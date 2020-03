Opel Corsa 1.5 CDTI vs. Renault Clio Blue dCi 115 – Těžká volba mezi diesely

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Naše testovací corsa, kterou můžete vidět na fotkách, byla ve výbavě Elegance. Renault Clio nám pak dorazil do garáže ve výbavě Intens, která s naftovou motorizací ani nefiguruje v českém ceníku. To nám ale příliš vadit nemusí, neboť vždy srovnáváme základní výbavu pro každou motorizaci. Tedy Corsu Edition a Clio Zen.

To Renault je v nabídce dieselu podstatně skoupější. Naftovou motorizaci Blue dCi 115 získáte pouze s druhým výbavovým stupněm Zen, a to za cenu 385.000 Kč. Ve vyšších výbavových stupních Intens a R.S. Line už se diesel neobjevuje.

Začněme tradičním pohledem do ceníku, který v obou případech slibuje výhodnější „akční“ cenu. Ta znamená u Opelu zvýhodnění od 30.000 Kč po 40.000 Kč – v závislosti na výbavě. Renault slibuje základní zvýhodnění 10.000 Kč, v případě výkupu vašeho stávajícího vozu však cenu sníží o dalších 15.000 Kč. My však budeme pracovat pouze se základní slevou.

Design, interiér

Exteriér

Design exteriéru jsme načali již v úvodu, proto to vezměme stručně. Designéři Opelu vsadili na decentně ostřejší a sportovnější tvary, které se na sebe nesnaží strhávat pozornost. Rozhodně však nejsou nudné. Jak už poznamenal kolega David během prvních jízd v Česku, corsa má několik povedených designových prvků, které jsou typické pro všechny moderní vozy německé značky. Ať už jde o zmiňovanou ostrou linku uprostřed kapoty, typické boční prolisy nebo podpis zadních světlometů ve tvaru hokejky.

Vůz zkrátka vypadá dobře a schopně maskuje příbuzenské vztahy s Peugeotem 208. Navíc nepotřebuje ani žádnou extra péči v podobě černé/bílé střechy, polepů kapoty, barevných krytů zrcátek, barevných litých kol nebo dekorační lišty v mřížce chladiče, aby vypadal dobře. Pokud byste se ale toužili vymanit z davu, pak vám všechny tyto možnosti Opel nabídne. Jde vlastně o takovou milou vzpomínku na bohatý personalizační program Opelu Adam.

Přes celkově dobrý dojem si však na adresu opelu nemůžeme odpustit jednu důraznou výtku, která se vztahuje k víčku palivové nádrže. To je totiž shodné s Peugeotem 208, ovšem na karoserii corsy tak docela nelícuje v dolní části. A i když se jedná o milimetry, u nového auta je to celkem nepříjemný úkaz. Navíc jsme se s tímto problémem nesetkali u corsy poprvé.

A zatímco Opel Corsa prošel s šestou generací výraznější proměnou exteriéru, u Renaultu se s příchodem páté generace clia pouze retušovalo, vyhlazovalo a přiostřovalo.

Výsledkem je však skvěle vypadající vůz, jehož standardní přední LED světlomety s charakteristickými kly vytváří působivý světelný podpis a přidávají vozu na důrazu i dynamičnosti. Tu ostatně podtrhuje i pozvolna klesající střecha a zadní dveře se skrytými klikami, které se snaží navodit dojem třídveřové karoserie. A celkem úspěšně.

V obou případech se tak jedná o elegantní vozy, v přímém srovnání se však nemůžeme ubránit pocitu, že clio vypadá o něco dospěleji, zatímco corsa se více drží stylu malého městského vozu.

Pohled do tabulky však ukazuje, že je corsa o 10 mm delší. Jinak ale na clio ztrácí 28 mm do šířky (včetně zrcátek) a 7 mm do výšky. Největší rozdíl ale najdeme u rozvoru, který má corsa kratší o 45 milimetrů. A jak se to podepsalo na prostoru v kabině?

HODNOCENÍ DESIGNU Opel Corsa Renault Clio Vnější vzhled 8 8 Vnitřní vzhled 7 8 Zpracování 7 8 Ergonomie 8 8 Konektivita 8 8 Průměr 7,6 8

Interiér

Při srovnávání clia s peugeotem byl právě interiér místem, které nás u 208 zklamalo snad nejvíc. Opel se však vydal cestou tradičního rozvržení palubní desky, které je ve své jednoduchosti zkrátka geniální. Vše je na svém místě, ovládání je intuitivní, na nic si nemusíte zvykat, nic nemusíte hledat, nic vám nechybí a nic nepřebývá. A zhruba stejně je tomu i v Renaultu Clio.

Pokud budeme hledat rozdíly v rozměrech, pak zjistíme, že na předních sedačkách jsme na tom s podélným prostorem takřka stejně. V otázce šířky však nalezneme více prostoru v corse, ve které se s novou generací sedí na malý hatchback až překvapivě (ovšem příjemně) nízko.

Oba vozy nabízí podélně i výškově nastavitelný volant a nechybí ani výškově nastavitelná sedačka řidiče. Najít si ideální řidičskou pozici tak není problém ani v jednom případě. Pozice za volantem clia nám však připadala více relaxovaná, spíše na zdolávání dlouhých vzdáleností, zatímco v corse na řidiče dýchne spíše závan sportovnosti.

U renaultu se nám více líbily použité materiály i provedení středového tunelu, který nabízel dostatek odkládacích prostor a současně působil hodnotněji. U corsy jsme si naopak pochvalovali větší kapsy ve dveřích, schopné pojmout i 1,5litrovou láhev, nebo obrovskou úložnou schránku před spolujezdcem. Corsa ale nabízí pouze jeden USB port, zatímco clio dva.

Prostor na zadních sedadlech je opět celkem podobný, v měření podélného prostoru však nakonec o nepatrný kousek zvítězil Opel Corsa. Více prostoru do šířky i nad hlavou ale nabídne clio. Bavíme se ovšem pouze o výsledcích měření. Jak jsme na tom ale v praxi?

Při svých 183 centimetrech jsem si dokázal sednout sám za sebe v renaultu i opelu, ovšem zatímco v renaultu jsem měl méně prostoru před koleny, v opelu mě trápilo především místo nad hlavou. Corsa nabízela více prostoru pro chodidla a nárty pod sedačkou řidiče, renault však pro změnu kontroval příjemnějším vystupováním a nastupováním.

Ačkoliv jsou tedy rozdíly jen minimální, clio nás vzadu omezovalo méně – a to platí především v otázce nastupování a prostoru nad hlavou, který je u corsy omezenější.

V otázce komfortu a ergonomie jsou dojmy z kabin obou vozů celkem vyrovnané. Po designové stránce pak opět vítězí clio, jehož interiér je plný měkčených plastů a ve výsledku působí moderněji a hodnotněji.

Nakonec už nám tak zbývá jen prozkoumat prostor za pátými dveřmi. Tady nám však Renault poněkud komplikuje práci. Zatímco Opel slibuje u corsy, bez ohledu na motorizaci, standardní objem 309 litrů (dle metodiky VDA) a maximální objem po sklopení zadních opěradel až 1015 litrů, u renaultu se objem u naftové motorizace zmenšuje kvůli přítomnosti nádržky na AdBlue.

Srovnání zavazadelníků Opel Corsa Renault Clio Délka/délka po okraj zadní sklopené sedačky (cm) 66 71 Šířka mezi podběhy (cm) 101 101 Výška po plato (cm) 55 51 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 72/186 80/183

Zatímco všechny benzínové motorizace clia slibují standardní objem 340 litrů dle VDA a 391 litrů dle méně přesné metody kapalin, u naftové motorizace nám údaj dle VDA v českém katalogu chybí a zůstala pouze hodnota 366 litrů podle metodiky kapalin.

Naše základní měření však opět ukazují podobné výsledky. Clio nabídne nepatrně více prostoru do délky, corsa zase do výšky po plato. Corsa má však nižší nákladovou hranu a současně se pod její dveře bezpečně vleze i vyšší postava.

Na fotkách se ovšem nenechte zmást dvojitým dnem, které clio ve výbavě Zen nenabízí. Opel ho bohužel nenabízí vůbec. V obou případech je tak potřeba se smířit, že po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 60:40, vznikne výrazný schod. A zatímco clio nabízí dva háčky na zavěšení tašek, u corsy si musíte vystačit jen s jedním.