. Toyota Corolla 51.959 - - CELKEM 1.596.309 -8,0

Nejprodávanější auta střední třídy

Střední třída v Evropě dlouhodobě klesá, což je na výsledcích za prvních šest měsíců roku 2019 jasně patrné, 500.600 prodaných aut je o 6,4 % méně než před rokem.

Důvodem však byl životní cyklus jedničky segmentu, Volkswagenu Passat. Ten se hlavně z důvodu čekání na příchod modernizované verze propadl o 29,2 %. Stejný důvod můžeme hledat také u výsledků Audi A4 (-25,6 %) nebo Škody Superb (-10,3 %).

Pořadí za Passatem nicméně dokazuje, že se střední třída už stala záležitostí luxusních značek – druhý v segmentu je Mercedes-Benz C, následují Audi A4 a BMW 3. Celkově pátá Škoda Superb je tak druhý nejlepší model mainstreamového výrobce. Porazila tak Ford Mondeo i Peugeot 508. Na dosah jí ale mimochodem byla Tesla Model 3 s 37.227 registrovanými kousky.

Nejprodávanější auta střední třídy v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. VW Passat 65.646 -29,2 2. Mercedes-Benz C 60.475 +0,9 3. Audi A4 56.265 -25,6 4. BMW 3 56.222 -1,7 5. Škoda Superb 37.842 -10,3 6. Tesla Model 3 37.227 - 7. Volvo S60/V60 34.056 +24,8 8. Opel/Vauxhall Insignia 26.175 -36,5 9. Ford Mondeo 20.829 -21,5 10. Audi A5 17.700 -19,3 - CELKEM 500.600 -6,4

Nejprodávanější auta vyšší střední třídy

To segment vyšší střední třídy už je plně záležitostí prémiových výrobců. Na první příčce se drží BMW 5, a to přestože si meziročně pohoršilo o 19,3 %. Následuje Audi A6, které si naopak polepšilo o 13,5 %, zřejmě díky rozjetí se prodejům aktuální generace. Boduje Mercedes-Benz CLS, celkově pátý, s meziročním skokem o 44,5 %. Do výsledku patrně promluvila loňská mezigenerační výměna.

Nejprodávanější auta vyšší střední třídy v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. BMW 5 47.363 -19,3 2. Audi A6 45.263 +13,5 3. Mercedes-Benz E 45.202 -8,9 4. Volvo S90/V90 20.442 -43,1 5. Mercedes-Benz CLS 5.354 +44,5

Nejprodávanější luxusní auta

Mercedes-Benz třídy S je symbolem luxusu, a tak není tolik divu, že vládne evropským prodejům v kategorii luxusních aut. Meziroční propad prodejů o 23 % za první pololetí však dokazuje, že zákazníci už pomalu čekají na novou generaci, která má dorazit v roce 2020. Kleslo ale i druhé BMW 7, o 7,2 %, jehož výsledek letos ovlivnil příchod faceliftu a s ním související výpadek v dodávkách. Zajímavý je pak propad Tesly Model S o 44,7 %, že by zájemci o elektromobil začali hledat jinde?

Nejprodávanější luxusní auta v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Mercedes-Benz S 5.226 -23,0 2. BMW 7 5.175 -7,2 3. Porsche Panamera 4.391 -28,2 4. Tesla Model S 4.242 -44,7 5. Audi A8/S8 2.748 -18,3

Nejprodávanější superauta

Podívali jsme se i na zoubek supersportům, které jsou i v dnešní době snahy o co nejnižší spotřebu paliva žádaným zbožím. Nejvýše se za první pololetí udrželo ještě Ferrari 488, které letos bylo nahrazeno modelem F8 Tributo, představeným na březnovém autosalonu v Ženevě. I proto si 488 meziročně pohoršila o 27,5 %. Následuje další Ferrari, kupé-kabriolet Portofino. Díky nové generaci bodoval Aston Martin Vantage, který s 445 registracemi skončil v rámci segmentu pátý. Před rokem měl přitom na svém kontě jen 10 udaných kousků. Lamborghini Huracán se propadlo o 24 % na 387 kusů, což je způsobeno výpadkem v dodávkách kvůli letošní modernizaci, naopak Lamborghini Aventador rostlo o 19,4 % na výsledných 344 kusů.

Nejprodávanější superauta v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Ferrari 488 803 -27,5 2. Ferrari Portofino 606 - 3. Audi R8 517 -37,9 4. Ferrari 812 511 +62,2 5. Aston Martin Vantage 445 -

Nejprodávanější MPV

Automobilky segment MPV postupně opouštějí a pohled do prodejních statistik dokazuje, proč to dělají. Ta první pololetí roku bylo na starém kontinentu registrováno 289.988 MPV, o 27,9 % méně než před rokem. Klesají přitom malá, kompaktní i velká MPV.

Jedničkou segmentu nicméně zůstává Renault (Grand) Scénic, jehož 45.748 prodaných kusů je však o 20,2 % méně než před rokem. Podobně klesá i druhý v pořadí, Volkswagen Touran. Klesá naprostá většina modelů, mezi výjimky patří méně významné modely jako Toyota Prius+ (5.709 registrací byl nárůst o 24,9 %) a Ford Galaxy (7.871 kusů, +24,3 %).

Nejprodávanější MPV v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Renault (Grand) Scénic 45.748 -20,2 2. VW Touran 42.364 -22,1 3. Citroën C4 SpaceTourer 28.459 -40,5 4. Ford (Grand) C-Max 20.950 -34,3 5. Fiat 500L (Living) 24.112 -28,8 6. Ford (Grand) C-Max 20.950 -34,3 7. Dacia Lodgy 15.849 -11,7 8. Mercedes-Benz V 14.443 -7,7 9. Seat Alhambra 13.430 -5,7 10. VW Sharan 12.553 -4,6 - CELKEM 289.988 -27,9

Nejprodávanější osobní dodávky

Praktické rodinné vozidlo ale zákazníci stále chtějí, a tak část z nich z MPV přesedá do osobních dodávek. Tento segment si totiž meziročně polepšil o 6,2 % na 287.192 prodaných aut, v prodejích tak dohání právě typické velkoprostorové vozy.

Silnou pozici v této kategorii si drží Volkswagen. Jedničkou v prodejích je řada T5/T6 /alias modely Multivan, Caravelle, Transporter a California), následuje Caddy. Zabodoval nový Rifter, nástupce Partnera, který předstihl i svého koncernového bratra, Citroën Berlingo, který skončil čtvrtý, s meziročním skokem o 28,1 % díky mezigenerační proměně. Vysoko se drží také Dacia Dokker, s 23.388 registracemi celkově pátá.