Opel Insignia GSi Grand Sport 2.0 Turbo – Neprávem opomíjená

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Takřka všechny modely Opelu se za poslední tři roky postupně přesunuly na techniku skupiny PSA – od roku 2017 nového majitele automobilky. Posledními vlaštovkami se „starou“ platformou a motory zůstávají modely Astra a Insignia. Do rukou se mi po nějakém čase opět dostala vlajková loď s bleskem ve znaku, jejíž inovace by jinde klidně prezentovali jako zbrusu novou generaci. A klíčky si přebírám od sportovně střižené verze GSi v karoserii liftback (můžete mít i kombík), která se na rozdíl od předchůdce (uměl i diesel) vyznačuje jedinou konfigurací – dvoulitrovým 230koňovým turbobenzinem v kombinaci s devítistupňovým automatem a pohonem všech kol.

Ještě před hlubším poznáním peprného liftbacku střední třídy dovolte malé historické okénko. První generace Insignie se představila v létě roku 2008 a v nabídce nahradila Vectru C. Toho času značka také skončila s produkcí modelů Signum a Tigra. V roce 2013 došlo na omlazovací proceduru a o další čtyři roky později přijel plnohodnotný nástupce. Větší a lépe vybavený, svému předchůdci tak mohl v zásadě závidět jen 2,8litrový šestiválec nabízený s výkony 191 a 239 kW (pro ostrou verzi OPC). Tedy, ne že by se pod kapotu takový 3,6litrová vé-šestka nevešla, Evropané si ale museli nechat zajít chuť. Objevila se jen na trzích, kde se vůz prodával coby Holden Commodore a Buick Regal GS. U nás vrchol představoval výhradně dvoulitrový čtyřválec, byť stále se slušnou porcí 191 kW. Jenže boj s emisními normami se nedá vyhrát, takže dnes má nejsilnější verze „jen“ zmiňovaných 230 koní, tedy 169 kW.

Když jsem v titulku psal o neprávem opomíjené, nemyslel jsem ani tak sportovní verze OPC a GSi (tento štítek Opel oživil s novou generací), jako spíše Insignii obecně. Ať už jsem zkoušel jakoukoliv verzi, vždy se vyznačovala bohatou výbavou, ergonomicky promyšleným interiérem, příznivou cenovkou a skvěle naladěným podvozkem. Proto mě překvapilo, jak maličký kousek koláče si pro sebe Insignia na českém trhu ukrajuje. V roce 2017 zaznamenala 402 nových registrací, o rok později 563 ks, v tom dalším 292 ks a letos – za prvních devět měsíců – jen 91 ks. To je samozřejmě jen ždibínek oproti Superbu či Passatu, ale více se u nás prodalo i modelů Mondeo (151 ks) či Camry (101 ks). Přitom následující řádky ukazují, že by si vlajkový opel zasloužil mnohem více pozornosti…

Příplatky netřeba

Chcete-li sáhnout po sportovním gé-es-íčku, nemusíte našetřit ani celý milion. Náš kousek se přes něj přehoupl jen lehce, a to kvůli příplatkům, bez nichž se většina z nás klidně obejde. Za 16.000 Kč dostává vůz červenou metalízu Peperoncino. Je tmavší než zářivá červená, kterou znám z dřívějších opelů (a kterou v paletě nahrazuje) a musím říct, že starší barvička se mi líbila víc. Potom tu máme zadní spoiler GSi za 4500 Kč a… to je co do exteriéru vše. Vyspělé LED světlomety IntelliLux Pixel Matrix jsou standardem, stejně jako krásná dvacetipalcová kola, sportovní nárazníky, brzdová soustava Brembo či adaptivní podvozek. To všechno při stále velice slušné ceně 919.900 Kč.

Musím říct, že konkrétně tato testovaná kombinace si mě získala okamžitě. Vzhled je takovým povedeným mixem elegance a dravosti, který podtrhuje nízká silueta se svažující se střechou. Ano, vidíte správně, koncovky výfuku jsou funkční, obě! Obyčejná „fleetová“ Insignia na někoho možná může působit chladně, fádně a bez emocí, GSi je ale docela jiná písnička. A myslím, že se jen tak neohraje.

Opel Insignia GSi Grand Sport 2.0 Turbo

Rád bych se zastavil u zmíněných předních světlometů, které dostávají vyšší výbavy namísto standardních Full LED světel. IntelliLux Pixel Matrix svítilny nahrazují dřívější Matrix LED světlomety, mají 84 elementů v každém světle (namísto dřívějších šestnácti) a slibují preciznější funkce, rychlejší reakce a neoslňování ostatních řidičů. Pravdou je, že svítí perfektně a dálkové svícení vám výhled na cestu skvěle rozzáří. Bohužel už tak dobře nefungovalo stínování ostatních účastníků provozu. Několik šoférů v kamionech se mi odměnilo probliknutím, jindy jsem zase insignii přistihl, kterak „vypaluje“ kabinu vozu jedoucího přede mnou. Může to být špatným nastavením, případně neodladěnou kalibrací pro konkrétní obutí (vozy sjely z kamionu na německých značkách rovnou do našich rukou). Buď jak buď, po pár takových incidentech jsem nakonec zůstal u starého dobrého přepínání ručně.

Tak to má být!

Přijde mi, že interiér insignie zraje jako víno. A přitom se na něj v rámci faceliftu nemuselo skoro sáhnout. Jak se nám tak v redakci hromadí stále více dotykových volkswagenů či peugeotů, jsme rádi za každé auto s „normálním“ pracovištěm řidiče. Sednout, nastavit sedačku a vyrazit. Insignia umí přesně to, co jsme si tak pochvalovali třeba na minulé generaci golfu.

Pojďte si to projít se mnou - otočné ovladače pro nastavování teploty, fyzická tlačítka vyhřívání a ventilovaní sedaček, ale také volby jízdního režimu, hlídání jízdního pruhu (!), systému stop/start, stabilizace, nastavení jasu displejů a dokonce i možnosti zapnutí a vypnutí pohonu všech kol. Insi má po faceliftu head-up displej promítající informace rovnou na čelní sklo a poloha zobrazení se nastavuje… chvilka napětí… klasickými tlačítky! Nejsou sice úplně na očích – najdete je vlevo od volantu – to mi ale zas až tak nevadí. Nejde o něco, co byste potřebovali nutně měnit v průběhu jízdy a odváděli pozornost od řízení. Trochu se obávám, že v další generaci sdílející základy s Peugeotem 508 už to taková pohádka nebude. Použité materiály jsou většinou kvalitní a všechno lícuje, jak má. Jen jsem měl někdy pocit, že je až příliš znatelná snaha šetřit (kilogramy i finance). Dveře jsou lehké a při jejich dovření slyšíte plechový zvuk typický pro auta za polovic.

Nechápejte to ale tak, že by Opel na tolik populární digitalizaci rezignoval. Jen ji udělal šikovně. Hlavní budíky v kapličce jsou stále analogové, avšak doprovázené osmipalcovou obrazovkou, jíž lze individualizovat dle vlastních preferencí. Navzdory zachování klasiky nabízí insignia více možností zobrazení, než některé plně digitální přístrojové štíty konkurence. A žádnou velkou výtku nemáme ani k samotnému multimediálnímu systému, taktéž s osmipalcovým displejem. Je svižný, přehledný a umí služby Apple CarPlay a Android Auto. Já oceňuji, že obrazovka je hezky na očích. Má partnerka zase otočný ovladač pod displejem, díky němuž může ze sedadla spolujezdce snadno rozhodovat, jak nahlas chci hudbu zrovna poslouchat.

Navzdory čtyřkolce není středový tunel zbytečně široký a neubírá místo pro nohy. Sportovní AGR přední sedadla jsou pro GSi standardem, náš kousek dostává za příplatek 75.000 Kč ještě odvětrávání vpředu, vyhřívání vzadu (vyhřívané je i čelní sklo), elektrické nastavení sedadla řidiče s pamětí a masážní funkcí a elektricky nastavitelnou šířku opěradla. Za pětatřicet tisíc přitom můžete mít stejný balíček funkcí, jen bez odvětrávání. To by mi stačilo. Samotná křesla se sice tváří sportovně, zároveň jsou však pohodlná na dlouhé cesty. Mají nastavitelné sedáky a výrazné boční vedení. Opora mi chyběla jen v oblasti ramen. Myslel jsem, že je to jen nějaká moje úchylka, ale kolega s výškou necelé dva metry hlásil stejné strasti.

Na rozvoru 2829 mm (jen o 11 mm méně než Škoda Superb) nemusel Opel kdovíjak čarovat, aby nabídl důstojný prostor vzadu. Měřím 178 cm, a když si sednu sám za sebe, před koleny mám opravdu velkou rezervu. Dost místa mi zůstává i nad hlavou, což už ale (stále ten samý) kolega říct nemůže. Kvůli svažující se střeše má nad hlavou těsno, to ale zmiňuje jako jedinou zásadní vadu. Sezení je pohodlné, sedáky dostatečně dlouhé a umístěné tak akorát vysoko. A kdo chce vzadu vozit basketbalisty, ať sáhne po kombíku.

Opel Insignia GSi Grand Sport 2.0 Turbo

Zavazadelník má ve standardním rozpoložení 490 litrů, což je sice méně než etalony Superb (625 l) a Passat (586 l), pořád je to ale dostačující porce. Kufr má pravidelné tvary, díky sklopení zadní lavice v poměru 40:20:40 můžete prostředkem protáhnout delší předměty a nějaké maličkosti se vejdou pod podlahu. Díky velkému víku je do prostoru snadný přístup, počítat musíte jen s vyšší nakládací hranou a tím, že na předměty posunuté až k opěradlům zadních sedaček úplně snadno nedosáhnete. Kromě toho mi chybělo elektrické otevírání víka, ještě víc však jeho pootevření na klíčku. Musíte stisknout velký emblém na zádi, který není vždycky úplně čistý.