Renault Megane GrandCoupé Blue dCi 115 EDC – Příjemně normální auto se skvělou spotřebou

Co se vnitřního prostoru týče, GrandCoupé ve srovnání s hatchbackem těží z delšího rozvoru, takže vzadu nabízí více místa na nohy. S výškou 182 centimetrů jsem si za sedadlo řidiče nastavené právě podle mojí figury sedl tak, že jsem měl před koleny ještě slušnou rezervu. Jenže taky jsem už „drhnul“ hlavou o strop, ta elegantní svažující se střecha má holt i negativa. V mém případě se to dalo ještě vyřešit „rozvalením se“ na zadní lavici – jinými slovy jsem opustil dokonale vzpřímenou polohu a v sedačce „sjel“ trochu níž.

Samostatnou pochvalu bych rád věnoval sedadlům s výrazným bočním vedením, v nichž jsem se dokázal dokonale uvelebit. Ocenit to musím zvlášť proto, že jsem do Meganu přeskočil z Peugeotu 3008 se specifickým i-Cockpitem. Bylo příjemné vlézt do auta, které umožňuje usadit se hezky nízko, přitáhnout si volant přesně, jak je libo a nohy k pedálům natáhnout v ideální pozici.

Současný Renault Megane GrandCoupé se světu představil v roce 2016, na facelift přišla řada o obligátní čtyři roky později. Na pohled se toho nezměnilo moc, sedan dostal přepracovaný přední nárazník, upravenou čelní masku, podsvícení klik a nově jsou součástí standardní výbavy přední Full LED světlomety. Větrné deflektory před předními koly pak zlepšují aerodynamiku a do ceníku byl zařazen nový lak šedá Highland. Kola si můžete objednat v rozměrech od 16 do 18 palců.

Motor, jízdní vlastnosti

O spotřebě skoro nelže

Právě vznětovým motorem bylo vybaveno testované vozidlo. Nafťák je v nabídce jediný, jde o motor s označením Blue dCi 115. Vlastně i benzin je aktuálně v ceníku jeden, přeplňovaný čtyřválec TCe 140 o objemu 1,3 litru dává nejvyšší výkon 103 kW. Později se objeví ještě benzinový tříválec.

Vznětová patnáctistovka poskytuje maximálně 85 kW, točivý moment dosahuje 270 N.m. Diesel může být stejně jako zážehový čtyřválec spojen s šestistupňovou manuální převodovkou, případně se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Druhá možnost zdobila moje auto.

Z uvedených parametrů, k nimž dodám ještě schopnost akcelerovat z klidu na 100 km/h za 11,2 sekundy, asi sami odtušíte, že Megane GrandCoupe s touto výbavou svými předními koly asfalt netrhá. Přesto podle mě jede naprosto přijatelně.

Vznětová patnáctistovka těží zejména z poměrně silného středního pásma otáček, v němž potěší slušným zátahem, v reálném světě zcela dostačujícím. Auto díky tomu po většinu času působí sympaticky pružným dojmem, zvlášť když automatická převodovka umí jeho přednosti plně využít a při podřazování motor neposílá do zbytečně vysokých otáček, v nichž jedna-pětka v podstatě jen hlučí.

Renault Megane GrandCoupé Blue dCi 115 EDC

Živost dieselu však citelně upadá s rostoucí rychlostí. Řekl bych, že ještě do 140 km/h sedan zrychluje obstojně, za touto hranicí už toho moc nepředvede. A po překročení 150 km/h se můžete klidně ušlapat, ale s vozem a jeho slabou ochotou akcelerovat už mnoho nezmůžete, jede si svoje tempo. Relativně malému vznětovému čtyřválci bychom to ale snad ani vyčítat neměli, zvlášť když do toho okamžiku svou hlavní práci odvádí slušně.

Vyloženě pochvalu si motor zaslouží za kultivovanost a především spotřebu. Nepamatuji si, kdy naposledy jsem jezdil s autem, jehož apetit se tak moc blížil oficiálním údajům. Možná Honda Civic s 1,6litrovým dieselem?

Renault v případě testované motorizace uvádí průměr 4,7 litru na 100 kilometrů v kombinovaném cyklu (dle WLTP), já dosáhl na 4,8 l/100 km. V jednu chvíli jsem se dokonce na silnici II. třídy bez větší snahy dostal na 4,4 l/100 km. Svižný přesun mezi dvěma městy, který zahrnoval i dálnici a průjezd centrem Prahy, přinesl průměr 5,2 l/100 km. Nejhorší spotřebu auto vykázalo při měření v hlavním městě, v něm jsem jezdil za 6,6 l/100 km.

Pro klidné řidiče

K racionálnímu motoru hezky ladí srovnatelně rozumné naladění podvozku. Ze vznětového GrandCoupé je cítit snaha nabídnout komfortní svezení, není ale přemrštěná. Výsledkem je, že podvozek slušně odfiltruje většinu nerovností, přitom ale nepůsobí vyloženě měkce – jde prostě o příjemný kompromis, který se lehce přiklání k pohodlí.

Ani to ale není stoprocentní, na větších výmolech a dírách se bohužel občas dostaví rázy, na příčných nerovnostech nastražených v zatáčkách zase záď vozu dovede lehce odskočit. Uměl bych si asi taky představit „tišší podvozek“, který by lépe maskoval nekvalitu povrchu pod koly. Žádný z těchto jevů naštěstí není tak výrazný, abych se kvůli němu zdráhal Megane GrandCoupé popsat jako pohodlné auto. Jen byste měli vědět, že létajícím kobercem nebo obláčkem tento vůz není.

A není ani strojem, který by vám na okreskách maloval rohlíky na tváři – to by ale snad nemělo ani nikoho překvapit. Kromě nepříliš vzrušujícího turbodieselu a spíše komfortně naladěného podvozku je tu totiž také poněkud odtažité řízení bez jakékoli zpětné vazby. Jak už jsem psal, GrandCoupé sice nepůsobí vyloženě vyměkle, takže se v zatáčkách přehnaně nenaklání a ani na zvolenou stopu nerezignuje tak rychle, jak by mohl jeho francouzský původ napovídat (i když se tedy vyrábí v Turecku), ale drcení okresek jeho silnou disciplínou není. Svižnou jízdu poskytnout jakž takž umí, ale sportovní „feeling“ jednoduše chybí.