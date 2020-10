Nový Hyundai i20 N: Auto postavené s důrazem na radost

Během nedávných jízd s novou generací Hyundai i20 v Německu jsme dostali unikátní možnost prohlédnout si v předstihu zcela nový ostrý hatchback Hyundai i20 N, ke kterému jsme dostali úžasný výklad od jednoho z vedoucí projektu. A už z jeho nadšení bylo patrné, že tohle auto bylo skutečně vyvíjeno s nadšením a pro nadšené řidiče.

Začněme ale od exteriéru, jehož úpravy by měly zdůrazňovat sportovní charakter vozu. To je patrné již od pozměněného předního nárazníku, jehož maska chladiče má segmenty tvarované ve stylu šachovnicové vlajky. Nechybí upravené tvary, zvýrazněné nasávací otvory a samozřejmostí je drobné N ve znaku.

U vozu na fotkách si můžete všimnout specifického laku Hyundai N: Performance Blue, který doplňují červeno-černé doplňky. Za pozornost stojí především červená linka, která se táhne od předního nárazníku, přes speciální nástavce prahů, až po zadní nárazník a lemuje tak celý vůz.

Z profilu také vynikají nové 18“ lité disky, které na jinou i20 nedáte. Ostrá i20 N totiž dostala náboj kola s pěti montážními šrouby, zatímco klasická i20 má pouze čtyři šrouby. Zpoza litých kol také vykukují větší a výkonnější kotoučové brzdy.

Vzadu zaujme nově tvarovaný zadní nárazník, který dostal například integrovaný difuzor nebo zadní mlhové světlo ve tvaru trojúhelníku – malý odkaz na modely Hyunda i30N a i30 Fastback N. Nové jsou také zadní svítilny, které jsou ztmavené, a opomenout nemůžeme ani decentní křídlo na střeše, které je součástí standardní výbavy a skutečně je funkční – ve vyšších rychlostech by mělo zlepšovat stabilitu.

Po otevření dveří zaujmou sportovně tvarované sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou a výrazným tvarováním sedáky i opěráku. Řidič také dostává zcela nový dvouramenný volant, vybavený dvojicí programovatelných N tlačítek a tlačítkem pro automatické meziplyny, nebo novou hlavici řadicí páky, kovové pedály a černou stropnici. Nové je také zobrazení digitálního přístrojového štítu a nové jsou i funkce palubního počítače.

Vraťme se ale ještě k samotné karoserii, která je oproti tradičnímu Hyundai i20 vyztužena a vybavena více sváry. Úpravou prošel také kompletní podvozek, který kromě zesílení dostal i nové tlumiče a pružiny. Světlá výška by se tak měla snížit o cca 10 mm. Zadní náprava je řešena torzní příčkou.

Již zmíněné výkonnější kotoučové brzdy by měly mít ostřejší nástup a jejich průměr se zvětšil na 320 mm, tedy zvětšení o 40 mm ve srovnání s klasickou i20. Úpravou prošel také systém řízení C-MDPS, který by měl zaručit vyšší stabilitu ve vyšších rychlostech a okamžité reakce v rychlostech nižší. V rámci příplatkové výbavy bude navíc dostupný i mechanický samosvorný diferenciál.

Teď už se ale konečně pojďme přesunout k největšímu zdroji radosti – motoru. Pod kapotou Hyundai i20 N je zcela nový přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI s interním označením Gama II. Systém přeplňování pracuje s turbodmychadlem a intercoolerem, za zajímavost ovšem stojí vodní pumpa, která byla vyvinuta pouze pro model i20 N.

Motor pracuje s tlakem vstřikování paliva až 350 Bar, což by mělo zaručit rychlé reakce a efektivní přípravu směsi paliva a vzduchu. Technologie CVVD (variabilní časování ventilů) by pak měla zaručit zlepšení spotřeby až o 3 procenta ve srovnání s motory bez této technologie.

Jistě vás ale zajímají jiná čísla, než úspornost. Tak tedy – nové Hyundai i20 N nabídne nejvyšší výkon 150 kW (204 k) a nejvyšší točivý moment až 275 N.m. O přenos výkonu na kola se stará výhradně šestistupňová manuální převodovka, která bude pro i20 N jedinou volbou. Pokud byste prý chtěli automat, nejste pro tohle auto správným zákazníkem a máte se podívat raději po i30 N, zaznělo během prezentace.

Manuální převodovka vychází ze standardní výroby, dostala však několik vylepšení. Používá například zesílenou spojku, zesílené synchrony a další zesílené drobnosti, díky kterým by měla ustát vysoký točivý moment i zatížení při funkci Launch Control. Úpravou navíc prošel i prostor pro olejovou náplň.

Parametry jako akcelerace a maximální rychlost jsou prozatím označovány jako předběžné - ostatně výroba by měla být spuštěna teprve v únoru příštího roku a do té doby se může ještě ledasco změnit. Zatím se ale bavíme o akceleraci z 0 na 100 km/h v čase 6,7 sekundy a maximální rychlost by měla být 230 km/h.

Již nyní už se ale mluví o finální pohotovostní hmotnosti do 1.200 kilogramů, což by mělo v kombinaci s výkonem okolo 205 koní znamenat výkon zhruba 171 koní na tunu. V segmentu by to měl být nejlepší poměr, který současně přispěje k lepší ovladatelnosti.

Během prezentace nám však bylo několikrát zopakováno, že nová i20 byla konstruována a laděna především s důrazem na radost z jízdy, nikoliv nejlepší časy na okruhu. Mělo by to být auto, ze kterého se vám nebude chtít vystoupit. Auto, které vás bude nutit hledat nové trasy, kde se za jeho volantem pobavíte.

To by měla podpořit celá řada technických i technologií vymožeností. Od funkce automatických meziplynů, která se aktivuje speciálním tlačítkem na volantu, přes režim Launch Control, variabilní zvuk výfuku, kalibraci pro brzdění levou nohou, indikátor pro správné řazení, ventilátor pro potlačení chlazení studeného motoru/chlazení zahřátého motoru po vytažení klíčků ze zapalování, atd..

Řidič bude mít k dispozici také pět jízdních režimů, které se volí přes speciální režim N Grin Control Systém. Kromě tradičních režimů „Normal“, „Eco“, „Sport“ a „N“ budou mít zákazníci k dispozici také režim „N Custom“, který umožňuje individuální nastavení pěti vlastností vozu – od reakcí motoru, přes zcela vypínatelné ESC, zvuk motoru, řízení až po funkci meziplynů. Nastavení přitom probíhá prostřednictvím nového pavučinového rozhraní, které do budoucna dostanou i modely i30 N.