Spolehlivější, než si myslíte: Testy dvou tisícovek baterií elektromobilů

Když přijde řeč na koupi ojetého elektromobilu či plug-in hybridu, mnoho zájemců má největší obavy z trakční baterie. Její servis omezující se v podstatě na výměnu modulů nebo kompletní baterie, je finančně dost náročný. Nejde jen o totální selhání baterie. K tomu dochází velmi zřídka, ale spíše o úbytek její kapacity související s věkem, kilometrovým proběhem, ale také s nabíjecími cykly. Pokud má baterie nižší kapacitu, vůz sice můžete používat, avšak jeho dojezd na jedno nabití bude kratší.

Ukazatelem kondice baterie je hodnota SoH (State of Health). Je to poměr aktuální kapacity akumulátoru ke kapacitě udávané výrobcem a tedy takové, kterou by měl vykazovat nový akumulátor. Udává se v procentech. Čili pokud je SoH 50 procent, znamená to, že baterie má aktuálně poloviční kapacitu, než měla nová (než by měla mít dle výrobce).

Firma Aures holding využila diagnostiku Aviloo a prověřila stav baterie 1672 elektromobilů a 315 plug-in hybridů. Při detailním měření se ukázalo, že pouhých 25 elektrických vozidel a 18 PHEV z celkového počtu 1987 elektrifikovaných automobilů mělo parametr SoH nižší než 80 procent. Testování trvalo 19 měsíců.

„Díky hloubkovému měření stavu zdraví baterie (State of Health, SoH) speciální diagnostikou rakouské značky Aviloo můžeme zájemcům o použitý elektromobil bez obav nabídnout i starší vozidla s vyšším nájezdem. Výrobci často, ale zdaleka ne vždy, garantují životnost baterií do stáří osmi let a 160 tisíc ujetých kilometrů, během nichž by stav zdraví baterie neměl klesnout pod hranici 70 procent. V AAA Auto jsme si stanovili vlastní hranici bezpečného výkupu na 80 procent SoH – a naprostá většina nabízených vozů ji s přehledem splňuje,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček.

„Přes dvě tisícovky proměřených vozů měly v průměru nájezd 63.300 kilometrů a SoH 92,62 procenta, což je vynikající výsledek. Nejvíce najeto měl bateriový elektromobil s 375 tisíci kilometry, jeho SoH přitom bylo na úrovni 87,5 %. U plug-in hybridů to bylo auto s 221 tisíci kilometry a stavem baterie 82,4 procenta,“ doplňuje Petr Vaněček.

Výrobci automobilů na baterie poskytují obyčejně záruku 8 let nebo 160.000 km, během které byl SoH nemělo klesnout pod 70 procent. Na první pohled je to jednoduché, v praxi se ale pod tím skrývá řada dodatků. Třeba ten, že aby daná záruka platila, musí vůz jezdit na pravidelné prohlídky do autorizovaného servisu. Baterie je obecně drahá i pro výrobce vozidla, nikoliv pouze pro zákazníka, pokud by ji měl sám platit.

Detailní měření také ukázalo některé zajímavosti. Nejnižší SoH, pouhých 25 procent měl elektromobil. Čili s pouhou čtvrtinovou kapacitou oproti nové baterii. O jakého výrobce a potažmo model se jednalo, zpráva Aures holdings neuvádí. Pouze zmiňuje, že hříšník měl najeto 72.000 km, což není mnoho. U PHEV bylo nejnižší SoH 50 procent při proběhu 116.000 km.

„O počet najetých kilometrů v tomhle případě zase tolik nejde. Mnohem zásadnější je, jak se uživatel vozu o baterii staral, respektive jak ji nabíjel,“ dodává Vaněček. Že baterii nesvědčí příliš časté rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, obzvlášť na hodnotu SoC (State of Charge – stav nabití) větší než 80 procent, je obecně známé. Mnohem lepší je nabíjet ji pomalu střídavým proudem. A i tady se vyhnout nabíjení do plna. Ideálem je na maximálně 90 procent stavu nabití.