Renault Koleos 2.0 Blue dCi 4x4 X-Tronic vs. Seat Tarraco 2.0 TDI DSG 4WD – Baroko vs. klasicismus

Blíží se zima, s trochou štěstí nějaký ten sníh a lyžovačky na horách. Zkrátka období, kdy mohou majitelé SUV konečně naplno využít potenciál svých „teréňáků“. My jsme se tentokrát zaměřili na trochu vyšší cenovou hladinu kolem milionu korun, kde si zákazník rád dopřeje početnější stádo koní pod kapotou a kombinaci automatu s pohonem všech kol považuje rozhodně za větší samozřejmost než u menších SUV. Naprosto typickým příkladem takového manažersko-rodinného vozu je Škoda Kodiaq, prodejní lídr segmentu. Jenže co když nechcete mít auto jako každý druhý? Zajímavé alternativy se najdou, a dokonce s lehce exotickým puncem. Třeba španělský Seat Tarraco nebo francouzský Renault Koleos. Zeměpisné přívlastky ovšem berte u naší dvojice s jistou rezervou. Jejich vývoj sice probíhal v mateřských zemích, nicméně tarraco se vyrábí v německém Wolfsburgu na jedné lince s příbuzným Volkswagenem Tiguan Allspace a koncernové geny jej pojí i s českým kodiaqem.

Koleos se zase v rámci aliance produkuje u Samsungu v Jižní Koreji a jeho technika je spřízněna s Nissanem X-Trail. To jen na úvod, abychom se v globalizací zmítaném světě vyznali.

Zdání klame

V polovině srpna se Renault Koleos představil s omlazenou tváří a novými motory podle aktuálního legislativního diktátu. Vzhledových změn si sotva všimnete. Maska chladiče je výraznější, přední nárazník dravější a na zádi září přepracované svítilny. Jinak zůstalo vše při starém – tedy boubelatý, jakoby přifouknutý design se spoustou velkých oblých ploch, který dělá karoserii opticky větší, než ve skutečnosti je. Přitom renault měří o 62 mm méně než seat, což by na pohled málokdo řekl.

Tarraco působí celkově štíhleji, lehčeji a sportovněji. Jsou mu milejší ostřejší rysy, tolik neplýtvá chromovaným zdobením a jeho design bychom označili za bližší evropskému vkusu.

Jaký vně, takový uvnitř

Herní strategie designérů se opakuje i v interiéru. Renault nás obklopuje barokní hradbou palubní desky a vytváří dojem velkého luxusního vozu. K tomu francouzsky bonvivánská křesla a prostor požírající madla kolem středového tunelu. Ruku v ruce s mohutností koleosu jde bohužel špatný výhled přes silné sloupky a velká zrcátka. Při městských manévrech je potřeba mít se na pozoru, abyste nepřehlédli třeba chodce na přechodu.

Tarraco naopak dotáhlo do extrému minimalismus. Jeho přístrojová deska je na dnešní poměry hodně mělká, což ve výsledku ničemu nevadí, naopak to interiér příjemně provzdušňuje. Pouze to přispívá k dojmu, který nás napadl už při pohledu zvenku – že řídíte menší auto, ač tomu tak není. Pochválit musíme nesrovnatelně lepší výhled přes tenké sloupky a velká okna.

Renault při faceliftu zapracoval na kvalitě materiálů, nicméně v provedení jednotlivých detailů přesto působí seat o poznání precizněji.

Milionová záležitost

Koupě středně velkého SUV se silnějším dieselem, automatem a pohonem všech kol vás prakticky u všech značek připraví o milion. Těch pár výjimek, které se vejdou těsně pod magickou hranici, snadno zakulatíte objednáním metalízy nebo dvou tří příplatků. Nejvýhodnější koupí v uvažované kategorii je testovaný Renault Koleos 2.0 Blue dCi 140 kW. Nižší ze dvou nabízených úrovní Intens se prodává za bezkonkurenčních 929.900 Kč. Zahrnuje třeba navigaci, kamerový monitoring okolí vozu a systém samočinného parkování, ale paradoxně ovládání oken má automatický dojezd jen ve dveřích řidiče, což už se dnes nevidí ani u malých aut. Některé pro tuto třídu obvyklé příplatky jako klimatizaci pro cestující vzadu nebo adaptivní odpružení koleos vůbec nenabízí, a to ani v nejvyšší výbavě.

Dovozce Seatu šel na věc celkově jinak. Nejvýkonnější nafťák 2.0 TDI 140 kW nabízí rovnou v nejlepší výbavě Excellence, která stojí o 136.000 Kč víc než Koleos Intens. Trochu překvapivě seatu v plné výzbroji chybí navigace, ale dokoupíte ji za rozumných 10.900 Kč. Tarraco vyšší cenu obhajuje například standardně dodávaným kolenním airbagem řidiče (koleos nemá), adaptivním tempomatem (konkurent 15.000 Kč), třízónovou klimatizací (renault nenabízí), elektricky ovládaným víkem kufru (koleos 10.000 Kč) nebo přepínačem jízdních režimů (renault nenabízí). Obě testovaná SUV si na cestu svítí standardně montovanými světlomety LED a posádku chrání přednárazovým systémem s detekcí chodců nebo sledováním jízdních pruhů. U obou značek kvitujeme prodlouženou pětiletou záruku, byť s omezením na 100.000 km u seatu a 150.000 km u renaultu. Bonusem španělského hráče je možnost dokoupení třetí řady sedadel za 20.500 Kč, a tedy schopnost odvézt sedm lidí.

Pořizovací náklady Renault Koleos 2.0 Blue dCi 140 kW 4x4 X-Tronic Seat Tarraco 2.0 TDI 140 kW DSG 4WD Základní cena 929 900 Kč (Intens) 1 065 900 Kč (Xcellence) Cena verze Světa motorů 929 900 Kč (Intens) 1 076 800 Kč (Xcellence + navigace) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač, parkovací čidla vzadu, tempomat, automatická aktivace světel a stěračů, kola z lehkých slitin, navigace, multifunkční volant. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Navigace Ano 10 900 Kč Kožené čalounění 50 000 Kč 31 500 Kč Adaptivní tempomat 15 000 Kč Ano Adaptivní tlumiče Ne 20 900 Kč Třízónová klimatizace Ne Ano Světlomety LED Ano Ano Panoramatické střešní okno 30 000 Kč 28 900 Kč Parkovací kamera Ano Ano Bezklíčkové odemykání Ano Ano Samočinné parkování Ano 6500 Kč Vyhřívané prvky 12 500 Kč (P sedadla, volant, sklo) 13 500 Kč (P a Z sedadla, ostřikovače) El. ovládání pátých dveří 10 000 Kč Ano Třetí řada sedadel Ne 20 500 Kč Metalíza 21 000 Kč 15 500 Kč Rezerva Ne Ano (dojezdová) Porovnání cen 929 900 Kč (etalon) 1 076 800 Kč (o 16 % horší) Známka* 1,00 2,00 Pořadí 1 . 2. * známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Velký a ještě větší

Budeme-li hodnotit prostorovou nabídku, patří obě SUV k titánům své třídy. Samozřejmě nejvýraznějším ukazatelem je místo na zadních sedadlech. V koleosu pevně ukotvených, v tarraku posuvných – Španěl díky nim získává bonusové body za variabilitu. Nastavitelný sklon zadních opěradel nabízejí oba modely.

Redaktor vysoký 178 cm našel v renaultu před koleny rezervu 18 cm, v seatu dokonce 20 cm. A to ještě pár čísel ubírají standardně dodávané sklopné stolečky v předních opěradlech. Pocitově je rozdíl ještě mnohem větší, než tvrdí metr. Důvod opět hledejme ve francouzské materiálové rozšafnosti a subtilnějším španělském pojetí sedadel, dveřních výplní a tak nějak všeho uvnitř. Věcí individuálního vkusu je názor na sedačky jako takové. Renault zavzpomínal na své slavné sedany a povolal do služby načechrané měkké polštáře. Seat s visačkou spíše sportovní značky vsadil na výrazně tužší výplně, které osobně preferujeme na dlouhých cestách. Oba přístupy mají rozhodně něco do sebe a přišly nám příjemné, jen každý po svém.

Využitá šance

Jak už jsme zmínili v úvodu, seat má k dobru 62 mm celkové délky, přičemž rozvorem poráží soupeře dokonce o 85 mm. Tento bonus tarraco dokonale zužitkovalo v zádi karoserie. Tam se může za příplatek 20 500 Kč usadit třetí řada sedadel a na nich šestý a sedmý cestující. Koleos se do Evropy dováží výhradně v kratším, pětimístném provedení. Odvoz bagáže není jeho doménou, objem kufru 498 litrů není na tak velké auto kdovíjaký. Tarraco se právem dme pýchou. V zádi pětimístné verze vozí 760 litrů připravených splnit jakékoli vaše přepravní přání. A jako třešničku na dortu nabízí standardně dojezdovou rezervu, renault je na defekt připraven výhradně málokdy fungující opravnou sadou.