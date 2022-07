Opel Astra 1.6 Turbo 180 k PHEV GS Line – Parádně vypadá i jezdí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Parádní ergonomii pracoviště řidiče pak podtrhují sedadla, která se již od druhého výbavového stupně Elegance mohou pochlubit certifikací AGR (takové to ortopedické potvrzení). Sedadla tedy nabízí bohaté možnosti nastavení, prodloužitelný sedák a díky příjemnému sportovnímu tvarování testované výbavy i tuhosti výplně z nich nebolí záda ani po několika hodinách cestování. Navíc poskytují i celkem solidní boční vedení.

Sportovně tvarovaný volant testované výbavy GS Line má na dnešní poměry možná trochu větší průměr, má však příjemnou tloušťku věnce, dobře padne do ruky a hezky zvládnuté jsou i jeho ovládací prvky. Moje jediná výtka směruje snad jen k jejich povrchu – klavírní černé barvě, která se v kabině objevuje snad až příliš často. U testovaného vozu už přitom začínalo být patrné, jak je tato povrchová úprava náchylná nejen na ulpívání otisků prstů, ale také na různé (mikro)škrábance. A to především u dekoru ve středovém tunelu, který nabízí spoustu odkládacích prostor - navíc i s praktickou roletkou.

Všechny displeje potěší líbivou grafikou i svižností. U digitálního přístrojového štítu stojí za zmínku možnost snadného přizpůsobení obsahu, zatímco u head-up displeje mohu pochválit dobrou čitelnost i ostrost zobrazení. Osobně jsem sice trochu bojoval s menu a pod-menu infotainmentu, kdy mi některá řešení přijdou lehce neintuitivní. Za pochvalu ale stojí jak standardní podpora bezdrátové konektivity Apple Car Play i Android Auto, tak i zachování fyzických tlačítek pro rychlý přístup do menu infotianmentu nebo ovládání ventilace.

Standardně by měl být vůz v této výbavě postaven na 17“ leskle černých litých kolech, nicméně testovaný kousek dostal příplatkové 18“ lité ráfky s červenými akcenty (+6.000 Kč), které opět skvěle ladí s lakem. Vzadu pak pozornost přitahují jak tenká koncová světla, tak výrazné prolisy v nárazníku nebo třetí brzdové světlo, které je vertikálně umístěné uprostřed střešního spoileru.

V zadní části pak pohledy přitahuje ještě C sloupek střechy, který je ostře řezaný směrem vpřed. U testovaného vozu hezky vyniká metalický červený lak Peperoncino (+16.000 Kč), který ladí s řadou černých doplňků. Ostatně výbava GS Line, která je druhá nejvyšší, nabízí černě lakovanou střechu Carbon Black a sadu černých doplňků Black Pack. Ta zahrnuje černé lišty kolem oken, černé rámování masky Opel Vizor nebo černá loga Opel Astra.

Příď astry nicméně zaujme i výrazným nasávacím otvorem v předním nárazníku nebo ostrou linkou, která se táhne kapotou motoru až do nárazníku. Po estetické stránce za mě paráda, tohle se designovému týmu skutečně povedlo.

Celkem si model Astra zatím připsal 15 milionů prodaných vozů, přičemž Astra F má na kontě okolo 4 milionů prodaných kusů, což ji staví na pozici dosud nejprodávanějšího modelu značky. Šestá generace nicméně dělá všechno pro to, aby se do historie automobilky rovněž zapsala zlatým písmem.

Pro model Astra jako takový to přitom platí dvojnásob. Jméno Astra sice automobilka poprvé použila až v roce 1991, kdy představila model Astra F, kompaktní hatchback však již tehdy navázal na modelovou řadu Kadett, jejíž historie sahala až do roku 1936.

Motor, jízdní vlastnosti

Potěší dynamikou i spotřebou

Navzdory stále sílící nejistotě kolem budoucnosti spalovacích motorů nabízí nová astra skutečně pestrou paletu pohonných jednotek. Od čistě benzínových přeplňovaných tříválců, přes vznětový čtyřválec až po dvě plug-in hybridní motorizace, kombinující benzínový čtyřválec a elektromotor. V příštím roce se pak očekává i příchod čistě elektrické verze modelu.

Téměř kompletní paletu motorizací už jsem si mohl v rychlosti vyzkoušet během prvních jízd v Portugalsku, na klasický test nám ale jako první dorazila plug-in hybridní motorizace s kombinovaným výkonem 180 koní, tedy slabší z dvojice nabízených plug-in hybridů.

Základem pohonného ústrojí je 1,6litrový turbem přeplňovaný čtyřválec, který nabízí nejvyšší výkon 110 kW při 6000 min-1 a maximální točivý moment 250 Nm při 1750 min-1. Do osmistupňové automatické převodovky integrovaný elektromotor pak nabízí nejvyšší výkon 81,2 kW a maximální točivý moment 320 Nm. Výsledkem je podle automobilky systémový výkon 133 kW (180 k) a 360 Nm točivého momentu.

Navzdory pohotovostní hmotnosti 1678 kilogramů (ve srovnání s benzínovým tříválcem je PHEV o asi 300 kg těžší) slibuje automobilka akceleraci z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy a maximální rychlost až 225 km/h. V čistě elektrickém režimu by měl vůz zvládnout uhánět rychlostí až 135 km/h, výrazně se tím však zkrátí dojezd na plně nabitou baterii s kapacitou 12,4 kWh, která by za ideálních podmínek měla zvládnout údajně až šedesát kilometrů.

Opel Astra 1.6 Turbo 180 k PHEV GS Line

Začněme ale od rozjezdů, které jsou i díky elektrické asistenci krásně svižné a plynulé. Vůz tradičně startuje v čistě elektrickém režimu, agilitu při rozjezdech nicméně předvádí i při přepnutí do hybridního módu. Skvěle zvládnuté je pak i přepínání mezi spalovacím motorem a elektromotorem, které obvykle probíhá naprosto plynule a téměř neslyšně.

Čistě elektrický dojezd až 60 kilometrů je vcelku optimistický, nicméně to nejspíš nikoho nepřekvapí. S trochou snahy a ve správném prostředí by však nemělo být problémem zdolat na jedno nabití baterie kolem 45 až 50 kilometrů. Vždy však záleží především na stylu jízdy a využívání rekuperace. K její aktivaci přitom stačí pouze stisknout tlačítko B u voliče jízdních režimů. Po vybití baterie přechází vůz do hybridního režimu, kdy však stále poměrně často zapojuje elektromotor. I během jízdy ustálenou rychlostí na okresce či dálnici se tak může snadno stát, že vám čísla zobrazující rychlost zmodrají, což znamená, že jedete čistě na elektřinu. Při potřebě zrychlit ale řídící jednotka opět rychle spouští spalovací motor.

Samotná osmistupňová převodovka řadí vcelku plynule, vyhovuje jí však především klidnější tempo. Při svižnější až sportovní jízdě totiž dokáže při změně rychlostí předvést i lehké zaškubnutí. Reakce na povely pádly pod volantem jsou pak poněkud vlažné – a to i ve sportovním režimu. Na velké sportování na zakroucených okreskách to tedy příliš není.

To ale ani v nejmenším neznamená, že by motoru chyběl výkon. V nižších i vyšších rychlostech se motor dokáže hezky vzchopit a problémem není ani svižné předjíždění. Působivá pak byla i jízda na dálnici, kdy při českém zákonném limitu o chodu motoru prakticky nevíte a neruší vás ani aerodynamický hluk či hluk podvozku. Na německé dálnici pak pohodlně udržíte krok s ostatními účastníky provozu. Ostatně i podle automobilky je nová Astra „Autobahn proof“, k čemuž se ještě vrátíme.

Na žádné velké dovádění to s astrou sice není, vcelku překvapivě dobře však zvládá roli dálkového cestovního vozu. A to dokonce i s poměrně slušnou spotřebou. Právě spotřeba je pak u plug-in hybridu vždy poněkud ošemetné téma. Pokud totiž máte možnost vůz pravidelně nabíjet, například doma nebo v práci, vystačíte si s pár kapkami paliva na sto kilometrů. S klesající kapacitou baterie, nebo svižnější jízdou, se však spotřeba postupně zvyšuje.

Udávaný kombinovaný průměr 1,1 l/100 km je tedy číslo, se kterým se v palubním počítači nejspíš moc často nesetkáte. S trochou rozumu a při nabíjení ale skutečně není problém jezdit doslova za dva až tři litry, zejména při popojíždění po městě a jeho okolí. Naopak dálkovou cestu z Prahy do Karlových Varů jsem se zcela vybitou Astrou zvládl se spotřebou kolem 5,5 l/100 km. Při klidné jízdě se mi pak dařilo držet dlouhodobou spotřebu (bez nabíjení) kolem 6,3 l/100 km. Při rychlejších přesunech však není problém vyhnat spotřebu až na úroveň kolem 8-9 l/100 km.

Německý komfort i jistota

Působivý je přitom i podvozek, který se chlubí specifickým nastavením. Nová astra je sice postavena na platformě EMP2 V3 a využívá techniku původně vyvinutou francouzským koncernem PSA, dnes součásti Stellantis, Opel se však chlubí, že vůz byl navržen, vyvíjen a především vyroben v Německu, tedy konkrétně v Rüsselsheimu, který je domovem značky.

Nová astra se tak chlubí unikátním nastavením podvozku, které zahrnuje specifické nastavení tlumičů, stabilizátoru zadní nápravy s torzní příčkou, zavěšení kol, pružin, řízení i dorazů. To vše s cílem nabídnout ještě lepší jízdní vlastnosti, lepší ovladatelnost, stabilitu i bezpečnost.

Ostatně jak už bylo zmíněno o pár řádků výš, šestá generace astry se chlubí označením „Autobahn proof“, které si automobilka vymyslela pro zdůraznění kvalit svých vozů i při svižnějších přesunech na delší vzdálenosti.

Cílem při ladění vozu, jeho pohonného ústrojí a podvozku tak mělo být zajištění vyšší stability při vysokých rychlostech, průjezdu zatáček i brzdění. Vůz by měl být předvídatelnější, měl by nabídnout lepší odezvu na řízení i brzdění a dobře by měl odolávat i různým deformacím z náporu vzduchu při vysokých rychlostech.

Vedle ladění schopností při dynamické jízdě se však v rámci „Autobahn proof“ technici a designéři soustředili také na vyšší úroveň komfortu. Opel totiž slibuje jízdu bez rušivých vibrací, potlačení rušivých zvuků a příjemnou úroveň vnitřního hluku při všech rychlostech.

Opel Astra 1.6 Turbo 180 k PHEV GS Line

Tak alespoň hovoří teorie, v praxi ale Opel Astra nabízí skutečně velmi příjemný balanc mezi sportovností a komfortem. Podvozek působí poněkud tužším dojmem, ani na horších silnicích však nemlátí, ani neodskakuje. Příjemná tuhost vytváří skutečně sportovní dojem a karoserie se v zatáčkách ani příliš nenaklání, ostatně PHEV verze s baterií před zadní nápravou by měla nabídnout i nízko položené těžiště. Na opravdu klikatých silnicích už ale slabší plug-in hybrid působil možná lehce těžkopádně a chyběla mi u něj ještě trocha jiskry a svižnosti.

Trochu kritiky si pak z mého pohledu zaslouží také brzdy, které mají typický projev plug-in hybridů. Při našlápnutí pedálu nejprve spíná rekuperace a auto zpomaluje velmi vlažně. Při dalším pohybu pedálu se však brzdy umí celkem ostře zakousnout, což vyžaduje trochu zvykání a předvídání.

Celkově vzato mě však jízda s astrou bavila a nevybavuji si nic, co by mě vyloženě štvalo. Podvozek vás na českých cestách nevyklepe, odhlučnění kabiny i podvozku je velmi solidní, řízení není úplně gumové a dokonce i na to dávkování brzd se dá po pár dnech zvyknout.