Škoda Fabia Monte Carlo 1.0 TSI – Atletická na oko

Monacký základ

Jak jsem avizoval v úvodu, výbava Monte Carlo přeskakuje základní motor 1.0 MPI (59 kW) (to by se sportovním šmrncem vypadalo obzvlášť směšně) i slabší verzi 1.0 TSI (70 kW). Základem pro nejvyšší výbavu je tak až 1.0 TSI s výkonem 81 kW a 200 newtonmetry točivého momentu. Dává na výběr mezi převodovkou dvouspojkovou, na rozdíl od 1.5 TSI (110 kW) se však může párovat i se šestistupňovým manuálem. A přesně to je náš případ.

Litrový tříválec je přeplňován turbodmychadlem s variabilní geometrií, pochlubit se může i dvouhmotovým setrvačníkem pro účinnější tlumení torzních kmitů. U obou výkonnostních variant litru s přímým vstřikováním jsou litinové vložky válců nahrazeny plazmovým nanášením povrchové vrstvy o celkové tloušťce 0,15 mm. To snižuje vnitřní tření a optimalizuje se tím spotřeba paliva i emise. A díky lepšímu rozdělení a odvodu tepla ve spalovacím prostoru není agregát tepelně tak moc namáhán.

Motor nabízí maximum výkonu v pěti tisících otáčkách, nejvyšší točivý moment je k dispozici v pásmu od dvou do tří tisíc. Rád bych napsal, že se jej nemusíte bát podržet ve vyšších otáčkách, ale tady je to popravdě spíše nutnost. Do 2000 ot/min je totiž tříválec beznadějně, až zoufale líný. A to tak, že při zrychlování z nízké rychlosti se často vyplatí vražení jedničky, než nekonečné čekání na dynamiku se zařazenou dvojkou. Agregát v nízkých otáčkách nevibruje, nechová se nikterak nelíbivě… jen prostě nejede.

Když se ale dostanete nad dva tisíce, dočkáte se slušného 110koňového zátahu, se kterým bezpečně zvládnete předjížděcí manévry či zařazení do rychlého dálničního pruhu. Solidní tah podpořený výrazným „fouknutím“ turba pokračuje do nějakých pěti tisíc. I tady je motor pořád velmi dobře odhlučněný, o svém tříválcovém původu vás výrazněji začne informovat až o kousek výše. Tam ale stejně nemá smysl zavítávat často, krom akustiky roste i spotřeba paliva.

Lenivost pohonu v nízkých otáčkách znamená, že si s pákou manuální převodovky poměrně zapracujete. Naštěstí to ničemu nevadí. Hlavice hezky padne do ruky a dráhy jsou krátké a přesné, takže nehrozí, že byste při řazení nechali kvalt někde „na půl cesty“. Dalším sympatickým překvapením je spotřeba paliva. Já většinu času trávím dojížděním po dálnici, rovinatá D11 si při 135 km/h na tempomatu řekla o 6,2 l/100 km. Nejnáročnější bylo popojíždění ucpaným centrem, kde apetit rostl klidně k osmi litrům. Naopak pohodové okreskové korzování dokázalo spotřebu stlačit pod 5,5 litru, což není daleko od tabulkových hodnot. Rozhodně při konfiguraci svého auta nezapomeňte zaškrtnout větší nádrž. Za pouhou tisícovku dostanete padesátilitrovou nádobu, tedy o deset litrů více než standardně.

Jako dospělák

Díky pravidelnému nárůstu rozměrů a většímu půdorysu pozorujeme v kategorii malých aut sympatický trend. I když jsou velikostně pořád vhodné do úzkých ulic měst, jízdními vlastnostmi dotahují své dospělejší sourozence. Platí to i pro mladoboleslavskou novinku. Když jsem v autě cestoval sám, po takové Octavii mi vlastně vůbec teskno nebylo.

Podvozek obouvá příplatková sedmnáctipalcová kola a vzadu si musí vystačit s jednoduchou nápravou. Přesto si s nástrahami českých okresek poradil hravě. Jasně, o nerovnostech víte a opravdu velké výmoly přinášejí do kabiny výraznější dusot a občasné uskočení zádě, nejde však o nic dramatického. Duši z vás auto nevytřese, a pokud jedete po alespoň trochu hezké silničce, odvděčí se sympaticky komfortními přesuny.

Pokud si od Monte Carla neslibujete jízdní požitek srovnatelný s Polem GTI, vlastně vás nemá moc čím zklamat. Díky pohotovostní hmotnosti pod hranicí 1,2 tuny a lehkému motůrku je auto v zatáčkách obratné, i při náhlé změně směru působí lehkonohým dojmem. Řízení vám sice neposkytuje takřka žádnou zpětnou vazbu, ale je přesné, takže dobře známé zatáčky vykroužíte na jeden pohyb volantem. Karoserie se nikterak nenaklání, a byť se budu opakovat, musím znovu říct, že jízda je oproti dřívějším exemplářům o poznání dospělejší.