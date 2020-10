Nová armádní výzbroj Ruska: Obrovské zbrojení nejen kolovými vozidly

Ruská federace zbrojí na všech frontách, jen v srpnu letošního roku bylo vynaloženo více než 15,5 miliardy amerických dolarů za novou vojenskou techniku. Cvičené jednotky pod palcem Vladimira Putina v létě obdržely výbavu v přepočtu za zaokrouhlených 357 miliard Kč. Kromě kolových vozidel či tanků se zaradovali také branci vzdušných a námořních sil.

Ministerstvo obrany podepsalo vojenské objednávky na nákup vybavení nové éry. Utajované sklady budou doplněny materiálem obsaženým ve 41 ratifikovaných smlouvách. Součástí transakce byl protiletadlový raketový systém S-400 Triumph pro Turecko a samotní Rusové obdrží několik dalších zařízení posilujících bojeschopnost údajně druhé nejsilnější armády světa.

Čelní postavení v žebříčku je dáno zásluhou těžké techniky, odborníci odhadují připravenost až asi 23 tisíc bitevních tanků a zhruba 50 tisíc bojových vozidel, což nemá konkurenci. Do zbraně je prý možno povolat až milion aktivních vojáků, v záloze by mohlo čekat přibližně dvakrát tolik věrných jedinců. Do nejvyšší ligy obrany země se řadí i námořnictvo. Všechny oddíly mají velkou státní podporu a na modernizaci je to znát.

Pozemní síly

Náměstek ministra obrany Alexej Krivoruchko potěšil početné stádo loajálních bojovníků, protože do akce bude po dodání připraveno více než 500 kusů nové výzbroje a přes 80 tisíc kusů raket a střeliva. Mezi novinky patří například nejnovější ruský univerzální odpalovač raket Tornado-S osazen reaktivními střelami.

Modernizovaný systém z doby sovětské éry dokáže navádět satelitem ničivé hlavice s kumulativním, nebo tříštivým efektem. Každý projektil má slíbený letový dosah až 120 kilometrů s dopadem na přesně vytyčený cíl. Palebná podpora může být přepravena do válečné zóny prostřednictvím modernizovaných bojových transportérů doplněných o maskovací technologie.

Domácí produkce tanků UVZ (UralVagonZavod) má za úkol zajistit úpravy turbínové modelové řady T-80BVM. Generálové očekávají vylepšení pohonu, a hlavně vyzbrojení novými tankovými zbraněmi používanými na verzích T-14 Armata. Ministr objednal zatím jen 50 kusů T-80BVM a v případě splnění všech kritérií bude požadovaný počet navýšen.

Letní modernizace se u dělostřelectva projeví obdržením technologií, které mají být řešením přesnějšího zaměřování nepřítele na dlouhé vzdálenosti. Projekt se nazývá Tablet-A a představuje integrované počítačové programy pro dělostřelecké systémy s dálkovým ovladačem jak jinak než ve formě tabletu pro velitele. Mobilní operační technika dovoluje vzdáleně korigovat dělostřelce a jejich palebnou zásobu.

Vzdušné síly

Kromě kolových obrněnců s raketovými nástavbami má obrana země podepsané smlouvy o dodávkách stíhaček Suchoj Su-35, bombardérů Suchoj Su-34 a stíhaček Suchoj Su-30SM2. Firma Pavla Suchoje má zajištěné zakázky na roky dopředu, a kromě těchto strojů ruské síly počítají s doplněním cvičných letadel Jakovlev Jak-130 a dopravních letadel Iljušin Il-76MD-90A.

Generální ředitel ruské agentury United Aircraft Corporation byl potěšen informací o dokončovacích jednáních k dodávce těžkých bezpilotních prostředků. Zmenšené kopie Suchoje Su-57 budou připraveny dálkově plnit rozkazy na začátku roku 2024, i když prototypy znají jednotky už od roku 2019.

Námořnictvo

Na vodě i pod hladinou se budou také prohánět novinky preventivní ochrany Ruska. Pohlaváři mají slíbeny dieselelektrické ponorky podpořené několika kusy atomových provedení z ruského projektu 971. NATO používá označení Akula a tato třída jaderných ponorek může být vyzbrojena raketami stejně jako torpédy.

Slibovaný tichý chod snižuje šanci odhalení, proto jsou hlubinní giganti o vztlaku až 7900 tun nasazováni do různých úkolů utajení od sledování nepřátel po likvidaci hladinových i pobřežních cílů. Na jednu misi vyplouvá až 70 námořníků.