První jízda s hybridní Škodou Superb iV: Naučí nás přesedlat na elektromobily?

Začátkem roku představila mladoboleslavská automobilka dvojici svých prvních elektrifikovaných modelů, plug-in hybridní Škodu Superb iV a čistě elektrickou Škodu Citigoe iV, čímž vstoupila do elektrické éry své existence. A jak se Škodě vstup do nové éry povedl? To jsme zjišťovali v Nizozemsku.

Na amsterodamském letišti Schiphol na nás totiž čekal první zástupce z nabídky mladoboleslavských hybridů, kterým je plug-in hybridní verze Škody Superb. Právě za jeho volantem nás pak čekala téměř dvouhodinová cesta za zážitky s prvním čistě elektrickým modelem mladoboleslavské automobilky, Škoda Citigoe iV, kterému věnujeme další článek.

Zkouší splynout s davem

Vlajková loď mladoboleslavské automobilky, která letos slaví 85 let od svého představení, by měla představovat nenásilný přechod od spalovacích motorů směrem k elektromobilně. I z toho důvodu se automobilka rozhodla příliš nediferencovat tradiční modely od hybridních. Plug-in hybrid si tak můžete pořídit jako liftback i kombi a to ve stupních výbavy Sportline, Ambition, Style nebo L&K. Zkrátka bez větších omezení, aby si každý přišel na své. A navíc bez větších designových odlišností.

Hlavní změnou je především upravený přední nárazník s částečně vyplněnou maskou chladiče, která ukrývá nabíjecí konektor Mennekes (Type 2). Vzadu si můžeme všimnout označení elektrických modelů iV, v podbězích mohou být kola o průměru 17 až 19 palců a zatímco model L&K dostal bohatší zdobení chromem, sportovně laděný Sportline vyměnil chrom za černé lakování doplňků.

Co se skrývá pod kapotou

Samozřejmě ty nejzajímavější změny se udály pod kapotou, kde je uložena hybridní pohonná jednotka o výkonu 260 kW (218), a před zadní nápravou, kde je uložena vysokonapěťová lithium-iontová trakční baterie s maximální kapacitou 13 kWh. Kvůli ní však musela být zmenšena palivová nádrž, která má nově kapacitu pouze 50 litrů, a omezen zavazadlový prostor. Namísto 625 litrů tak liftback nabídne 485 litrů a u combi došlo ke zmenšení z 660 litrů na 510 litrů. Změna je to papírově výrazná, přesto na první pohled ne zas tak citelná.

Hybridní pohonné ústrojí se skládá z přeplňovaného zážehového motoru 1.4 TSI o výkonu 115 kW s točivým momentem 250 Nm, který spolupracuje s třífázovým synchronním motorem o výkonu 85 kW a točivým momentem 330 Nm. Ten je zabudován přímo do tříspojkové šestistupňové automatické převodovky DQ400e, jejíž třetí spojka odpojuje motor od elektromotoru a tím zajišťuje možnost čistě elektrické jízdy. Kromě své primární úlohy navíc elektromotor zastává funkci startéru a alternátoru.

360p 720p REKLAMA

Tato kombinace tedy ve výsledku nabízí maximální kombinovaný výkon 160 kW (218 k) a točivý moment až 400 Nm. Z 0 na 100 km/h se tak Superb i přes svou pohotovostní hmotnost 1.730 kg dostane za 7.7 sekundy a maximální rychlost dosahuje až 224 km/h. Díky 13 kWh baterii, ze které je běžně dostupných pouze 10.4 kWh (zbytek slouží k ochraně před poškození vybitím), by měl čistě elektrický Superb nabídnout dojezd až 62 km dle WLTP a to při maximální rychlosti až 130 km/h. Kombinovaný dojezd při využití spalovacího motoru a elektromotoru by se však měl pohybovat až okolo 930 kilometrů. A to rozhodně není špatné.

Baterii je možné nabíjet střídavým proudem (AC) z běžné zásuvky o výkonu 2.3 kW, což z 0 na 100 % potrvá zhruba pět hodin. Majitelé Wallboxu a návštěvníci veřejných nabíjecích stanic však mohou využít podporu nabíjení střídavým proudem (AC) při rychlost až 3.6 kW, což by mělo dobu nabíjení zkrátit na 3 hodiny a 30 minut.

Pokud vynecháme zavazadlový prostor, pak se toho v interiéru příliš nezměnilo. Nový je 9.2 palcový infotainment systém třetí generace (MIB 3), který hybridní Superb sdílí (stejně jako techniku) s Passatem GTE. Standardně je vůz dodáván s barevným multifunkčním Maxi DOT displejem, my jsme však měli vůz osazen volitelným 10.25 palcovým virtuálním kokpitem, jehož zobrazení je upraveno na míru hybridních modelů.

Poslední výrazná změna se pak odehrála kolem řadicí páky, kde se nově objevila tlačítka Sport (dává k dispozici maximální kombinovaný výkon 160 kW) a e-Mode (nabízí možnost volby jízdy v čistě elektrickém E-mode režimu a hybridním režimu, kdy vůz sám kombinuje/preferuje jednotlivé druhy pohonu). Standardní volič automatické převodovky navíc přišel o přepínání do sportovního režimu (S/D), které nahradilo přepínání do režimu rekuperace (S/B). Namísto šlapání na brzdu tak stačí navolit rekuperaci a auto začne samo citelně zpomalovat, čímž dobíjí baterii.

Za volantem

Jakmile jsme usedli za volant přistaveného vozu, nastal tradiční zmatek elektromobilisty amatéra. Superb iV totiž vždy startuje v elektrickém režimu, což prozradí pouze zelený nápis Ready na přístrojovém štítu. Až na tuto drobnost jsme však nový Superb vnímali jako každý jiný. Na obou řadách sedadel nabízel přehršel místa a nechyběl mu ani odpovídající punc prémiového vozu. Ostatně jednalo se o model Laurin & Klement.

Hned na prvních kilometrech městského provozu jsme si pak všimli umělého zvuku, varujícího chodce a cyklisty, který vyluzuje E-sound generátor. Na častých zpomalovacích prazích se pak o pozornost hlásil komfortně naladěný standardní podvozek DCC (ovšem bez snížení o 10 mm), který dostal u modelu iV speciální naladění a nechybí ani ochrana komponent elektrického systému. Jistou nedůvěru v nás však vzbuzovaly brzdy, jejichž nástup byl dost vlažný. Při zkoušce důraznějšího brzdění nakonec odkryly svůj skutečný potenciál, ovšem i tak jsme zvědaví na jejich chování během tradičního týdenního testu.

A jak se chová plug-in hybridní pohonná jednotka v praxi? Vůz se standardně rozjíždí v elektrickém E-Mode režimu, díky kterému o něm prakticky nevíte. Spalovací motor se plynule probouzí buď při potřebě prudké akcelerace, překonání rychlosti 130 km/h nebo při vybití baterie. Jeho nástup přitom díky kvalitní zvukové izolaci často prozradí teprve pohled na přístrojový štít.

Na sešlápnutí plynového plynu reaguje Superb vždy bryskně a ochotně. A to dokonce i při jízdě čistě na spalovací motor, kdy už sice nepůsobí tak živě, ovšem rozhodně není mrtvý. Pro běžného motoristu by tak ani vybitá baterie neměla představovat žádný zásadní problém na cestách. I tady však musíme zopakovat, že si rádi počkám na tradiční test. Při krátké cestě s prázdným autem se dá totiž ledasco přehlédnout.

Zde se však sluší dodat, že Škoda ani neplánuje, že by se z hybridního Superbu iV měl stát rodinný kočár. Zhruba 80 % objednávek by podle očekávání automobilky mělo putovat k firemním zákazníkům, zatímco soukromníci budou tvořit pouze 20 %. Podobná očekávání přitom dávají smysl, neboť právě u firem se nejčastěji objevují finanční pobídky k nákupu elektrifikovaných vozů.

Za kolik to bzučí?

To samozřejmě nejvíc záleží na možnostech dobíjení. Superb iV, stejně jako kterýkoliv jiný plug-in hybrid, totiž plní svou funkci pouze při pravidelném nabíjení. Ať už doma, nebo v práci. V opačném případě bude baterie tvořit pouze zbytečnou zátěž, která naopak zhorší efektivitu, ekonomičnost i dynamiku vozu. Kdo chce tedy plug-in hybrid, měl by mít přístup k zásuvce.

Pokud ale Superbu iV dopřejete pravidelné nabíjení, odvděčí se vám slušnými výsledky. Během první trasy, která vedla převážně po okreskách a menších městech, jsme systém přepnuli do hybridního režimu a jízdní styl příliš neřešili. Přesto se nám Superb odměnil průměrnou spotřebou cca 3.5 l/100 km.

Když jsme se opět s plnou baterií vydali na zpáteční cestu k letišti, která zprvu vedla hustou městskou dopravou a následně po dálnici, nechali jsme auto v elektrickém režimu E-Mode. I přes skutečně dynamickou jízdu nám baterie vydržela přes 40 kilometrů a před vybitím nám palubní počítač hlásil průměrnou spotřebu 1.2 l/100 km. Od té chvíle však spotřeba začala prudce růst a po 6 km vystoupala na 2.4 l/100 km. Elektrická spotřeba dosahovala 17.0 kWh/100 km, čemuž se ale při dálničním tempu nedá příliš divit. Navíc hustě pršelo a bylo chladno, takže jsme baterii potrápili i výhřevem sedaček, volantu a puštěným topením.

Uváděného elektrického dojezdu 62 km dle WLTP jsme tedy nedosáhli, jenže o to jsme se vlastně ani příliš nepokoušeli. Pokud nám ale i s naším jízdním stylem vydržela baterie přes 40 km v čistě elektrickém režimu, pak nemáme nejmenší problém věřit, že při troše snahy a s využitím rekuperace vydrží okolo 50 – 55 km. A to už by na takové to běžné dojíždění do práce a za nákupy skutečně mohlo stačit. To si ale ověříme až během tradičního testu, na který už se rozhodně těšíme.