Povinná výbava auta 2019: Co mít s sebou? A co už není potřeba?

Povinná výbava automobilu je častým prvkem, který policisté zkoumají při silniční kontrole. Pro mnohé řidiče bývala strašákem, od 1. října 2018 se však povinná výbava v lecčems zjednodušila. Co je tedy v roce 2019 povinné vozit s sebou a co už nutné není?

Pro rok 2019 se povinná výbava auta skládá z reflexní vesty, výstražného trojúhelníku a lékárničky. Naopak sada pojistek a náhradních žárovek už povinná není. Změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 341/2014 Sb.) tak reflektuje technické vymoženosti aut 21. století. Vždyť v době xenonových a diodových světlometů si své pomocí žárovku řidič stejně nevymění.

V této souvislosti je nutné zmínit také zjednodušenou povinnost vozit s sebou náhradní kolo a sadu na výměnu. Pokud je automobil vybavený tzv. dojezdovými pneumatikami (třeba runflat) umožňující indikací defektu a nouzové dojetí, není rezervní kolo povinné.

Rezervu pak s sebou nemusí vozit ani ti řidiči, kteří mají díky asistenční službě zajištěnou výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky. Alternativou k náhradnímu kolu je pak sada na opravu pneumatik.

Pokud však ani jedno nesplňujete, i nadále musíte s sebou vozit náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), včetně klíče na matice (šrouby) od kol a příruční zvedák s dostatečnou nosností.

Co se týče lékárničky, tak od října 2018 už nemusí být její součástí trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastová rouška. Stejně tak padá povinnost měnit autolékárničku z důvodu konce expirace. Pokud však některý z prvků použijete, musíte ho samozřejmě doplnit.

A co je naopak v rámci lékárničky povinné? Je to následujících sedm prvků: obvaz hotový s jedním polštářkem, obvaz hotový s dvěma polštářky, náplast hladká cívka, pryžové škrticí obinadlo, pryžové latexové) rukavice, nůžky a isotermická fólie, minimálně o rozměrech 200 x 140 centimetrů.

Při jízdě do zahraničí pak není od věci se podívat, jaká je povinná výbava v té které zemi. Ano, sice platí vídeňská úmluva z roku 1968, která říká, že dané vozidlo má být vybaveno podle země, v níž je registrováno, jenže její vymahatelnost je někdy problematická. Místní policisté tak sice při kontrole mají brát zřetel na to, že se v České republice povinná výbava může lišit od daného státu, jenže zdvojení zákonů mnohdy situaci komplikuje. Třeba když je povinností navléci si reflexní vestu při vystoupení z vozidla na dálnici – na to už se vídeňská úmluva nevztahuje.

Proto při jízdě do zahraničí doporučujeme brát s sebou vlečné lano nebo reflexní vesty pro všechny členy posádky (tedy nejen pro řidiče), které by navíc měly být v dosahu, umístěné by tedy měly být v kabině a ne na dně zavazadelníku. V Bulharsku nebo Polsku je povinné mít s sebou hasicí přístroj, ve Francii zase alkoholtester. V zimním období pak dávejte pozor na lokální povinnost zimních pneumatik.