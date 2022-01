Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Hybrid – Stejný sport, vyšší liga

S-Cross se po poslední modernizaci tváří jako zcela nové auto, pod přešitým kabátkem však ukrývá dobře známou techniku. A vůbec to nevadí.

Design, interiér

Současná generace Suzuki S-Cross spatřila světlo světa v roce 2013. O dva roky později přišla speciální edice zaměřená na nové bezpečnostní technologie, jež se odlišovala přepracovanou maskou chladiče. Regulérní modernizace přišla v dalším roce. S-Cross se dočkal třeba značně přepracované tváře s agresivnějším vzezřením, která mu vydržela až do dnešních dní.

O devět let později se tak vyloženě nabízí prostor pro představení generace nové. A čerstvý S-Cross, který na český trh dorazil před několika dny, se skutečně jako zbrusu nové auto tváří. Pohled na siluetu a pracoviště řidiče však poodhaluje, že koukáme „jen“ na další rozsáhlou modernizaci. Suzuki totiž stran zpřísňujících se emisí a blížící se normy Euro 7, jejíž konkrétní specifikace pořád zůstávají ve hvězdách, zvolilo vyčkávací taktiku. A tak se do nákladnějšího vývoje zcela nového modelu logicky nehrne. Koncovému zákazníkovi to přitom vůbec nemusí vadit.

Více SUV

Původního S-Crosse přitom prozrazuje především boční pohled. Suzuki chtělo, aby přepracovaný design vozu více podtrhoval charakter SUV. A tak na přídi najdeme velkou masku chladiče s výrazným emblémem automobilky, který je doprovázen chromovanou linkou navazující na světlomety. Ty jsou ve všech výbavových stupních diodové vpředu i vzadu. A vyjma nejnižší výbavy je součástí automatické rozsvěcování a přední mlhovky.

Jinačí jsou rovněž zadní partie, konkrétně design svítilen a tvarování nárazníku. Na něm, stejně jako na lemech blatníků, najdeme ochranné plasty, které dokazují, že S-Cross není SUV jen na oko. To ostatně podtrhuje i světlá výška 175 milimetrů, stejně jako možnost pohonu všech kol, jenž je u Suzuki sympatickou tradicí. A pořád jde spojit s manuální i automatickou převodovkou! Standardem pro všechny výbavové stupně jsou sedmnáctipalcová kola z lehkých slitin.

Uvnitř si v rámci modernizace polepšil především multimediální systém. Ten má standardně sedmipalcovou, ve vyšších výbavách devítipalcovou obrazovku. Větší verze disponuje vestavěnou navigací a 360stupňovou kamerou, což je v S-Crossu novinka. Poskládaný obraz z kamer sice není tak kvalitní jako u konkurenčních SUV, svůj účel ale tenhle pomocník plní. Velkou pochvalu si zaslouží aktualizace samotného prostředí infotainmentu. Jak jsme si řekli ve videu výše, z retro menu se stala multimédia na úrovni s pěknou grafikou, rychlou reakcí na dotyk a podporou služeb Apple CarPlay a Android Auto.

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Hybrid 4x4

Zároveň však zůstává i dříve chválená intuitivnost. S autem se nemusíte zdlouhavě seznamovat, jen sednete, nastavíte sedačku a vyrazíte na cestu. Milým překvapením je možnost trvalé deaktivace hlídání jízdního pruhu, to už je dnes u nových automobilů vzácnost. Radost mám ze samostatného panelu pro nastavování teploty, stejně jako kolébkového ovladače vyhřívání sedačky. Jasně, není to nejmodernější řešení, ale zejména v zimě účinné. Vyhřívání totiž nemusíte spouštět po každém sednutí do auta. V kabině zůstalo i úsměvné přepínání dat palubního počítadla mačkáním kolíčku.

Prostornost v obou řadách zůstala prakticky identická. S výškou 178 cm si za volantem nestěžuji, nijak mě neomezuje ani středový tunel. Posadím-li se sám za sebe, před koleny mi zůstává ještě deseticentimetrová rezerva a dost místa nad hlavou. Zároveň jsou vzadu poměrně široké dveře, takže se sem nejen snadno nastupuje, ale třeba i obsluhuje dětská autosedačka.

Výrazně se nezměnil ani zavazadlový prostor. Ten pojme 430 až 440 litrů v závislosti na vzpřímenosti zadních opěradel. Jejich sklopením vznikne prostor až 1230 litrů a místo na 1,4 metru dlouhé předměty. Marně byste už v kterékoliv z dostupných výbav hledali rezervní kolo, S-Cross spoléhá jen a pouze na opravnou sadu.