Rozhovor s Martinem Králíčkem, šéfem českého MG: Zákazníci původ neřeší

MG = první čínská automobilová značka, která se v Česku dočkala obchodního úspěchu. Minulý rok se s 2609 prodanými vozy dostala v žebříčku na 18. místo, malé ZS se s 2034 kusy stalo 21. nejoblíbenějším modelem. Ještě lepší je situace v EU, kde je MG zodpovědné za 70 % prodejů všech čínských vozů. A v původní domovině značky, Velké Británii, se model HS několikrát vyšvihl do čela žebříčku. Co stojí za úspěchem značky a co můžeme očekávat do budoucna? Na to jsme se zeptali generálního ředitele MG Motor Czech Martina Králíčka.

Co stojí za úspěchem MG v Česku a Evropě? A čím se liší od předchozích pokusů čínských výrobců?

Zásadní rozdíl je v pojetí vstupu na lokální trh, kde za distribucí stojí silná automobilová skupina AutoBinck, která má s prodejem vozů více než stoleté zkušenosti. Nejedná se tedy o aktivitu jednotlivého dealera ani soukromé dealerské sítě. Hned na počátku byla vytvořena infrastruktura pro distribuci a servis značky čítající dvacet dealerů, abychom byli schopni obsloužit efektivně celou ČR.

Daří se to?

Značka MG tak okamžitě svým potenciálním zákazníkům ukázala, že se nemusí bát si její modely pořídit a vždy o ně bude dobře postaráno. Významnými prvky jsou také dílčí znalost značky MG v našem regionu a evropská kvalita, kterou přináší společně se sedmiletou zárukou. To vše přispělo k rychlé akceptaci českými zákazníky.

Jaký je pohled Čechů na vozy MG? Vědí zájemci přicházející do autosalonů, že má čínský původ, nebo měla vliv i historie tradiční britské značky?

Historický původ ve Velké Británii nám také vstup na trh mírně usnadnil. V paměti mnohých motoristů jsou ještě modely, které se pohybovaly i po českých silnicích. A jednalo se převážně o vozy pro zábavu a víkendové výlety – tedy přinášející pozitivní emoce a radost. Spojení značky s čínským výrobcem SAIC klienti vnímají až druhotně, nejprve řeší nabízenou techniku, design a cenu.

Citlivost na původ vozu se v minulých letech výrazně snížila i v souvislosti s celkovou nedostupností vozů na trhu, klienti se rozhlíželi i po jiných alternativách z různých zemí mimo Evropu. Po letech lpění na „evropské“ produkci zjistili, že i konkurence nabízí mnohdy zajímavější alternativy z pohledu výbavy, ceny a užitné hodnoty. Za čínský původ se rozhodně nestydíme.

Jaké máte zatím ohlasy od zákazníků jezdících s vašimi vozy? A o jaké konkrétní specifikace je největší zájem?

Naši zákazníci reagují velmi dobře a jsou se soužitím s vozem MG pozitivně překvapeni. Bestsellerem je MG ZS, spadající do segmentu B-SUV, ale dopad na potenciální zákazníky má mnohem širší. Oslovuje klienty uvažující o tradičním segmentu B, kterým se blíží vynikající cenou, ale také dokáže přesvědčit klienty segmentu C. Tam boduje především rozsáhlou standardní výbavou. Velmi dobře se nám rovněž etabloval na trhu plně elektrický model MG4 Electric, nabízející skvělé parametry za cenu blížící se standardním vozům se spalovacím motorem.

Myslíte si, že se image čínských vozů v poslední době obecně zlepšila a že na to případně má vliv všudypřítomná elektronika, třeba mobily či počítače?

Image čínských vozů se výrazně zlepšila především díky technologiím, bezpečnosti, ceně a výbavě. Sensitivita na zemi původu se snížila v souvislosti se spokojeností s užíváním elektroniky právě z Číny.

Jak bylo zmíněno výše, mnoho zákazníků dnes již vůbec neřeší, jestli je jejich miláček z Číny, nebo z Koreje. Speciálně s ohledem na sdílené technologie, které jsou stejné ve vozech evropských i asijských. Navíc například SAIC, výrobce značky MG, spolupracuje mezinárodně s mnoha evropskými značkami, pro které přímo vyrábí jejich modely, nebo jim dodává komponenty a technologie.

Na image má velký vliv bezpečnost vozu a všechny nové modely MG mají pět hvězdiček v testech NCAP. Designové a technologické centrum MG je v Londýně – prostě vše hraje roli a my vyvíjíme vozy v Evropě pro evropské zákazníky.

Mají MG a Číňané obecně jiný přístup k obchodu než zavedené značky? Je o nich známo, že jsou tvrdí obchodníci. Platí to i zde?

Obecně platí, že Číňané jsou velmi motivováni úspěchem, kterému podřídí vše. Nicméně jsou schopni se velmi rychle učit a flexibilně se přizpůsobit lokálním podmínkám a zvyklostem.

Ano, jsou tvrdí v dobrém slova smyslu – doba je velmi rychlá a není čas ztrácet čas, speciálně s velmi náročným zákazníkem před námi a neúprosnou konkurencí za zády. Prostě je to normální přístup.

Spalovací i elektrické vozy MG jsou při srovnání s cenami na domácím trhu u nás podstatně dražší. Co vše stojí za navýšením ceny? Jsou vozy pro evropský trh výrazně odlišné od těch lokálních?

Cena pro evropského zákazníka je navýšena primárně o náklady na dopravu, skladování, pojištění a clo, které je 10 %. Roli ale hrají také další náklad spojené s prodejem a distribucí zde v ČR – vždyť jak dovozce, tak dealerská síť musí topit, svítit a platit své zaměstnance, budovat a rozvíjet svá dealerství a zlepšovat služby zákazníkům. Toto vše má vliv na koncovou cenu. Je to stejné pro všechny značky na trhu, které dovážejí výrobky z Asie.

Evropské vozy se samozřejmě liší i výbavou, ať už komfortní, nebo bezpečnostní, tak, aby vyhověly všem legislativním požadavkům na evropském trhu.

Jaké má české či středoevropské zastoupení MG možnosti zpětné vazby? Jsou Číňané ochotni na ni reagovat, co se týká problémů, úprav či výbavy?

V přístupu k místnímu prostředí se velmi rychle učí a reagují flexibilně, jsou ochotni se aktivně podílet na rozvoji fleetových obchodů i dealerské sítě a přizpůsobovat logistiku vozů. MG má definované i jiné modelové portfolio pro západní, střední a východní Evropu (CEE). Zatímco ve střední a východní Evropě se nabízejí i specifikace s čistě spalovacími motory, v západní Evropě jsou pak k dispozici pouze elektrifikované modely.

Za nejslabší článek vozů MG považujeme software multimediálního systému. Je si toho vedení MG vědomé a pracuje se na vylepšení?

Je nutné si uvědomit, že vozy, které MG aktuálně nabízí, jsou již ve své závěrečné fázi životního cyklu. V případě stěžejních modelů ZS a HS nás tento rok čeká generační obměna. Tudíž lze předpokládat, že infotainment bude jednou z oblastí, na nichž se velmi zapracovalo, a to jak na základě zpětné vazby klientů, tak i novinářských recenzí.

Od běžných lidí slýcháme ve spojení s čínskými vozy obavy o dostatek náhradních dílů. Jaký k tomu má přístup MG? Jak dlouho garantujete přísun součástek pro ukončené modely?

Vlastně je to zcela zbytečná, uměle rozšířená obava. V Evropě máme hned několik skladů náhradních dílů, z toho jeden v Maďarsku a jeden přímo u nás v Brně. To znamená, že dealery a zákazníky umíme uspokojit okamžitě. To, co není skladem u dealera, je možné mít do 24 hodin z Brna nebo Maďarska. MG má velmi dobře zvládnutou logistiku náhradních dílů v celém regionu CEE. Co se týká držení dílů, zaručené dodávky jsou pochopitelně minimálně po dobu trvání záruky, což je sedm let.

MG v Česku na rozdíl od západní Evropy uvádí i další spalovací modely. Jaká je tedy budoucí strategie pro náš trh? Berou Číňané střední Evropu jako zaostávající v elektrifikaci? Je i od nich velký nátlak na tlačení elektrických modelů? Můžeme očekávat i nějaké hybridy a pokračuje MG/SAIC ve vývoji spalovacích motorů?

Globální vedení SAIC/MG definovalo rozložení dostupných vozů dle potenciálu na jednotlivých trzích, tedy západní Evropa disponuje pouze elektrifikovanými modely. Při definování strategie pro střední a východní Evropu (CEE) byla brána v potaz nedostupnost státních dotací do elektromobility a stále vysoká poptávka po standardních spalovacích modelech. Tudíž pro tyto trhy bude MG nadále dodávat modely se spalovacím motorem, a to do doby, dokud to bude legislativně možné.

V potaz musíme brát i další hledisko, koupěschopnost obyvatelstva. Velká většina obyvatel v ČR nemá na to, koupit si nový elektromobil – a to bez ohledu na dotace. Je to věc ekonomická i praktická – nabíjení a podobně.

Paralelně bude narůstat i podíl modelů EV. A tady věříme, máme díky skvělému MG4 Electric co nabídnout i běžným zákazníkům.

Daným rozdělením dostupnosti modelů pro dvě separátní evropské zóny je tak zajištěno plnění emisních norem.

Jaké novinky MG přijdou letos na náš trh?

Letošní rok bude z pohledu novinek nabitý. V následujících dnech představíme deriváty modelu MG4, prvními z nich budou nová nejvyšší výbava a varianty s vyšší kapacitou trakční baterie 77 kWh, ale také vysokovýkonný elektrický hot-hatch MG4 Xpower s pohonem 4x4. Následovat bude netrpělivě očekávaná novinka ze segmentu B s názvem MG3. Model přijde na trh nejdříve jako full-hybrid a v Q4 také se standardními spalovacími motory. Dalšími novinkami budou nové generace bestsellerů ZS a HS. Celou plejádu modelů pak uzavře unikátní roadster MG Cyberster s výkonem přes 500 koní, na který se velmi těšíme. Důstojně tak oslavíme 100 let značky MG, které letos slavíme.

Jaký podíl spalovacích/plug-in hybridních a elektrických aut očekáváte u MG v následujících letech? A jak se naopak daří nyní plnit flotilové emise CO 2 ?

Podíl vozů EV bude postupně výrazněji narůstat, v roce 2023 tvořil přibližně 10 % z celkových prodejů značky. Pro rok 2024 očekáváme, že tento podíl navýšíme o 5 %.

MG4 patří mezi nejlevnější elektromobily na našem trhu, můžeme v dohledné době očekávat od MG i nějaký ještě levnější? Neuvažuje se třeba o dovozu maličkého MG Comet?

V tomto ohledu zatím nemáme žádné informace. V dohledné době, řekněme kalendářního roku, to tedy určitě nebude.

MG a jeho mateřská automobilka SAIC mají na domácím trhu spoustu modelů, které navíc pro exportní trhy mohou vystupovat pod různými značkami. Máte nějakou volnost ve výběru modelů pro náš trh, nebo je vše striktně dáno čínským vedením?

Evropský trh je velmi svázaný emisními limity, tudíž jsme z tohoto důvodu ochuzeni o velký počet velmi zajímavých modelů, které se prodávají pouze v Asii, Americe nebo Africe. Bohužel jsme tedy ve výběru modelů limitováni.

Sledujete dění na čínském trhu s vozy a myslíte si, že jednou budou, nebo už jsou seriózní hrozbou pro evropský automobilový průmysl?

Kvalita a parametry produkovaných vozů v Číně dosahují úrovně evropských vozů a v mnoha ohledech je i překonávají, především u elektrických modelů. Vývoj v Číně je velmi rychlý a vznikají zde v řádu jednotek let automobilky, které jsou okamžitě schopné produkovat vozy vysoké kvality za rozumnou cenu. Pro evropské značky je to počátek období, kdy je potřeba s touto velkou konkurencí počítat, tento proces nelze zastavit. Je to běžná situace, stejně jako když na evropský trh v minulosti masivně vstupovaly například značky Hyundai a Kia.

Očekáváte příliv dalších čínských značek do střední Evropy? Má vaše firma zájem se o další takové ucházet?

V následujících měsících a letech se zde konkurenční značky z Číny objevovat určitě budou. Dá se předpokládat, že se bude jednat především o výrobce soustředící se na produkci čistě bateriových vozů. Rozšiřování distribučního kanálu je jednou z hlavních priorit skupiny AutoBinck, tudíž další čínské značky jsou možností, která se nabízí. Již nyní bereme po svá křídla značku Maxus, jejíž užitkové elektromobily budeme v ČR exkluzivně nabízet.