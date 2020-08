Poprvé za volantem s novým VW Golf GTI. Pořád je to úžasný hot hatch

Volkswagen Golf GTI patří dnes už mezi legendy automobilového světa. Jeho první generace debutovala už v roce 1975, kdy pomohla zpropagovat segment hot hatchů. Úspěšně, protože dosud má Golf GTI na svém kontě přes 2,3 milionu vyrobených kusů. Dnes i díky své bohaté historii a schopnostem je tak považován za etalon této kategorie. Platí to i pro nejnovější vydání? To jsme zjišťovali při prvních jízdách v okolí německého Wolfsburgu, sídla Volkswagenu.

GTI přichází jen pár měsíců po výchozím modelu, přičemž už dopředu se hodně spekulovalo o tom, co vlastně nabídne. Hodně se mluvilo o tom, že Golf GTI v nové, osmé generace dostane elektrifikovaný pohon pro nižší emise. Nakonec se ale tak naštěstí nestalo, GTI si uchovalo konvenční pohon se spalovacím motorem, v podobě benzinového čtyřválce 2.0 TSI pohánějícího přední kola.

Povedený dvoulitr

Přestože taková koncepce je pro GTI už od dob páté generace klasická, úprav pod kapotou se odehrálo hodně. V útrobách totiž pracuje čtyřválec nejnovější evoluce řady EA888 evo4, který je v případě Golfu GTI naladěn na 180 kW a 370 N.m. Z mezigeneračního srovnání tak gétéíčko odpovídá posílené verzi Performance po faceliftu z roku 2017. Základní GTI mělo v minulé generaci 162 kW, respektive 169 kW po modernizaci.

Nejnovější vydání benzinového dvoulitru se přitom dočkalo rozsáhlých úprav pro posílení výkonů i snížení spotřeby. Nové vstřikovače pracují až s tlakem 350 bar (dosud 200 bar), zapracovalo se i na akustice nebo vnitřním tření. Výsledkem je tak mimo jiné nejvyšší točivý moment 370 N.m dostupný v širším pásmu otáček, a to od 1600 do 4300 otáček, o 100 více než dosud. Kvůli snížení emisí tu byl instalován větší katalyzátor a filtr pevných částic. Zapracovalo se také na sedmistupňové dvouspojkové převodovce, která je alternativou k šestistupňovému manuálu.

Volkswagen Golf GTI – srovnání technických dat a české ceny s konkurencí Model VW Golf GTI Ford Focus ST Hyundai i30 N Renault Mégane R.S. Škoda Octavia RS Motor 2.0 TSI 2.3 EcoBoost 2.0 T-GDI 1.8 TCe 280 2.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 1984 2261 1998 1798 1984 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/ot.] 180/5000-6500 206/5500 (6000) 184/6000 206/6000 180/5000-6500 Točivý moment [N.m/ot.] 370/1600-4300 420/3000-4000 (415/3000) 378/1750-3500 390/2400 370/1600-4300 Převodovka 6M (7DS) 6M (7A) 6M 6M (6DS) 6M (7DS) Max. rychlost [km/h] ? (250) 250 (250) 250 255 (250) ? Zrychlení 0-100 km/h [s] ? (6,3) 5,7 (5,7) 6,4 5,8 (5,8) ? Komb. spotřeba [l/100 km] ? 7,9 (8,2) 7,4 7,9 (7,4) ? Základní cena [Kč] 832.900 (892.900) 818.900 (878.900) 699.990 858.000 (910.000) 889.900 (939.900)

Právě motor patří mezi hlavní přednosti auta. Ocenil bych sice zajímavější zvuk, na druhou stranu slušným odhlučněním agregát zdůrazňuje univerzální charakter Golfu GTI, protože na dlouhých přejezdech neobtěžuje svým ruchem. Nerozhodí ho ani nízké otáčky, přičemž síla mu lineárně roste už od nějakých 1600 otáček. Nechá se přitom hravě vytáček až k omezovači, kde má pořád spoustu elánu. Ve sportovním režimu navíc okamžitě, bez prodlevy reaguje na pokyny plynovým pedálem. A za svoji práci nežádá mnoho, v klidném tempu si vystačí s osmi litry na 100 km. Přes desetilitrovou hranici spotřeba roste jen při opravdu drsném zacházení.

Líbí se mně i spárování s příplatkovou dvouspojkovou převodovkou. Řadicí tlačítka na volantu by sice mohla být větší (tak už to ale u koncernových aut bývá), automat ale okamžitě reaguje na jejich stisknutí. Změna převodu je navíc za všech okolností rychlá a naprosto hladká. Tohle DSG je tak skvělým náčiním jak pro každodenní přesuny, tak pro hravé jezdění.

Jasné rozdíly mezi komfortem a sportem

Právě univerzálnost byla vždy předností Golfu GTI a nejinak je tomu v nejnovějším vydání. Přepínání mezi jednotlivými jízdními režimy dokazuje výrazné rozdíly mezi nimi. V Komfortu tak dostanete vlastně obyčejný hatchback pro každodenní jezdění. Adaptivní tlumiče v tomto případě skvěle pracují i na rozbitém povrchu a převodovka naprosto hladce mění jednotlivé převody. Ve Sportu pak auto příjemně ztuhne, podvozek je sice znatelně tužší, pořád si ale dovede hravě poradit s jednotlivými nerovnostmi.

Golf GTI mimochodem podobně jako výchozí model zvládne nastavit tlumiče nad rámec režimů Sport a Comfort. V prvním případě vůz minimalizuje jakékoliv pohyby karoserie a dokonce má nabídnout i hravou záď, výsledkem čehož má být hravější chování, což popdoruje i plně vypínatelná stabilizace. I proto jako „nejrychlejší“ režim vývojáři považují Sport. Naopak maximálně komfortní mód houpáním karoserie má ještě zdůraznit pohodlí na palubě.

Cílem konstruktérů bylo zajistit tento univerzální charakter při zdůraznění sportovních vlastností. Golf GTI se tak měl stát agilnějším v nízkých rychlostech a stabilnější v těch vysokých. A přesně to se stalo, v utažených obloucích auto okamžitě reaguje na povel a s ochotou hbitě mění směr, zatímco ve vysokých rychlostech je pořád naprosto stabilní.

Schopnostem v tomto směru pomáhá systém Vehicle Dynamics Manager. Jedná se o nový kontrolní systém, který centrálně koordinuje chování všech elektromechanických funkcí. Závodník Benjamin Leuchter nám to vysvětlil tak, že zatímco u sedmé generace Golfu GTI jednotlivé systémy reagovaly postupně, se zpožděním na pokyny, podle aktuální situace, u novinky zareagují současné na aktuální situaci. Jestli tak třeba řidič zatočí volantem, auto už ví, které kolo přibrzdit pro potřebnou agilitu a nestane se tak až po jeho prokluzu jako dosud. Výsledkem je naprosto neutrální chování potlačující nedotáčivost, protože Golf GTI zvládne rychleji akcelerovat při výjezdu z oblouku, aniž by ztratil trakci.

Zapracovalo se rovněž na samotném podvozku. Přední náprava je o tři kilogramy lehčí, díky tuhému hliníkovému pomocnému rámu. Nová jsou rovněž ložiska, pružiny nebo tlumiče. Podobnou úpravou v tomto směru prošla i zadní náprava. Vpředu je mimochodem standardně dodávaný elektricky ovládaný samosvorný diferenciál, který byl doposud vyhrazen verzím GTI Performance nebo GTI TCR.

Lze něco kritizovat?

Zatím to jsou tedy ryze pozitivní dojmy, je tedy na novém Golfu GTI vůbec něco špatně? Mně osobně příliš nenadchnul vzhled. Příď má sice auto opticky rozšiřovat a pomáhat skvělé aerodynamice (koeficient aerodynamického odporu má hodnotu 0,275), přesto na můj vkus působí příliš obyčejně. A to přestože je v lecčem proti běžným variantám upravena – hlavně pomocí nárazníku s voštinovou mřížkou a příplatkovými mlhovkami tvořícími motiv písmena X.

Podobně na zádi bych ocenil aspoň nějaký výraznější střešní spoiler, náznak difusoru, dvě kulaté koncovky výfuku a výrazný nápis GTI na víku kufru jsou pro mně trochu málo. Byť samozřejmě dobře vím, že nenápadnost je léta ústřední charakteristikou Golfu GTI. Čemu však tleskám, je nový rudý odstín Kings vzdávající hold klasickému odstínu Mars z originálu, který zvlášť na světle vypadá zkrátka fantasticky.

Usednutí dovnitř pak za mně ukáže druhou slabou stránku GTI. Na nový multimediální systém jsem si nebyl schopný zvyknout už v běžném Golfu a nejinak je tomu u sportovní verze. Proč mezi zachovanými tlačítky na středové konzoli chybí tlačítko pro přímý vstup do navigace? A proč se ten dotykový pás pro ovládání klimatizace nebo hlasitosti rádia nachází v místech, kde se opíráte rukou, abyste snadněji ovládali dotykovou obrazovku? Tím si jen vždy omylem přenastavíte hlasitost nebo teplotu klimatizace. Alespoň že jsou displeje díky vysokému rozlišení a jasnému obrazu krásně čitelné. U GTI navíc dostanete i specifický grafický režim přístrojového štítu.

Jinak už interiér budu spíše chválit. Sportovní sedadla s charakteristickým károvaným motivem skvěle podrží tělo a zároveň zůstávají pohodlná, navíc hlavová opěrka je dostatečně vysoká i pro vyšší řidiče. Nový dekor příjemně oživuje interiér a odvádí pozornost od některých lacinějších detailů. Dobře se mně pracovalo s i novým volantem, který nahradil klasická tlačítka za dotykové plochy. Naopak startovací tlačítko na mně opět působí lacině, a to přestože před nastartováním agregátu červeně pulsuje. Jednoduchý obdélník patří do obyčejného hatchbacku, ne do hot hatche.

Závěr

Volkswagen Golf GTI je léta esencí kompaktních hot hatchů. Pokud takové auto chápete jako univerzála, který s přehledem zvládá každodenní život i víkendové hrátky, není jeho nejnovější generaci vlastně co vytknout. Na jednu stranu je naprosto pohodlný, což oceníte při každodenních jízdách za povinnostmi, na druhou stranu je velice rychlý a účinně jezdící. Ano, možná to díky takové neskutečné jistotě a účinnosti není taková zábava jako u jiných hot hatchů, jenže právě ona univerzálnost dělá gétéíčko gétéíčkem. Prostě je to volba rozumu.

Za mě má vlastně jen dvě chyby – jeho vzhled je i přes změněnou příď pro mě zkrátka až příliš obyčejný a na ten nový multimediální systém si pořád nedovedu zvyknout. Oboje bych ale vlastně hodil za hlavu, protože jinak je Golf GTI skvělé. Ostatně jako vždy bylo...