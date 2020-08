Jak se legalizují kola nezapsaná do technického průkazu?

Naši čtenáři si stěžují: „Při nedávné prohlídce na STK mě vyhodili, protože jsem měl prý na autě neschválená kola. Přitom na těch samých už jsem jich absolvoval několik. Proč to dříve nevadilo, a nyní je s tím problém?“ ptají se nás. „Stojí za tím zpřísnění dohledu nad prací techniků STK, zejména kamerový dohled, jehož záznamy ministerští úředníci prohlížejí,“ říká Jiří Rejmon, předseda Profesní komory STK. Jednoduše řečeno – nad čím ještě nedávno technik přimhouřil oko nebo maximálně sdělil „s tímhle už mi sem příště nejezděte“, to už dnes neprochází.

Nemalá část z těchto řidičů věc neřeší, prostě na technickou přijede na schválených kolech, která nasadí před prohlídkou, a po jejím úspěšném absolvování vůz zase vrátí na nehomologované ráfky. Strach z policejních kontrol na silnici neznají. Co ale ti, kdo chtějí mít všechno v pořádku? Řešením je dodatečné schválení. V Česku existuje řada pracovišť, kde na to jsou vybaveni. „Určitě by to měli umět na Dekře a také to zvládnou v Technické zkušebně vozidel (TZV),“ říká Jiří Polívka za prodejce ráfků Alcar Bohemia. S tímto výčtem souhlasí i ministerstvo dopravy, které by k nim přidalo ještě TÜV SÜD Czech. „Buďte ale připraveni na to, že úplně všechny ráfky přihlásit nejde,“ říká Martin Makovička, externí spolupracovník TZV.

Jak z toho ven?

Nasedáme proto do stříbrného golfu s hliníkovými koly GMP, která se u nás běžně neprodávají a jehož majitel byl nedávno z technické vyšoupnut. K Makovičkovi je to jen kousek, externí pracoviště TZV se nachází v Horních Jirčanech poblíž Jesenice u Prahy.

„Najeďte s vozem do technického zázemí,“ naviguje nás po příjezdu Makovička. Zajíždíme na zvedák, k němuž technik převáží pomůcku na měření, zda a do jaké míry disk přesahuje ven přes blatník vozu. „Bočnice pneumatiky nesmí přečnívat přes hranu blatníku ve výseči od středu kola 30° dopředu a 50° dozadu,“ popisuje Makovička. Proč zrovna takto? Je to kvůli tomu, aby z podběhů při silnějším dešti necákala voda. A kdybychom to ignorovali? „Snadno by se mohlo stát, že byste si při zatáčení třeba přidřeli blatník,“ uvádí technik. Měření ukázalo, že kola GMP jsou v tomto ohledu v pořádku, a Makovička odváží pomůcku od vozu.

Svět motorů 34/2020

Fotíme

Následně už jen sledujeme jeho asistentku Dominiku Rajdlovou, jak snímkuje odstavený vůz. Jako první přichází na řadu hledání homologační značky KBA na kole. Je nalezeno rychle, pro úplnost má kód 52 384. Díky tomu už víme, že kolo je pro Evropu schváleno. Půjde jen o to ještě najít, zda je také možné jej použít i pro náš golf. Mezitím Dominika fotí další povinné údaje pro homologaci: rozměr kol a pneumatik (v případě, že by byly na přední a zadní nápravě odlišné, tak oboje data), stav tachometru vozidla a jeho kód VIN. „Obvykle bývá u čelního skla, ale umíme jej najít i jinde,“ říká Rajdlová s tím, že bývá i například na štítku vozu či v jeho motorovém prostoru. Také snímkuje vozidlo zpředu a zezadu, aby byla vidět registrační tabulka a zároveň kola. Všechny snímky pak spolu s protokolem putují do archivu TZV.

Hledáme

Následujeme Rajdlovou do kanceláře, kde nás čeká hledání na počítači. Musíme zjistit, zda na tento vůz může být kolo použito – hledáme proto na stránkách výrobce či TÜV. Po chvilce nám vyskakuje, že golf tato kola mít může. „Ne vždy je to takto jednoduché. Občas se chytáme i detailů, třeba jen rozměrů kola či výrobce,“ uvádí pracovnice a vyjíždí certifikát dokládající, že disky dodatečnou homologaci získaly – tedy jsou schválené pro Volkswagen Golf včetně rozměrů pneumatik na autě namontovaných.

Kam povedou naše další kroky? „Stačí už jen zajet na úřad, kde vám do velkého techničáku na základě našeho protokolu rozměry zapíšou,“ říká Makovička s tím, že to stojí obligátní padesátku. A celý proces ve zkušebně? „Ceny za homologaci kola s KBA začínají na 2000 korunách. Když tento údaj chybí a musíme více hledat, vyjde to dráž. Stejné je to pak u speciálních zakázkových kol,“ říká technik. A kolik případů dodatečného schvalování ročně děláte? „Od ledna už bezmála stovku, posílají je k nám STK z okolí,“ tvrdí Makovička s tím, že až tahle zkušebna TZV vejde v širší známost, objem prací určitě naroste.

Nenalezeno?

Když se u kola nedá najít KBA nebo E v kroužku jako označení evropské homologace, zkušebna se vydává po stopě německé nebo rakouské certifikace. Jedná se o takzvaný list Gutachten, který umí pověřená zkušebna dohledat v databázích. K homologaci může jako vodítko napomoci i částečné zahraniční schválení – Teilegutachten. Ne všechna kola ale může zkušebna schválit – když se jedná o plagiát nebo kolo s pochybným původem bez homologačních značek a dalších povinných údajů, má žadatel smůlu.

Svět motorů radí

Než přijedete na vyřízení dodatečného schválení, spojte se se zkušebnou a zjistěte si, co všechno budete potřebovat. Obvykle přes e-mail se posílají kontaktní údaje majitele vozidla a dále data o kolech – velikost, šířka a rozměr ET (jak může být kolo vystrčené ven), například 8,5 x 19 ET 35. Musíte k tomu dodat ještě údaje o výrobci, značce a typu kola (bývá na zadní straně disku) – ideálně to i doložit snímky v dobrém rozlišení. Je také potřeba uvést údaje o pneumatikách – šířka, profi l, velikost, zátěžový a rychlostní index: například 245/45 R 19 102Y. Pokud máte nebo dokážete najít německé nebo rakouské schválení (Gutachten), připojte jej – dá se však i dohledat přímo ve zkušebně.

Víte, že…

… nepoctivými prodejci vynášené japonské homologace JWL jsou schválené jen do rychlosti 100 km/h? Za mimo Evropu vyrobená auta, tedy i kola, ručí výrobce, musí tedy evropským normám odpovídat. Ale jako druhovýbava vozidel by se vůbec neměla objevovat.

… schválit lze i kola vyrobená například v Thajsku či Koreji? Nesmí jim ovšem scházet homologace ani schválení Evropské zkušebny.