Range Rover Evoque First Edition – Být jedinečný není lehké

Nový Range Rover Evoque je na první pohled nádherný stroj, jehož designu není co vytknout. Jenže jakmile do něj nasednete a chvíli se v něm vozíte, názory se možná začnou trochu rozdělovat.

Design, interiér

Když Land Rover v roce 2011 představoval první generaci Range Roveru Evoque, byla to trefa do černého. Segment kompaktních prémiových SUV byl tehdy ještě v plenkách a britský výrobce přišel s působivou kombinací neotřelého designu, prémiové výbavy a nechybělo ani tradiční nadání pro zdolávání terénu. Po celém světě si tak Evoque našel přes 772.000 zákazníků a všem bylo jasné, že se dočká nástupce.

Premiéra druhé generace se uskutečnila koncem listopadu minulého roku a už z prvních ukázek bylo jasné, že svými tvary se vydá ve šlépějích úspěšného předchůdce. Ostatně i sama automobilka hovořila o sofistikované evoluci originálu, což ve výsledku rozhodně nebylo na škodu. Design se snižující se siluetou, stoupající boční linkou a širokými blatníky je totiž stále líbivý a originální. V rámci evoluce však Evoque převzal i pár novějších designových novinek od Velaru. Najdeme mezi nimi například výkonné diodové světlomety, opticky propojená koncová světla nebo zapuštěné kliky dveří, které vyjíždějí až po odemčení vozu.

Základem nového Evoque se stala platforma Premium Transverse Architecture (PTA), kterou najdeme i na druhé generaci Land Roveru Discovery Sport. I přes podobný vzhled obou generací však nová platforma přinesla tolik změn, že na karoserii zůstaly stejné snad jen závěsy dveří. Nová platforma navíc pomohla s odtučňovací kůrou a odstranila často kritizovaný problém nedostatku místa na zadních sedadlech. Rozvor nového Evoque totiž povyrostl o 21 milimetrů a v kombinaci s kompaktnější víceprvkovou konstrukcí zadní nápravy získává posádka na zadních sedadlech více prostoru pro kolena a došlo i na zvětšení zavazadlového prostoru.

Městský krasavec se tak ve výsledku stal ještě hezčím, prostornějším, praktičtějším a také modernějším. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. A to je bohužel poznat již poměrně brzy po usednutí za volant.

Moderní vs. osobitý

Stejně jako exteriér, i interiér byl upraven ve stylu Range Roveru Velar. V praxi to znamená jednoduché tvary, minimalismus, designovou čistotu a displeje, kam jen oko dohlédne. A i když to na první pohled vypadá nadčasově a moderně, na někoho to může působit naopak až příliš chladně a neosobně. A právě to je i můj případ. Nemohu říci, že by se mi moderní pojetí interiéru nových Land Roverů zcela nelíbilo, nad jeho řemeslným zpracováním, souhrou tvarů a kvalitou materiálů je potřeba vždy smeknout, ale trochu mi tu chybí takové to hřejivé „teplo domova“. A pokud vám někdo sebere všechny knoflíky, čudlíky a ovladače, je to skoro jako vracet se do holobytu, kde sice máte pohodlný gauč a moderní televizi, jenže to je asi tak vše.

Ale bavíme se pouze o designu, který je naprosto subjektivní záležitostí. Pokud se na interiér podíváme čistě objektivně, nalezneme zde skutečně pohodlná sedadla, která se vpředu dají nastavit dokonce až ve 14 směrech. Díky výbavě First edition je navíc elektricky nastavitelný i sloupek řízení, takže hledání příjemné polohy za volantem je snadné a velice rychlé. A to nemluvíme o paměti pro více řidičů, které dokáže Evoque rozeznat ještě před jejich nastoupením.

Dostatek komfortu však najdou cestující i na zadních sedačkách. Při výšce 183 cm jsem neměl problém se pohodlně usadit sám za sebe a dokonce mi zbývalo i nějaké to místo před koleny. I přes snižující se siluetu střechy jsem měl přitom dostatek místa i nad hlavou a o prostoru v úrovni ramen je snad i zbytečné mluvit. Díky panoramatickému střešnímu oknu (součást výbavy First Edition) a světlému čalounění navíc interiér působí vzdušně a ještě prostorněji. Zadní sedadla jsou sklopná v poměru 40:20:40, což umožňuje složit prostřední sedák a snadno v autě převážet i delší předměty, jako třeba lyže nebo snowboard.

Land Rover přitom nezanedbal ani otázku úložných prostor. Ve dveřích jsou prostorné kapsy, využitelná je i přihrádka před spolujezdcem a nechybí ani box v loketní opěrce. Před ním je umístěn držák nápojů, který se však dá snadno přeměnit na drobnou odkládací misku. Poslední zajímavostí, které by se však dalo přezdívat spíše černá díra, je odkládací prostor pod displejem v přední části středového tunelu, v němž budete neustále něco zapomínat.

V kufru pak nalezneme na svou třídu poměrně slušných 472 litrů prostoru. Po sklopení zadních opěradel však získáme až 1156 litrů, což díky velkému nakládacímu otvoru s nízkou hranou stačí i na menší stěhování.

Dojem kazí infotainment

Velkým zklamáním se pro mě stal infotainment Touch Pro Duo se dvěma obrazovkami, převzatý jak jinak než z Velaru, který má do ideálu tedy zatraceně daleko. Grafika systému je sice jemná a líbivá, s jeho funkčností už je to ale podstatně horší.

Horní displej by měl sloužit pro ovládání medií, navigace telefonních hovorů a dalšího nastavení, zatímco dolní displej umožňuje nastavení ventilace a jízdních režimů. V dolním displeji jsou navíc integrovány i dva otočné voliče, které by měly usnadnit nastavování teploty, nebo listování mezi jízdními režimy. Zcela pod dolním displejem jsou pak umístěna tlačítka pro vypínání kontroly trakce a otočný volič hlasitosti audia.

Ovšem i když automobilka v propagačních materiálech zdůrazňuje, jak by měl být systém intuitivní a rychlý, mně tak tedy rozhodně nepřišel. Spíše bych výrazy intuitivnost a rychlost umístil na poslední body seznamu. Neříkám, že je nemožné se s ním naučit pracovat, ale i po pár dnech jsem v něm stále objevoval nové věci, které jsem přitom ale vůbec nehledal. Přepínání mezi jednotlivými záložkami bylo navíc poměrně zdlouhavé, stejně jako samotné provedení volby bez jakékoliv odezvy, a to ani nezmiňuji reakční dobu při zadávání adresy do navigace. Můžete sice namítat, že na tohle auto nejezdí, jenže v dnešní době hrají infotainmenty stále větší roli a při cenovce atakující částku dva miliony bych zkrátka očekával vyšší standardy.

Nemluvě o tom, jak moc systém odvádí pozornost řidiče od silnice. To platí především pro dolní displej, jehož reakce byly obzvláště vleklé. Kdykoliv jsem se pokoušel změnit jízdní režim, upravit ventilaci nebo změnit zdroj přehrávané hudby z rádia na telefon, vždy jsem se musel soustředit na displej a správné trefování ikonek.

Třešničkou na dortu jsou pak tlačítka na volantu, kterými můžete ovládat jak přehrávaná média, tak 12,3palcovou obrazovku digitálního přístrojového štítu. Ten sice opět nabízí špičkové rozlišení, jenže orientace v jeho menu byla zbytečně komplikovaná, k čemuž přispívala i tlačítka na volantu. Stačilo tlačítko zmáčknout jen kousek vedle a místo pohybu nahoru jste se v menu vraceli. Nebudu to zbytečně protahovat, vedlo to jen k další zbytečné frustraci a delší době, po kterou jsem místo silnice sledoval přístrojový štít. A proboha neříkejte mi, že na tohle všechno bych si měl zastavit, když u jiných aut funguje ovládání naprosto jednoduše a hlavně briskně.

Rozhodně však musím vyzdvihnout kvality audio-systému Meridian s 15 reproduktory. Hudba působí neskutečně kvalitně a díky samostatnému nastavení subwooferu nabízí Evoque i fantastické podání basů. Skvělým společníkem byl také barevný head-up displej, díky němuž prakticky nemusíte ztrácet čas se sledováním přístrojového štítu. Užitečným pomocníkem je i digitální zpětné zrcátko Clearsight, které umí zobrazit záběry z kamery umístěné v anténní ploutvi na střeše. Pokud vám tedy výhled z již tak dost malého zadního okna komplikuje třeba hlava spolujezdce, nebo velký náklad v kufru, jedním pohybem ruky aktivujete displej a stále máte přehled o dění za sebou. Jednoduché, praktické a rychlé – kéž by tak fungoval zbytek techniky.