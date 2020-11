Renault Mégane R.S. čeká konec. Špatná zpráva to ale být nemusí

Renault pod vedením nového generálního ředitele Lucy de Mea pracuje na nové strategii pro následující léta. Cílem je hlavně reorganizace pro snížení nákladů a zajištění finanční stability pro následný opětovný rozvoj automobilky. Přestože budoucí plány teprve budou oznámeny, někdy na začátku roku 2021, jejich první obrysy už vycházejí najevo.

Již delší dobu se spekuluje o konci méně úspěšných modelů, což má údajně znamenat v příštích letech postupné ukončení takových modelů jako Talisman, Scénic nebo Espace. Nyní ale vychází najevo, že další budoucnost nečeká ani kompaktní hot hatch Mégane R.S.

Na nedávné prezentaci studie elektrického crossoveru Mégane eVision to naznačil Ali Kassai, šéf budoucích projektů automobilky Renault. Ten potvrdil, že konec Méganu R.S. nastane během následujících tří let. Populární hot hatch tak zřejmě skončí nejpozději v roce 2023, což zhruba odpovídá také životnímu cyklu aktuální generace Méganu, která byla letos modernizována.

Konec Mégane R.S. nicméně primárně souvisí s utlumením aktivit divize Renault Sport ve prospěch rozvoje značky Alpine. Ostatně právě Alpine přebere od roku 2021 také tovární tým Renaultu ve Formuli 1.

I to naznačuje, že konec Méganu R.S. nemusí znamenat konec výrobce v segmentu kompaktních hot hatchů. Jen zkrátka může dojít k přejmenování vozu, který by tak nově dostal loga Alpine. Vyloučeno to není, protože se na základě plánů Lucy de Mea pracuje na rozvoji značky Alpine. Ta má rozšířit svoji nabídku a vedle sporťáku A110 chce nabídnout také SUV a upravené vozy značky Renault, pod hlavičkou řady předběžně nazývané „Alpine Line.“ A tak by místo Renaultu Mégane R.S. mohlo přijít něco jako Alpine Mégane.

Alpine nicméně v souvislosti s přísnějšími emisními normami do budoucna plánuje vsadit na elektřinu, což se podle všeho nemusí týkat jen chystaného SUV, které podle zákulisních zpráv může být poháněné elektřinou. A tento pohon by podle některých náznaků mohl užít i nástupce Mégane R.S., jehož základem by se tak mohl stát chystaný elektrický crossover naznačený konceptem Mégane eVision. To už jsou ale jen spekulace, na jejichž případnou realizaci si ještě musíme počkat. Jisté je však to, že v Renaultu elektřině věří.

Podobně jako Renault Mégane R.S. mimochodem končí také jeho úhlavní rival v podobě Peugeotu 308 GTI, jehož výroba má být ukončena již během tohoto podzimu. V tomto případě je důvodem nejen snaha o snížení flotilových emisí značky, ale také chystaná mezigenerační proměna modelu. Nový Peugeot 308 totiž dorazí již příští rok. Verzi GTI už ale nedostane, místo něho je v úvahách provedení 308 PSE s plug-in hybridním pohonem. Doba elektrifikovaných hot hatchů je zkrátka tady.