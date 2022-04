Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI AT8 4x4 – Poslední výzva

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Před pěti lety se automobilka Opel stala součástí skupiny PSA (dnes koncern Stellantis) a urychleně začala své modelové portfolio přestavovat na nové technické základy. Posledními opely ze staré školy, tedy postavenými ještě na technice GM, byly modely Astra a Insignia. Nová Astra coby sourozenec Peugeotu 308 a spol. již dorazila a Insignii čeká obdobná cesta co nevidět. Ještě před příjezdem další generace však máte jednu z posledních šancí na pořízení té současné.

Že se konec aktuálního provedení nenávratně blíží, avizuje i pohled do ceníku platného od 1. dubna. Dávno pryč je pestrá paleta motorů čítající vše od tříválcového dieselu až po silný turbobenzin. Dnes je v nabídce motor jediný (ještě se k němu dostaneme) a mnoho času vám nezabere ani samotná konfigurace. Na výběr zůstávají dva výbavové stupně (slušně vybavený Elegance a sportovněji orientované GS Line). Potěší alespoň možnost z výběru obou karosářských variant.

Hodnoty se nemění

Poslední Insignia je již od svého příjezdu elegantním zástupcem střední třídy. Nic na tom nezměnila ani omlazovací procedura v roce 2020, která přinesla jen drobné kosmetické úpravy. Zkoušené provedení Elegance je navíc již od začátku slušně vybavené. Součástí jsou 17“ kola z lehkých slitin, dvouzónová automatická klimatizace, kůží potažený volant, plně diodová světelná technologie či 8“ obrazovka infotainmentu s navigací.

A férové jsou na dnešní poměry i ceny příplatkových položek. Za o palec větší kola dáte 10.000 Kč, sada s radary pro hlídání slepého úhlu a proti kolizi při parkování, digitální parkovací kamerou a elektricky sklopnými zrcátky stojí 30.000 Kč, Matrix LED světlomety s technologií AFL a systém rozpoznávání dopravních značek přijdou na 40.000 Kč.

Staré hodnoty zůstávají zachovány také v interiéru, jenž je i nadále věrný tradičním fyzickým tlačítkům pro ovládání většiny důležitých funkcí. Najdeme je tady pro vyhřívání sedaček, deaktivaci systému stop-start, ale samostatné tlačítko má třeba i hlídání jízdního pruhu či stabilizace. Dříve jsme se obávali, že v nové generaci sdílející základy s Peugeotem 508 už si o něčem podobném budeme moci nechat jen zdát. Nová Astra s fyzickými tlačítky alespoň pro to nejdůležitější nám však dává naději, že dobře stále bude.

To rozhodně neznamená, že by Opel rezignoval na digitalizaci. Proti modernějším konkurentům je decentnější, což však ničemu nevadí. Osmipalcová obrazovka multimediálního systému je zapracována do přístrojové desky. Někteří soupeři už dnes umějí nabídnout kvalitnější obraz a bohaté možnosti individualizace, multimédia insignie se zase odvděčí svižným chodem, vestavěnou navigací a podporou služeb Apple CarPlay a Android Auto. Technologičtí hračičkové ohrnují nos, my jsme ale spokojeni.

Prima jsou i ostatní aspekty automobilu. Opel na většinu frekventovaných míst umístil měkčené a na dotyk příjemné materiály, vpředu můžete mít pohodlné ergonomické sedačky s výraznějším bočním vedením. Vzadu zase solidní porci prostoru, která sice není tak bohatá jako v Superbu, ale lidé s výškou do nějakých 190 cm si nemohou stěžovat na nedostatek místa před koleny ani nad hlavou. Moc prostoru neubírá ani příplatková panoramatická střecha. A kufr? Pravidelné tvary a objem 560 litrů, který lze sklopením zadní lavice navýšit na 1665 l. Tím získáte obrovský prostor a takřka rovnou ložnou plochu bez schodu.