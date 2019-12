Prohlédněte si vizi hotového elektrického SUV Škodovky. Ve hře je nové jméno Peaq

Pomalu se blíží konec roku, který byl pro automobilku Škoda mimořádně důležitý, vždyť letos představila několik důležitých novinek. Kompaktní Scalu jsme si sice prohlédli už v prosinci minulého roku, letos jsme se ale poprvé svezli. A další nové či inovované vozy na sebe nenechaly dlouho čekat – Kamiq, omlazený Superb s plug-in hybridním pohonem, čistě elektrické Citigo, a celé to vyvrcholilo představením čtvrté generace Octavie.

To ale rozhodně neznamená, že by v roce 2020 neměli v Mladé Boleslavi do čeho píchnout. V zákulisí fabriky se totiž pečlivě pracuje na novém elektrickém SUV, jehož předobrazem byl koncept Vision E z roku 2017 (respektive inovovaná verze Vision iV z letošního jara). Automobilka sice zatím neprozradila mnoho, to nám však nebrání v tom, abychom si trochu zaspekulovali.

Škoda Peaq?

Ještě než se pustíme do rozboru naší grafické studie, zůstaneme chviličku u samotného jména elektromobilu. Jak jsem zmínil v úvodu, studie projektu se prezentovala pod označeními Vision E a Vision iV. Všem je ale jasné, že hotové auto ponese jiné, nejspíše slovní označení. Škodovka shodou okolností podala závěrem listopadu žádost o ochrannou známku jménem Peaq, což by mohl být název nového elektromobilu. Značí to písmeno Q na konci, P nahrazující K na začátku názvu zase může odkazovat na fakt, že toto SUV se od Kodiaqu či Karoqu typem pohonu diametrálně odlišuje.

Pořád je to ale nepodložená spekulace, na které nemusí být ani troška pravdy. Jen vzpomeňme na ochrannou známku Kosmiq, kterou jsme automaticky brali jako název pro nový malý crossover, jenž se ale nakonec jmenoval Kamiq. Nezapomeňme, že jméno Kosmiq je pořád volné a rovněž by mohlo posloužit připravovanému elektromobilu. Oba názvy jsou u příslušných úřadů zaregistrovány ve třídě 12, tedy pro „vozidla; dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem“. Škoda Peaq ale nakonec vůbec nemusí být onen elektromobil, ale třeba další jednorázový projekt mladoboleslavských studentů, stejně jako třeba pick-up Škoda Mountiaq.

Svítící linka zůstane

Ale zpět k fialovému autu v galerii, které pro nás nakreslil náš šikovný grafik Jan. Zadání znělo jasně: koncept Vision iV „uklidnit“ a ukázat jeho možnou sériovou podobu. Grafik se pustil do práce a dodržel vše, co už ze zákulisí Škodovky víme. Například to, že celkový vzhled se od konceptu výrazně lišit nebude, třeba výrazná světelná linka na přídi zůstane zachována. Na „našem“ autě však není jednolitá jako u konceptu, tady ji odděluje výrazný lem masky.

Také v dalších prvcích šlo auto vstříc sériové produkci. Dostává konvenční kliky dveří a standardní zrcátka, i když není vyloučeno, že by elektrická škodovka mohla po vzoru e-tronu dostat řešení s kamerkami a displeji v interiéru. Nechme se překvapit. Dále si můžeme všimnout aerodynamických kol, která už známe z plug-in hybridní Octavie, k několika změnám došlo také vzadu. Tady vidíme klasické svítilny, nápis namísto loga, nakládací hrana kufru je zase umístěna níže. Myslelo se i na detaily jako registrační značky či štítek iV.

180p 270p 360p 540p 720p 1080p REKLAMA

Dynamika s otazníkem

Jen připomeňme, že koncept elektrického SUV je 4665 mm dlouhý, 1926 mm široký a 1613 mm vysoký. Na délku je tedy o dvacet centimetrů kratší než Superb a mezi SUV sourozenci má rozměrově nejblíže ke Kodiaqu.

Byť jde stále o koncept, setkat už jsme se mohli se dvěma různými typy pohonů. Ženevská vize elektromobilu posazeného na platformě MEB dostala dva elektromotory o systémovém výkonu 225 kW. Umístění jednoho elektromotoru na každé nápravě zajišťovalo pohon všech kol. Koncept vystavený v Číně dostal jen jeden elektromotor o výkonu 150 kW. Lepšími dynamickými parametry oplývala samozřejmě čtyřkolka: z klidu na stovku se rozjela za 5,9 sekundy a pokračovat mohla na 180 km/h. Zadokolce trvá stovka 9 sekund a maximální rychlost je o 20 km/h nižší.

Zatímco dynamická čísla zatím musíme brát jen jako zajímavost (do série se určitě změní), samotná pohonná ústrojí jsou již hotova. Kromě výkonů už tvůrci prozradili i kapacitu lithium-iontových akumulátorů a papírový dojezd. Baterie s kapacitou 83 kWh obstarají dle metodiky WLTP dojezd až 500 kilometrů.

Možná jste jej potkali

Není zcela vyloučeno, že jste už prototyp elektromobilu na českých cestách potkali. Na rozdíl od nové generace Octavie ale musíte být podstatně ostražitější. Elektrické SUV Škodovky totiž v Mladé Boleslavi „zabalili“ do kastle Volkswagenu Tiguan. Poznávacím znamením těchto kousků jsou především zelené „efkové“ značky doplněné rámečky s logem Škoda Auto. Lze předpokládat, že takto v utajení se bude testovat do poslední chvíle.

Premiéra elektrického SUV se odehraje v příštím roce, na konkrétnější termín si ale ještě musíme počkat. Zatím víme jen to, že kromě výroby v Mladé Boleslavi se připravuje rovněž produkce v Číně.